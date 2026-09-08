Я отобрал 10 классных моделей часов, которые украсят ваш стол. Их даже не стыдно подарить

Ренат Гришин

Телефон — штука, которая умеет всё, и уж тем более показывать время. Но в моем случае он всегда лежит экраном вниз, потому что в противном случае не будет никакой работы. Как следствие, чаще всего я тупо не имею понятия, который сейчас час, пока не переверну его и не залипну в уведомлениях или рилсах минут на 10. Поэтому концепция часов как отдельного прибора лично мне совершенно понятна даже в 2К26. Разве что скучный пластиковый прямоугольник ну совсем не хотелось, а что-то поинтереснее у нас на маркетплейсах стоит как приличный монитор. На AliExpress с этим, конечно, сильно проще: там есть и газоразрядные лампы из советской лаборатории, и перекидные табло как в аэропорту, и пиксельные экраны с Wi-Fi внутри, и много чего ещё. Я собрал десять моделей, которые заказал бы сам, а кое-что, если честно, и заказал. А, если ретро-стилистика вам тоже близка, у меня есть ещё подборка ретро-гаджетов с современной начинкой.

Перекидные, ламповые часы и будильник на столе. Фото.

Перекидные, ламповые часы и будильник на столе

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TWEMCO AL30: перекидные часы как табло в старом аэропорту

Кремовый флип-будильник на столе показывает 10.10 утра. Фото.

Кремовый флип-будильник на столе показывает 10.10 утра

Перекидные часы я обожаю за звук. Каждую минуту карточка с цифрой падает с коротким щелчком, как на старом табло в аэропорту, где вылеты перелистывались целой волной. Флип-часы TWEMCO AL30 делают ровно это, только на столе и в ретро-корпусе: крупные цифры видно из другого конца комнаты.

Внутри никакой электроники в привычном смысле — механизм крутит одна батарейка типа C на 1,5 В, и хватает её примерно на два года. Есть будильник с повтором каждые 10 минут. Корпус компактный, 200 × 105 × 75 мм и 350 граммов, так что его можно и на стол поставить, и на стену повесить.

Другое дело, что 15459 рублей — самая большая сумма в этой подборке. И нужно быть как минимум ярым фанатом всей этой эстетики. Тем более, что тут есть одна странность: в листинге бренд указан как FUCHU, хотя в названии написано TWEMCO, а страна производства — Китай, хотя бренд вроде как гонконгский. Так что за что именно вы платите, лучше уточнить у продавца до заказа. Но я бы всё равно купил эти часики: такое щёлканье в комнате ни один экран не даст.

Цена: 15459 рублей

Купить TWEMCO AL30

Пиксельная рамка Divoom вместо часов, фоторамки и биржевого терминала

Настольные часы Divoom Times Frame на тумбе под телевизором. Фото.

Настольные часы Divoom Times Frame на тумбе под телевизором

Если предыдущие часы — это прямо часы, то пиксельная рамка Divoom Times Frame — целый гаджет. Вертикальная панель на столе показывает часы, погоду, календарь, таймеры, котировки акций и крипты, а в промежутках крутит пиксель-арт. Боковая грань светится RGB с логотипом DIVOOM — выглядит как вещь с витрины магазина с играми.

Циферблатов в приложении больше 400, и туда же можно загрузить свои фото, видео и пиксель-арт. Благо приложение бесплатное и работает без подписки, что для такого класса устройств уже редкость. Памяти внутри 64 ГБ: производитель считает, что это около 700 000 картинок или 6000 минут видео. Ну, поверим на слово.

Хотя для нас главное другое — слайд-шоу продолжает крутиться, даже если Wi-Fi отвалился.

Из минусов: слота для карты памяти нет, встроенного аккумулятора тоже — только сеть. И почти 14к рублей за рамку — сумма, которую надо реально хотеть отдать именно за пиксельный стиль. Мне эта идея нравится настолько, что я бы смотрел именно на неё, а не на очередной дисплей с Алисой. Ну, я, собственно, и смотрю.

Цена: 13859 рублей

Купить Divoom Times Frame

Золотой будильник с колокольчиками для тех, кто просыпает

Механические часы NOCCLILI на белой полке. Фото.

Механические часы NOCCLILI на белой полке

Тут я, кажется, нашёл самый дешёвый способ радикально поменять настроение стола. Золотой механический будильник с двумя куполообразными колокольчиками и молоточком между ними — это тот самый тип часов, который в фильмах прыгает по тумбочке. Корпус металлический, циферблат золотистый с чёрными арабскими цифрами, а метки и стрелки покрыты зелёным люминофором, так что ночью время видно и без подсветки.

