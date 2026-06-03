Большие скидки на Xiaomi и POCO: 5 устройств, которые я советую брать не раздумывая

Большая распродажа Xiaomi и POCO снова сбросила цены, и в топах рейтингов привычно осели смартфоны и планшеты бренда. Пока поклонники Apple раздумывают, не пора ли копить на новый Айфон, эти аппараты делают то же самое вдвое дешевле — и не краснеют. В подборке пять устройств, ради которых стоит забыть про переплату: народный Redmi Note 15 Pro, рабочая лошадка Xiaomi Pad 7 и тройка POCO от доступного M8 до заряженного X8 Pro Max. Я уже присматривался к полезным находкам с AliExpress, а здесь разберу всю пятёрку и подскажу, что брать, пока идёт акция.

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Redmi Note 15 Pro на распродаже: чем он лучше других бюджетников

Redmi Note 15 Pro — это тот самый народный смартфон, с которого у многих начинается знакомство с брендом. В глобальной версии он сразу с NFC и русским языком, так что танцев с бубном не будет. Внутри стоит MediaTek Helio G200-Ultra, которого с запасом хватает на мессенджеры, сериалы и нетяжёлые игры.

Дисплей AMOLED 6,77″, FHD+ (1080×2392), 120 Гц, до 3200 нит Процессор MediaTek Helio G200-Ultra Память 8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ + microSD Батарея 6500 мАч, зарядка 45 Вт Камера 200 МП + 8 МП ширик

Главный козырь — кремний-углеродная батарея на 6500 мАч: до двух дней без розетки и ресурс на 1600 циклов, это около шести лет службы. Добавьте сюда камеру на 200 Мп с возможностью двукратного кропа без потери детализации и защиту IP65. За свои деньги набор почти неприлично щедрый.

Купить Redmi Note 15 Pro на AliExpress

Купить Redmi Note 15 Pro на Ozon

Xiaomi Pad 7 для работы и учёбы: почему его стоит взять по акции

Если смартфонов хватает, а хочется большой экран, на распродаже берите Xiaomi Pad 7. Это 11,2-дюймовый планшет с IPS-матрицей разрешения 3.2K и частотой 144 Гц — картинка плавная и в интерфейсе, и в играх. За производительность отвечает Snapdragon 7+ Gen 3, которого без труда хватает на многозадачность, монтаж и тяжёлые проекты.

Дисплей IPS 11,2″, 3.2K (3200×2136), 144 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 нм) Память 8/12 ГБ LPDDR5X, 128/256 ГБ UFS 4.0 Батарея 8850 мАч, зарядка 45 Вт Звук 4 динамика с Dolby Atmos

Работает планшет на HyperOS с разделением экрана и плавающими окнами, а ёмкая батарея на 8850 мАч спокойно тянет полный рабочий день. Поддержка стилуса и клавиатуры превращает его в компактную замену ноутбуку, а вес в районе полукилограмма не оттянет рюкзак. Для учёбы и удалёнки — очень разумная покупка.

Купить Xiaomi Pad 7 на AliExpress

Купить Xiaomi Pad 7 на Ozon

POCO X8 Pro — мощный смартфон до 25 000 рублей

POCO X8 Pro вышел весной 2026 года и моментально стал героем бюджетных подборок. Под капотом у него MediaTek Dimensity 8500-Ultra — 4-нанометровый чип уровня прошлогодних флагманов, который выдаёт около 2,3 миллиона баллов в AnTuTu. AMOLED-экран на 6,59 дюйма создан для тех, кому надоели телефоны-лопаты, но пиковая яркость до 3500 нит не подведёт даже на ярком солнце.

Дисплей AMOLED 6,59″, 1,5K (2756×1268), 120 Гц, до 3500 нит Процессор MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 нм) Память 8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ Батарея 6500 мАч, зарядка 100 Вт Камера 50 МП (Sony IMX882, OIS) + 8 МП ширик, 20 МП фронт

Батарея на 6500 мАч спокойно держит полтора дня, а зарядка 100 Вт воскрешает телефон за считанные минуты. Отдельная фишка — LED-кольца вокруг камер, которые подсвечиваются на уведомлениях и настраиваются под разные сценарии. Если нужен мощный, но недорогой смартфон, на распродаже это один из самых очевидных вариантов.

Купить POCO X8 Pro на AliExpress

Купить POCO X8 Pro на Ozon

POCO X8 Pro Max — самый мощный смартфон POCO

POCO X8 Pro Max — старшая модель серии, где ставка сделана на автономность и производительность. Внутри субфлагманский MediaTek Dimensity 9500s, который перешагивает 3 миллиона баллов в AnTuTu — это вдвое больше младшего X8 Pro. Экран подрос до 6,83 дюйма, защищён стеклом Gorilla Glass 7i и тоже светит до 3500 нит.

Дисплей AMOLED 6,83″, 1,5K (2772×1280), 120 Гц, до 3500 нит, Gorilla Glass 7i Процессор MediaTek Dimensity 9500s (3 нм) Память 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ Батарея 8500 мАч, зарядка 100 Вт Камера 50 МП (OIS) + 8 МП ширик, 20 МП фронт

Главный аргумент — аккумулятор на 8500 мАч в тонком корпусе: два полных дня без розетки и ресурс примерно на шесть лет. В довесок eSIM, Wi-Fi 7, ультразвуковой сканер, NFC и стереозвук с Dolby Atmos. Если хотите смартфон с запасом на годы, на акции это самый разумный выбор из всей пятёрки.

Купить POCO X8 Pro Max на AliExpress

Купить POCO X8 Pro Max на Ozon

POCO M8 с AMOLED и NFC: недорогой смартфон на каждый день

POCO M8 — герой для тех, кто не готов отдавать за смартфон лишнего. Даже в начальном сегменте он предлагает изогнутый AMOLED-дисплей на 120 Гц с яркостью до 3200 нит, что до сих пор редкость для своего класса. За плавность отвечает Snapdragon 6s Gen 3 — его с лихвой хватает на звонки, мессенджеры и видео.

Дисплей AMOLED 6,77″, 120 Гц, до 3200 нит Процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 Память 8 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ Батарея 5520 мАч, зарядка 45 Вт Камера 50 МП + 20 МП фронт

Корпус толщиной всего 7,35 мм и весом 178 граммов приятно лежит в руке, а кремний-углеродная батарея на 5520 мАч уверенно держит день. Бонусом идут 5G, NFC и поддержка русского из коробки. Недорогой смартфон с таким набором на распродаже разбирают одним из первых.

Купить POCO M8 на AliExpress

Купить POCO M8 на Ozon

Распродажа — лучший момент, чтобы взять технику Xiaomi и POCO без переплаты за бренд. Главное, не тяните: лучшие цены живут недолго и нередко заканчиваются раньше срока, если гаджеты успевают разобрать другие счастливчики.