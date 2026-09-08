Я отобрал 10 классных моделей часов, которые украсят ваш стол. Их даже не стыдно подарить

Телефон — штука, которая умеет всё, и уж тем более показывать время. Но в моем случае он всегда лежит экраном вниз, потому что в противном случае не будет никакой работы. Как следствие, чаще всего я тупо не имею понятия, который сейчас час, пока не переверну его и не залипну в уведомлениях или рилсах минут на 10. Поэтому концепция часов как отдельного прибора лично мне совершенно понятна даже в 2К26. Разве что скучный пластиковый прямоугольник ну совсем не хотелось, а что-то поинтереснее у нас на маркетплейсах стоит как приличный монитор. На AliExpress с этим, конечно, сильно проще: там есть и газоразрядные лампы из советской лаборатории, и перекидные табло как в аэропорту, и пиксельные экраны с Wi-Fi внутри, и много чего ещё. Я собрал десять моделей, которые заказал бы сам, а кое-что, если честно, и заказал. А, если ретро-стилистика вам тоже близка, у меня есть ещё подборка ретро-гаджетов с современной начинкой.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ О ТЕХНОЛОГИЯХ

TWEMCO AL30: перекидные часы как табло в старом аэропорту

Перекидные часы я обожаю за звук. Каждую минуту карточка с цифрой падает с коротким щелчком, как на старом табло в аэропорту, где вылеты перелистывались целой волной. Флип-часы TWEMCO AL30 делают ровно это, только на столе и в ретро-корпусе: крупные цифры видно из другого конца комнаты.

Внутри никакой электроники в привычном смысле — механизм крутит одна батарейка типа C на 1,5 В, и хватает её примерно на два года. Есть будильник с повтором каждые 10 минут. Корпус компактный, 200 × 105 × 75 мм и 350 граммов, так что его можно и на стол поставить, и на стену повесить.

Другое дело, что 15459 рублей — самая большая сумма в этой подборке. И нужно быть как минимум ярым фанатом всей этой эстетики. Тем более, что тут есть одна странность: в листинге бренд указан как FUCHU, хотя в названии написано TWEMCO, а страна производства — Китай, хотя бренд вроде как гонконгский. Так что за что именно вы платите, лучше уточнить у продавца до заказа. Но я бы всё равно купил эти часики: такое щёлканье в комнате ни один экран не даст.

Цена: 15459 рублей

Купить TWEMCO AL30

Пиксельная рамка Divoom вместо часов, фоторамки и биржевого терминала

Если предыдущие часы — это прямо часы, то пиксельная рамка Divoom Times Frame — целый гаджет. Вертикальная панель на столе показывает часы, погоду, календарь, таймеры, котировки акций и крипты, а в промежутках крутит пиксель-арт. Боковая грань светится RGB с логотипом DIVOOM — выглядит как вещь с витрины магазина с играми.

Циферблатов в приложении больше 400, и туда же можно загрузить свои фото, видео и пиксель-арт. Благо приложение бесплатное и работает без подписки, что для такого класса устройств уже редкость. Памяти внутри 64 ГБ: производитель считает, что это около 700 000 картинок или 6000 минут видео. Ну, поверим на слово.

Хотя для нас главное другое — слайд-шоу продолжает крутиться, даже если Wi-Fi отвалился.

Из минусов: слота для карты памяти нет, встроенного аккумулятора тоже — только сеть. И почти 14к рублей за рамку — сумма, которую надо реально хотеть отдать именно за пиксельный стиль. Мне эта идея нравится настолько, что я бы смотрел именно на неё, а не на очередной дисплей с Алисой. Ну, я, собственно, и смотрю.

Цена: 13859 рублей

Купить Divoom Times Frame

Золотой будильник с колокольчиками для тех, кто просыпает

Тут я, кажется, нашёл самый дешёвый способ радикально поменять настроение стола. Золотой механический будильник с двумя куполообразными колокольчиками и молоточком между ними — это тот самый тип часов, который в фильмах прыгает по тумбочке. Корпус металлический, циферблат золотистый с чёрными арабскими цифрами, а метки и стрелки покрыты зелёным люминофором, так что ночью время видно и без подсветки.

