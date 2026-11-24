Нейросетями в 2026 году уже никого не удивить. Кто-то использует их для создания картинок, кто-то создает приложения, но есть у них еще одно интересное применение: создание презентаций. Мы попросили Алису AI подготовить содержание презентации, а Енисей Агент — сделать слайды на ту же тему. Возможности ГигаЧата изучили по описанию Сбера.

Алиса предложила, о чем рассказать на каждом слайде

В чате Алисы можно описать тему, приложить документ или дать ссылку. Нейросеть предложит, что рассказать на каждом слайде, напишет текст и создаст картинки. Затем эти материалы нужно перенести в PowerPoint или другой редактор презентаций — так описывает работу с обычным чатом сам Яндекс.

Мы задали тему «Искусственный интеллект в повседневной жизни»: семь минут, семь слайдов, аудитория без технической подготовки. Алиса предложила начать с определения ИИ, затем разобрать бытовые примеры и объяснить, как составить запрос. Мы получили заголовки и тезисы для слайдов в ответе чата.

В Алисе AI для бизнеса можно получить уже готовую презентацию для PowerPoint. Для этого есть режим «Задачи». В него можно загрузить отчеты и таблицы, описать будущую презентацию и получить готовый файл. Эту возможность мы сверили со справкой Яндекса; в нашем примере использовали обычный чат.

Енисей собрал семь слайдов и сам заметил ошибку

У Енисей ИИ для работы с файлами есть приложение Енисей Агент. Оно работает на Windows, macOS и Linux. Пользователь выбирает папку и пишет в чате, что нужно сделать. Нейросеть может прочитать документы, собрать презентацию и сохранить ее рядом с исходниками. Файл открывается прямо в приложении, справа от переписки.

Знать специальные промпты не нужно — достаточно своими словами объяснить, какую презентацию вы хотите сделать и для кого. Енисей поможет уточнить задачу, подскажет, что добавить, и сам напишет подробный запрос. Можно прямо сказать в чате, что вы не знаете, с чего начать, и попросить помощи.

Так можно подготовить слайды по материалам из нескольких файлов: например, взять показатели из таблицы и пояснения из отчета. Приложение ищет нужные сведения в выбранной папке и использует их при подготовке презентации.

Как мы сделали презентацию на семь слайдов

Для примера взяли ту же тему об ИИ в повседневной жизни. В новом диалоге попросили предложить, что будет на каждом слайде. Основная часть запроса выглядела так:

Подготовь презентацию «Искусственный интеллект в повседневной жизни» для вводного выступления на 7 минут. Аудитория — взрослые без технической подготовки. Нужно 7 слайдов на русском: что такое ИИ, где мы с ним встречаемся, как поставить задачу, пример работы с документом, изображения и презентации, ограничения и проверка ответа, выводы. Понятные примеры, короткий текст, без выдуманной статистики и без рекламы конкретного сервиса. Сначала предложи план слайдов и стиль.

Вместо примера с договором выбрали деловое письмо. Попросили сделать слайды с иллюстрациями и сохранить презентацию для PowerPoint. Текст и схемы должны были редактироваться, чтобы потом можно было внести свои изменения.

Перед сохранением Енисей проверил слайды. На последнем текст перекрывался плашкой — приложение заметило это и поправило расположение элементов.

Готовую презентацию открыли рядом с перепиской. Ее можно скачать и продолжить редактировать в PowerPoint или попросить Енисей изменить нужный слайд в том же чате.

В ГигаЧате слайды можно править прямо в браузере

В ГигаЧате за презентации отвечает раздел «Giga Проекты». По описанию Сбера, в нем можно задать тему, загрузить материал или добавить ссылку. Затем выбрать число слайдов и тон текста. Перед созданием слайдов сервис предложит их содержание. Его можно исправить: убрать лишние темы или поменять их местами.

После этого ГигаЧат подготовит текст и оформление, а Kandinsky — иллюстрации. Слайды можно править во встроенном редакторе: менять текст, изображения и графики. Готовую презентацию можно скачать для PowerPoint или сохранить в PDF.

Наше задание в ГигаЧате мы не запускали. Ниже — официальный снимок редактора из публикации СберПро: на нем видны слайды и инструменты для их правки.

От тезисов в чате до готового файла PowerPoint

Алиса AI. Задайте тему или передайте материалы в чат, чтобы получить текст и картинки для слайдов. В версии для бизнеса можно создать готовую презентацию.

Енисей Агент. Выберите папку и опишите задачу в приложении. Результат — готовая презентация для PowerPoint и копия для просмотра.

ГигаЧат. Откройте «Giga Проекты» и опишите будущую презентацию. Слайды можно будет править в браузере.

Перед выступлением стоит проверить подписи и сверить цифры

Откройте презентацию на том компьютере, с которого будете выступать. Проверьте, весь ли текст виден и не съехали ли подписи. Для подстраховки можно сохранить копию в PDF — она сохранит оформление при просмотре на другом компьютере.

В презентации по отчету сверьте суммы, проценты и периоды с исходником. Если диаграмму нужно будет обновлять, попробуйте изменить в ней одно значение. Иногда вместо редактируемой диаграммы нейросеть вставляет картинку — цифры в ней заменить не получится.

Выбор зависит от того, где вам удобнее работать над слайдами

Алиса AI поможет подготовить содержание для своего шаблона; версия для бизнеса создает готовую презентацию. Енисей Агент подходит для работы с документами в папке и сохраняет результат туда же. В ГигаЧате слайды создают и правят в браузере.