Никакой умной начинки внутри нет, и это здесь главный плюс. Часы заводятся и настраиваются поворотными ключами на задней панели, а по утрам молоточек колотит по колокольчикам — от такого проснётся кто угодно. Правда, на циферблате гордо написано MADE IN CHINA, так что за «винтаж» это лучше не выдавать.

После чёрных шестерёнок и ламп это совсем другая эстетика — скорее прикроватная тумбочка, чем рабочий стол. Но тысячу рублей за них и не жалко. Я поставил такие дочке чисто для вайба: ребёнку в 11 лет будильник, который надо заводить ключом, — уже почти аттракцион. Ну, и пусть не отрывается от корней.

Цена: 1139 рублей

Купить будильник

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Часы под Nixie для стола в духе советской лаборатории

Часы Nixie Glow Tube на подоконнике. Фото.

Часы Nixie Glow Tube на подоконнике

Вот честно: половину этой подборки я затеял именно из-за этой штуки. Часы в стиле Nixie выглядят так, будто их сняли со стенда в советской лаборатории: шесть модулей-ламп в ряд, внутри каждого светится оранжево-жёлтая цифра, а сверху деревянная крышка. Металлический корпус с прозрачными боковинами, вес около 700 граммов — такое случайно со стола не смахнуть.

Тут надо сразу оговориться. Продавец называет лампы Nixie, но по факту цифры собраны из тонких светящихся нитей, а не из газоразрядной сетки. Настоящая газоразрядная лампа светится только оранжевым, а здесь есть смена цвета подсветки — модули можно перекрасить хоть в фиолетовый. Для пуриста это минус, для всех остальных — плюс: настоящие лампы стоят как крыло самолёта и живут не вечно, а тут ничего перегорать не должно.

Работают часы исключительно от сети: из основания уходит провод, автономности никакой, так что место на столе надо выбирать рядом с розеткой. За 5,5к рублей я бы на вашем месте взял без раздумий — это самый простой способ получить тот самый ламповый вайб, не разбираясь в паяльниках.

Цена: 5399 рублей

Купить часы Nixie

Бамбуковый куб с цифрами сквозь дерево вместо чёрного пластика

Часы-будильник XFNZ-041 в коробке с кабелем. Фото.

Часы-будильник XFNZ-041 в коробке с кабелем

Самая дешёвая вещь в подборке и, пожалуй, самая уютная. Бамбуковый куб-будильник снаружи выглядит как обычный брусок дерева без экрана, а потом сквозь древесину проступают цифры — дисплей спрятан под тонким слоем бамбука. Хлопнули в ладоши или постучали по верхней грани — время показалось, посидели в тишине — погасло.

Этот режим авто-сна можно и отключить, чтобы часы светились постоянно. Будильников здесь три отдельных группы, то есть можно завести время на будни, на выходные и что-нибудь ещё. Питается куб от USB-кабеля из комплекта, а на случай, если розетка далеко, есть отсек под три батарейки AAA — их только придётся докупить.

Стоит он примерно как чехол для телефона, а стол меняется заметно сильнее. Я бы взял сразу пару: одну на рабочий стол, вторую в спальню.

Цена: 549 рублей

Купить куб

Ulanzi TC001: пиксельные часы со счётчиком подписчиков

Пиксельные часы Ulanzi показывают число подписчиков. Фото.

Пиксельные часы Ulanzi показывают число подписчиков

Из всей десятки это самая массовая модель — почти 2700 продаж, и понятно почему. Пиксельные часы Ulanzi TC001 выглядят как гаджет из восьмидесятых: белый корпус со скошенными гранями, который стоит на столе под наклоном, и экран из отдельных светящихся точек. А внутри Wi-Fi и приложение.

Главная фишка, ради которой их и берут, — счётчик подписчиков: рядом с цветной иконкой соцсети горит цифра вроде 4250 или 53000. Для того, кто ведёт канал, это либо мотивация, либо источник тревоги — тут уж как посмотреть. Кроме этого экран умеет таймер Помодоро с циклом 25 минут работы и 5 отдыха, секундомер и табло счёта с красной и синей стороной, что для настольного тенниса самое то.

Питаются часы исключительно от провода: в комплекте лежит Type-C — USB-A, так что жить они будут от порта компьютера или розетки. Мне такая штука нравится больше как игрушка перед монитором, чем как часы. Стоит 3350 рублей — за игрушку вроде немало, но я бы отдал.

Цена: 3350 рублей

Купить Ulanzi TC001

Перекидные часы с шестерёнками наружу за вменяемые деньги

Перекидные часы на деревянной подставке показывают 22:05. Фото.