Никакой умной начинки внутри нет, и это здесь главный плюс. Часы заводятся и настраиваются поворотными ключами на задней панели, а по утрам молоточек колотит по колокольчикам — от такого проснётся кто угодно. Правда, на циферблате гордо написано MADE IN CHINA, так что за «винтаж» это лучше не выдавать.

После чёрных шестерёнок и ламп это совсем другая эстетика — скорее прикроватная тумбочка, чем рабочий стол. Но тысячу рублей за них и не жалко. Я поставил такие дочке чисто для вайба: ребёнку в 11 лет будильник, который надо заводить ключом, — уже почти аттракцион. Ну, и пусть не отрывается от корней.

Цена: 1139 рублей

Купить будильник

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Часы под Nixie для стола в духе советской лаборатории

Вот честно: половину этой подборки я затеял именно из-за этой штуки. Часы в стиле Nixie выглядят так, будто их сняли со стенда в советской лаборатории: шесть модулей-ламп в ряд, внутри каждого светится оранжево-жёлтая цифра, а сверху деревянная крышка. Металлический корпус с прозрачными боковинами, вес около 700 граммов — такое случайно со стола не смахнуть.

Тут надо сразу оговориться. Продавец называет лампы Nixie, но по факту цифры собраны из тонких светящихся нитей, а не из газоразрядной сетки. Настоящая газоразрядная лампа светится только оранжевым, а здесь есть смена цвета подсветки — модули можно перекрасить хоть в фиолетовый. Для пуриста это минус, для всех остальных — плюс: настоящие лампы стоят как крыло самолёта и живут не вечно, а тут ничего перегорать не должно.

Работают часы исключительно от сети: из основания уходит провод, автономности никакой, так что место на столе надо выбирать рядом с розеткой. За 5,5к рублей я бы на вашем месте взял без раздумий — это самый простой способ получить тот самый ламповый вайб, не разбираясь в паяльниках.

Цена: 5399 рублей

Купить часы Nixie

Бамбуковый куб с цифрами сквозь дерево вместо чёрного пластика

Самая дешёвая вещь в подборке и, пожалуй, самая уютная. Бамбуковый куб-будильник снаружи выглядит как обычный брусок дерева без экрана, а потом сквозь древесину проступают цифры — дисплей спрятан под тонким слоем бамбука. Хлопнули в ладоши или постучали по верхней грани — время показалось, посидели в тишине — погасло.

Этот режим авто-сна можно и отключить, чтобы часы светились постоянно. Будильников здесь три отдельных группы, то есть можно завести время на будни, на выходные и что-нибудь ещё. Питается куб от USB-кабеля из комплекта, а на случай, если розетка далеко, есть отсек под три батарейки AAA — их только придётся докупить.

Стоит он примерно как чехол для телефона, а стол меняется заметно сильнее. Я бы взял сразу пару: одну на рабочий стол, вторую в спальню.

Цена: 549 рублей

Купить куб

Ulanzi TC001: пиксельные часы со счётчиком подписчиков

Из всей десятки это самая массовая модель — почти 2700 продаж, и понятно почему. Пиксельные часы Ulanzi TC001 выглядят как гаджет из восьмидесятых: белый корпус со скошенными гранями, который стоит на столе под наклоном, и экран из отдельных светящихся точек. А внутри Wi-Fi и приложение.

Главная фишка, ради которой их и берут, — счётчик подписчиков: рядом с цветной иконкой соцсети горит цифра вроде 4250 или 53000. Для того, кто ведёт канал, это либо мотивация, либо источник тревоги — тут уж как посмотреть. Кроме этого экран умеет таймер Помодоро с циклом 25 минут работы и 5 отдыха, секундомер и табло счёта с красной и синей стороной, что для настольного тенниса самое то.

Питаются часы исключительно от провода: в комплекте лежит Type-C — USB-A, так что жить они будут от порта компьютера или розетки. Мне такая штука нравится больше как игрушка перед монитором, чем как часы. Стоит 3350 рублей — за игрушку вроде немало, но я бы отдал.

Цена: 3350 рублей

Купить Ulanzi TC001

Перекидные часы с шестерёнками наружу за вменяемые деньги

Если 15 тысяч за щелчок — перебор, вот перекидные часы с шестерёнками, и ценник тут укладывается в три с небольшим тысячи. Идея та же: два блока карточек с крупными цифрами, слева часы, справа минуты, всё это стоит на деревянной плашке, а между блоками — хромированная стойка. Бренда нет вообще, производство Китай, зато на выбор есть стойка чёрная, хромированная и под мрамор.

Главное здесь — механика напоказ. По бокам блоков видны шестерёнки и оси, которые и перелистывают карточки. Практического смысла в них ровно ноль, а смотреть хочется, и это как раз тот случай, когда вещь берут за вид, а не за функции.

Размер настольный, 20,7 × 14,3 × 8,8 см — рядом с монитором встанет без проблем. Единственное, чего я бы не ждал от no name за такие деньги, — точности швейцарского уровня. Но это стимпанк-игрушка, а не хронометр.

Цена: 3079 рублей

Купить флип-часы

Плата под настоящие лампы IN-18 вместо готовых Nixie-часов

А вот это уже вариант для тех, кому имитация не заходит. Плата GHXAMP под шесть ламп IN-18 — это те самые советские газоразрядные индикаторы с крупной цифрой, которые светятся тёплым оранжевым и никаким другим. Плата собрана в вытянутый прозрачный акриловый сэндвич, под лампами переливается RGB-подсветка платы, питание по USB сбоку. В комплекте даже пульт: с него переключаются режимы, цвет подсветки и заводится будильник.

Но тут есть нюанс, и он жирный. Самих ламп IN-18 в коробке нет — их придётся искать и покупать отдельно, а стоят они, мягко говоря, не копейки и продаются чаще всего у любителей старой электроники. То есть 4199 рублей — это цена только за плату, корпус и пульт.

Именно поэтому я бы рассматривал эту штуку как половину проекта, а не как готовые часы. Зато, если лампы у вас уже лежат в ящике или вы давно хотели именно настоящие, а не «типа Nixie», выйдет заметно дешевле готовых сборок с теми же индикаторами.

Цена: 4199 рублей

Купить плату

Часы с термометром и гигрометром за тысячу рублей

Есть вещи, которые не претендуют на красоту, а просто закрывают вопрос. Часы NieNie с термометром и гигрометром — ровно такая: большой LED-экран, на котором сразу время, день недели, температура и влажность, а снизу дуга с секторами DRY / COMFORT / WET. Одного взгляда утром хватает, чтобы понять, что батареи опять высушили комнату и пора включать увлажнитель.

Яркость регулируется по пяти уровням, плюс есть авто-затемнение, чтобы ночью экран не светил в лицо. Внутри двойной будильник, таймер и обратный отсчёт. Работают часы только от USB, а три батарейки AAA нужны лишь для того, чтобы настройки не слетели при отключении питания, и в комплект они не входят.

Тысяча с небольшим за такой набор — это народный минимум, и продажи это подтверждают: у модели больше тысячи заказов. Можно поставить на стол, можно повесить на стену — я бы повесил на кухне, там температура и влажность скачут сильнее всего.

Цена: 1042 рублей

Купить часы NieNie

Будильник с проекцией на потолок для спальни

Проекционные часы — штука, над которой легко посмеяться, пока не проснёшься ночью и не полезешь за телефоном, чтобы узнать время. Будильник NieNie с проектором решает это красными цифрами на потолке: сбоку у него поворотный модуль, который можно направить хоть на стену, хоть вверх. Открыли глаза — время висит над кроватью.

Сам корпус тоже светится. Дисплей радужный, подставка подсвечена: 7 постоянных цветов и 4 динамических режима RGB, плюс ещё 10 режимов ночника, если хочется просто мягкого света. В нагрузку идёт FM-радио с автосохранением станций и 15 уровнями громкости, а таймер сна выключит его через 5–90 минут.

Автономной батареи нет, часы живут только у розетки — для спальни это нормально, для стола скорее ограничение. Стоят 1550 рублей, и я бы поставил такие на тумбочку: жена точно оценит, что ночью не надо тянуться за телефоном и слепить себя экраном.

Цена: 1550 рублей

Купить будильник NieNie

❗️ЧИТАЙ HI-NEWS.RU В МАКС — ВСЕ НОВОСТИ О ТЕХНОЛОГИЯХ ТЕПЕРЬ И ТАМ

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN