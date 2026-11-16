Wildberries, видимо, скоро удалят из App Store: Татьяна Ким попала под санкции

К новостям о санкциях против российского бизнеса покупатели давно привыкли. Кого-то внесли в очередной список, компания ответила, что на работу это не повлияет, и всё пошло своим чередом. 16 ноября так вышло и с Wildberries: Евросоюз ввёл санкции против его основательницы Татьяны Ким, а в RWB сразу заявили, что для маркетплейса ничего не изменится. