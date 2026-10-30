Могут ли сейчас оставить ребенка на второй год и за что именно

Многие уверены, что если ребенок получит двойку за год — значит, останется на второй. На самом деле школа не может оставить ребёнка на повторное обучение только из-за невыученных стихов и плохих оценок. Для этого должны совпасть несколько условий, и одно из них целиком в руках родителей. Что именно должно произойти и как это работает на практике?

Двойка за год сама по себе не приводит к второму году

Всё начинается с так называемой академической задолженности. Это учебный долг, который появляется, когда ученик получил двойку за год по одному или нескольким предметам. Долг появляется и тогда, когда ребенок без уважительной причины не пришел на промежуточную аттестацию, то есть на годовую проверку знаний в конце года.

По закону закрыть такой долг ученик обязан. При этом сразу после годовой двойки на второй год его не оставляют. Сначала школа переводит его в следующий класс условно: он идет учиться дальше, но хвост за прошлый год за ним остается. Точно так же условно переводят и тех, кто пропустил аттестацию по уважительной причине, например из-за болезни.

Условный перевод нужен, чтобы ребенок не потерял год из-за одной неудачи. У него остается время подтянуть предмет и пересдать его. Об этом, например, говорится на сайте Онлайн Гимназии.

С 1 сентября в школах меняются правила для телефонов. Что теперь будет за нарушение

На пересдачу дается два шанса в течение года

Закон дает ученику право пересдать предмет не более двух раз. Обе попытки должны уложиться в один год с того момента, когда появился долг. Конкретные даты пересдач назначает школа.

Если ребенок справился хотя бы с одной попыткой, долг закрыт, и он спокойно учится дальше. Если обе пересдачи провалены, долг считается непогашенным. Только с этого момента и встает вопрос о втором годе.

Обратный порядок незаконен. Если школа оставила ученика на повторное обучение, не дав ему пройти пересдачи, это считается административным правонарушением. Так что «пересдач не будет, сразу остаешься на второй год» — повод спорить со школой.

Что вы думаете по этому поводу? Обсудим в нашем Telegram-чате!

Последнее слово остается за родителями

Второе условие часто удивляет самих родителей. Даже если обе пересдачи провалены, школа не может сама, без согласия семьи, оставить ребенка на второй год. В законе прямо сказано, что дальнейший путь ученика выбирается по усмотрению родителей или других законных представителей.

Получается, что для второго года должны совпасть два условия: долг не закрыт и родители сами выбрали повторное обучение. Если нет хотя бы одного из них, оставлять ребенка на второй год нельзя.

Это правило распространяется только на общеобразовательные программы. У студентов колледжей по той же статье, но уже по другой её части, исход другой: если долг не закрыт в срок, их отчисляют как не выполнивших обязанность добросовестно осваивать программу.

Три варианта для ученика с непогашенным долгом

Когда долг так и не закрыт, закон предлагает семье три варианта, и решение нужно согласовать со школой:

Повторное обучение. Ребенок еще раз проходит программу того же класса. Сколько раз можно оставлять на второй год, закон не ограничивает.

Ребенок еще раз проходит программу того же класса. Сколько раз можно оставлять на второй год, закон не ограничивает. Адаптированная программа. Это обучение по упрощенной или измененной программе. Подходит, если у ребенка есть особенности развития и это подтвердила психолого-медико-педагогическая комиссия, или ПМПК. Это специалисты, которые оценивают, как ребенку лучше учиться.

Это обучение по упрощенной или измененной программе. Подходит, если у ребенка есть особенности развития и это подтвердила психолого-медико-педагогическая комиссия, или ПМПК. Это специалисты, которые оценивают, как ребенку лучше учиться. Индивидуальный учебный план. Ребенок осваивает программу в своем темпе по отдельному расписанию.

Если заключения комиссии нет, адаптированная программа недоступна. Тогда выбор сужается до двух вариантов: второй год или индивидуальный план. Других выходов закон не предусматривает, поэтому совсем ничего не выбрать не получится.

Выбирать стоит, понимая, почему ребенок не справился. Иногда дело в болезни или трудном годе, а иногда в том, что ему просто рано учиться по общей программе. Об этом, например, говорят исследования о том, как возраст первоклассника влияет на его успехи.

Статья в тему: 5 школьных привычек 80–90-х, которые реально помогают лучше запоминать

Оформление повторного обучения по шагам

Если семья решила, что второй год ребенку пойдет на пользу, порядок такой:

Родители пишут в школу письменное заявление с просьбой оставить ребенка на повторное обучение. Обычно в нем указывают предметы, по которым долг так и не закрыт. Вопрос рассматривает педагогический совет, то есть собрание учителей школы. Директор издает приказ, опираясь на заявление родителей и решение педсовета.

Для индивидуального плана или адаптированной программы тоже нужны заявление и согласование со школой. Для адаптированной программы понадобится еще и заключение комиссии.

Порядок сроков и пересдач каждая школа прописывает в своих внутренних документах. Их стоит попросить заранее, чтобы точно знать даты попыток и не пропустить их.

Жалоба в департамент образования при нарушениях

Бывает, что школа настаивает на втором годе без согласия родителей или не дает ребенку пересдать предмет. В таком случае родители могут пожаловаться в департамент образования своего города или региона, то есть в местный орган, который контролирует школы.

Еще больше полезных материалов вы найдете в нашем канале в MAX!

Перед жалобой полезно собрать документы: годовые оценки, даты назначенных пересдач и переписку со школой. Так проще показать, на каком этапе нарушили порядок, например если пересдач не было или решение приняли без заявления родителей.