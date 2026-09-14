Зодиакальный свет: что это такое и как его увидеть

Тусклый светящийся треугольник над горизонтом за полтора часа до восхода — это не заря и не огни далёкого города, а солнечный свет, отражённый от пыли между планетами. Особенно хорошо его искать в безлунные ночи рядом с осенним равноденствием — в это время на небе происходит немало других астрономических событий. Астрономы называют это явление зодиакальным светом, а в народе за ним закрепились имена «ложный рассвет» и «ложный закат» — в зависимости от времени суток. Оно совсем не редкое: свечение висит над горизонтом каждую ясную ночь. Проблема в другом: оно настолько слабое, что городская засветка и даже Луна стирают его без следа.

Пыль между планетами работает как огромный отражатель

Пространство между планетами не пустое. Вдоль плоскости, в которой крутятся планеты, тянется диск из мельчайших пылинок — его называют зодиакальным облаком. Оно начинается у самого Солнца и уходит далеко за орбиту Земли. Каждая отдельная пылинка отражает ничтожно мало света, но их так много, что вместе они дают заметное свечение.

На небе это выглядит как конус, вытянутый вдоль эклиптики — видимого пути, по которому Солнце за год проходит через зодиакальные созвездия. Отсюда и название. Со знаками зодиака из гороскопов у явления ничего общего, кроме слова «зодиак»: свечение — чистая физика, астрология тут ни при чём.

Откуда берётся сама пыль — вопрос до конца не закрытый. Долгое время считалось, что её оставляют кометы и астероиды. Недавно появилось предположение, что заметную долю могут поставлять пылевые бури на Марсе, но это пока гипотеза, а не доказанный факт.

Почему у ложного рассвета нет розового оттенка

Настоящая заря розовеет и краснеет из-за земной атмосферы: воздух рассеивает солнечные лучи и окрашивает их. Зодиакальный свет рождается за пределами атмосферы, и брать краски ему негде. Он всегда белый, слегка молочный — это первый и самый надёжный признак.

В этом его особенность среди привычных небесных чудес. Радуги, гало вокруг Солнца, ложные солнца, полярные сияния — всё это рождается в воздухе над нашей головой. Зодиакальный свет — единственный из этой компании гость из межпланетного пространства.

Второй признак — форма. Заря растекается вдоль горизонта широкой полосой и постепенно захватывает всё небо. Ложный рассвет стоит на месте вертикальным конусом, не расползается и через какое-то время просто гаснет в темноте.

Ложный закат весной, ложный рассвет осенью

Это одно и то же свечение, просто в разное время года его ловят в разное время суток.

Весной оно появляется на западе примерно через 90 минут после захода Солнца — это ложный закат.

— это ложный закат. Осенью оно поднимается на востоке примерно за 90 минут до восхода — ложный рассвет.

В обоих случаях окно для наблюдений длится около часа.

Для Северного полушария расписание такое: вечернее свечение видно с конца февраля до начала мая с пиком у мартовского равноденствия, утреннее — с конца августа до начала ноября с пиком у сентябрьского. В Южном полушарии всё наоборот, потому что сезоны там противоположны нашим. А в тропиках зодиакальный свет доступен круглый год.

Жителям средних широт, то есть почти всей России, стоит ориентироваться именно на недели вокруг равноденствий. В остальное время свечение никуда не исчезает, но заметить его заметно труднее.

Свечение легко перепутать с Млечным Путём и засветкой

Вполне возможно, вы уже видели зодиакальный свет и не поняли этого. Издалека он похож на отсвет огней невидимого города или на сумерки, которые почему-то никак не заканчиваются.

По яркости на по-настоящему тёмном небе он сравним с самыми тусклыми участками Млечного Пути, а на вид даже более «молочный». Отличить помогает всё та же форма — пирамида, растущая прямо от горизонта. При отличных условиях можно увидеть редкую картину: полоса Млечного Пути пересекает зодиакальный конус.

Главные враги наблюдателя — Луна, городские огни и дымка в воздухе. Особенно обидно, что ярче всего свечение низко над горизонтом, где воздух мутнее всего. Любопытно, что для космических телескопов эта же пыль — не украшение, а помеха: она создаёт фоновую засветку, особенно в инфракрасном диапазоне, и её приходится вычитать из точных измерений.

Следующая подходящая ночь 2026 года — 10 октября

Осеннее равноденствие наступит 23 сентября 2026 года, но всего через три дня после него будет полнолуние. Луна засветит небо, и слабое свечение потеряется. Поэтому следующий хороший шанс увидеть зодиакальный свет — новолуние 10 октября: в эту ночь небо будет максимально тёмным, а равноденствие всё ещё достаточно близко.

Чтобы увидеть зодиакальный свет, план на утро выглядит так:

Узнайте время восхода Солнца для своего города на выбранную дату. Отнимите примерно 90 минут — это старт наблюдений. Если ничего не видно, поиграйте в пределах 60–120 минут. Уезжайте подальше от городских огней. Чем темнее небо, тем выше шансы; оценить темноту помогает шкала Бортля, где первые классы — почти идеальная тьма, а последние — центр мегаполиса. Найдите точку, где Солнце будет вставать, и смотрите прямо над ней: конус поднимается от горизонта именно там. Ищите белое треугольное пятно, а не яркий луч: оно едва подсвечивает небо и плавно растворяется в темноте.

Если 10 октября окажется облачным, придётся ждать конца февраля, когда свечение вернётся уже на вечернее небо, на запад, и превратится в ложный закат.

Для весеннего ложного заката алгоритм тот же, только 90 минут прибавляют ко времени захода Солнца и смотрят на запад. Любое астрономическое приложение подскажет и время восхода, и направление на нужную точку горизонта.

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Противосияние — ещё более трудная цель

Та же пыль создаёт и второе, куда менее известное явление. Точно напротив Солнца на небе, в так называемой антисолнечной точке, висит овальное пятно размером примерно 8–10 градусов — его называют противосиянием. Оно чуть ярче тусклой полосы зодиакального света, в которую вписано, но разглядеть его труднее: нужны абсолютно тёмное небо и боковое зрение — взгляд чуть в сторону от объекта, потому что край сетчатки чувствительнее к слабому свету, чем центр.

Ложный рассвет, кстати, люди знали задолго до того, как поняли его природу. В исламе он важен для определения времени утренней молитвы и начала ежедневного поста: истинным рассветом там считается бледная белая полоса, тянущаяся вдоль горизонта, а вертикальный конус над точкой восхода — только предвестник, по которому начинать пост ещё рано.