Перекидные часы на деревянной подставке показывают 22:05

Если 15 тысяч за щелчок — перебор, вот перекидные часы с шестерёнками, и ценник тут укладывается в три с небольшим тысячи. Идея та же: два блока карточек с крупными цифрами, слева часы, справа минуты, всё это стоит на деревянной плашке, а между блоками — хромированная стойка. Бренда нет вообще, производство Китай, зато на выбор есть стойка чёрная, хромированная и под мрамор.

Главное здесь — механика напоказ. По бокам блоков видны шестерёнки и оси, которые и перелистывают карточки. Практического смысла в них ровно ноль, а смотреть хочется, и это как раз тот случай, когда вещь берут за вид, а не за функции.

Размер настольный, 20,7 × 14,3 × 8,8 см — рядом с монитором встанет без проблем. Единственное, чего я бы не ждал от no name за такие деньги, — точности швейцарского уровня. Но это стимпанк-игрушка, а не хронометр.

Цена: 3079 рублей

Купить флип-часы

Плата под настоящие лампы IN-18 вместо готовых Nixie-часов

Часы на газоразрядных лампах на столе рядом с ноутбуком. Фото.

Часы на газоразрядных лампах на столе рядом с ноутбуком

А вот это уже вариант для тех, кому имитация не заходит. Плата GHXAMP под шесть ламп IN-18 — это те самые советские газоразрядные индикаторы с крупной цифрой, которые светятся тёплым оранжевым и никаким другим. Плата собрана в вытянутый прозрачный акриловый сэндвич, под лампами переливается RGB-подсветка платы, питание по USB сбоку. В комплекте даже пульт: с него переключаются режимы, цвет подсветки и заводится будильник.

Но тут есть нюанс, и он жирный. Самих ламп IN-18 в коробке нет — их придётся искать и покупать отдельно, а стоят они, мягко говоря, не копейки и продаются чаще всего у любителей старой электроники. То есть 4199 рублей — это цена только за плату, корпус и пульт.

Именно поэтому я бы рассматривал эту штуку как половину проекта, а не как готовые часы. Зато, если лампы у вас уже лежат в ящике или вы давно хотели именно настоящие, а не «типа Nixie», выйдет заметно дешевле готовых сборок с теми же индикаторами.

Цена: 4199 рублей

Купить плату

Часы с термометром и гигрометром за тысячу рублей

Часы NieNie на тумбе показывают время, температуру и влажность. Фото.

Часы NieNie на тумбе показывают время, температуру и влажность

Есть вещи, которые не претендуют на красоту, а просто закрывают вопрос. Часы NieNie с термометром и гигрометром — ровно такая: большой LED-экран, на котором сразу время, день недели, температура и влажность, а снизу дуга с секторами DRY / COMFORT / WET. Одного взгляда утром хватает, чтобы понять, что батареи опять высушили комнату и пора включать увлажнитель.

Яркость регулируется по пяти уровням, плюс есть авто-затемнение, чтобы ночью экран не светил в лицо. Внутри двойной будильник, таймер и обратный отсчёт. Работают часы только от USB, а три батарейки AAA нужны лишь для того, чтобы настройки не слетели при отключении питания, и в комплект они не входят.

Тысяча с небольшим за такой набор — это народный минимум, и продажи это подтверждают: у модели больше тысячи заказов. Можно поставить на стол, можно повесить на стену — я бы повесил на кухне, там температура и влажность скачут сильнее всего.

Цена: 1042 рублей

Купить часы NieNie

Будильник с проекцией на потолок для спальни

Часы NieNie с RGB-цифрами и красной проекцией времени. Фото.

Часы NieNie с RGB-цифрами и красной проекцией времени

Проекционные часы — штука, над которой легко посмеяться, пока не проснёшься ночью и не полезешь за телефоном, чтобы узнать время. Будильник NieNie с проектором решает это красными цифрами на потолке: сбоку у него поворотный модуль, который можно направить хоть на стену, хоть вверх. Открыли глаза — время висит над кроватью.

Сам корпус тоже светится. Дисплей радужный, подставка подсвечена: 7 постоянных цветов и 4 динамических режима RGB, плюс ещё 10 режимов ночника, если хочется просто мягкого света. В нагрузку идёт FM-радио с автосохранением станций и 15 уровнями громкости, а таймер сна выключит его через 5–90 минут.

Автономной батареи нет, часы живут только у розетки — для спальни это нормально, для стола скорее ограничение. Стоят 1550 рублей, и я бы поставил такие на тумбочку: жена точно оценит, что ночью не надо тянуться за телефоном и слепить себя экраном.

Цена: 1550 рублей

Купить будильник NieNie

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