Большие скидки на Xiaomi и POCO: 5 устройств, которые я советую брать не раздумывая

Большая распродажа Xiaomi и POCO снова сбросила цены, и в топах рейтингов привычно осели смартфоны и планшеты бренда. Пока поклонники Apple раздумывают, не пора ли копить на новый Айфон, эти аппараты делают то же самое вдвое дешевле — и не краснеют. В подборке пять устройств, ради которых стоит забыть про переплату: народный Redmi Note 15 Pro, рабочая лошадка Xiaomi Pad 7 и тройка POCO от доступного M8 до заряженного X8 Pro Max. Я уже присматривался к полезным находкам с AliExpress, а здесь разберу всю пятёрку и подскажу, что брать, пока идёт акция.
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Redmi Note 15 Pro на распродаже: чем он лучше других бюджетников
Redmi Note 15 Pro — это тот самый народный смартфон, с которого у многих начинается знакомство с брендом. В глобальной версии он сразу с NFC и русским языком, так что танцев с бубном не будет. Внутри стоит MediaTek Helio G200-Ultra, которого с запасом хватает на мессенджеры, сериалы и нетяжёлые игры.
|Дисплей
|AMOLED 6,77″, FHD+ (1080×2392), 120 Гц, до 3200 нит
|Процессор
|MediaTek Helio G200-Ultra
|Память
|8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ + microSD
|Батарея
|6500 мАч, зарядка 45 Вт
|Камера
|200 МП + 8 МП ширик
Главный козырь — кремний-углеродная батарея на 6500 мАч: до двух дней без розетки и ресурс на 1600 циклов, это около шести лет службы. Добавьте сюда камеру на 200 Мп с возможностью двукратного кропа без потери детализации и защиту IP65. За свои деньги набор почти неприлично щедрый.
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Xiaomi Pad 7 для работы и учёбы: почему его стоит взять по акции
Если смартфонов хватает, а хочется большой экран, на распродаже берите Xiaomi Pad 7. Это 11,2-дюймовый планшет с IPS-матрицей разрешения 3.2K и частотой 144 Гц — картинка плавная и в интерфейсе, и в играх. За производительность отвечает Snapdragon 7+ Gen 3, которого без труда хватает на многозадачность, монтаж и тяжёлые проекты.
|Дисплей
|IPS 11,2″, 3.2K (3200×2136), 144 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 нм)
|Память
|8/12 ГБ LPDDR5X, 128/256 ГБ UFS 4.0
|Батарея
|8850 мАч, зарядка 45 Вт
|Звук
|4 динамика с Dolby Atmos
Работает планшет на HyperOS с разделением экрана и плавающими окнами, а ёмкая батарея на 8850 мАч спокойно тянет полный рабочий день. Поддержка стилуса и клавиатуры превращает его в компактную замену ноутбуку, а вес в районе полукилограмма не оттянет рюкзак. Для учёбы и удалёнки — очень разумная покупка.
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POCO X8 Pro — мощный смартфон до 25 000 рублей
POCO X8 Pro вышел весной 2026 года и моментально стал героем бюджетных подборок. Под капотом у него MediaTek Dimensity 8500-Ultra — 4-нанометровый чип уровня прошлогодних флагманов, который выдаёт около 2,3 миллиона баллов в AnTuTu. AMOLED-экран на 6,59 дюйма создан для тех, кому надоели телефоны-лопаты, но пиковая яркость до 3500 нит не подведёт даже на ярком солнце.
|Дисплей
|AMOLED 6,59″, 1,5K (2756×1268), 120 Гц, до 3500 нит
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 нм)
|Память
|8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ
|Батарея
|6500 мАч, зарядка 100 Вт
|Камера
|50 МП (Sony IMX882, OIS) + 8 МП ширик, 20 МП фронт
Батарея на 6500 мАч спокойно держит полтора дня, а зарядка 100 Вт воскрешает телефон за считанные минуты. Отдельная фишка — LED-кольца вокруг камер, которые подсвечиваются на уведомлениях и настраиваются под разные сценарии. Если нужен мощный, но недорогой смартфон, на распродаже это один из самых очевидных вариантов.
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POCO X8 Pro Max — самый мощный смартфон POCO
POCO X8 Pro Max — старшая модель серии, где ставка сделана на автономность и производительность. Внутри субфлагманский MediaTek Dimensity 9500s, который перешагивает 3 миллиона баллов в AnTuTu — это вдвое больше младшего X8 Pro. Экран подрос до 6,83 дюйма, защищён стеклом Gorilla Glass 7i и тоже светит до 3500 нит.
|Дисплей
|AMOLED 6,83″, 1,5K (2772×1280), 120 Гц, до 3500 нит, Gorilla Glass 7i
|Процессор
|MediaTek Dimensity 9500s (3 нм)
|Память
|12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ
|Батарея
|8500 мАч, зарядка 100 Вт
|Камера
|50 МП (OIS) + 8 МП ширик, 20 МП фронт
Главный аргумент — аккумулятор на 8500 мАч в тонком корпусе: два полных дня без розетки и ресурс примерно на шесть лет. В довесок eSIM, Wi-Fi 7, ультразвуковой сканер, NFC и стереозвук с Dolby Atmos. Если хотите смартфон с запасом на годы, на акции это самый разумный выбор из всей пятёрки.
Купить POCO X8 Pro Max на AliExpress
Купить POCO X8 Pro Max на Ozon
POCO M8 с AMOLED и NFC: недорогой смартфон на каждый день
POCO M8 — герой для тех, кто не готов отдавать за смартфон лишнего. Даже в начальном сегменте он предлагает изогнутый AMOLED-дисплей на 120 Гц с яркостью до 3200 нит, что до сих пор редкость для своего класса. За плавность отвечает Snapdragon 6s Gen 3 — его с лихвой хватает на звонки, мессенджеры и видео.
|Дисплей
|AMOLED 6,77″, 120 Гц, до 3200 нит
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3
|Память
|8 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ
|Батарея
|5520 мАч, зарядка 45 Вт
|Камера
|50 МП + 20 МП фронт
Корпус толщиной всего 7,35 мм и весом 178 граммов приятно лежит в руке, а кремний-углеродная батарея на 5520 мАч уверенно держит день. Бонусом идут 5G, NFC и поддержка русского из коробки. Недорогой смартфон с таким набором на распродаже разбирают одним из первых.
Распродажа — лучший момент, чтобы взять технику Xiaomi и POCO без переплаты за бренд. Главное, не тяните: лучшие цены живут недолго и нередко заканчиваются раньше срока, если гаджеты успевают разобрать другие счастливчики.
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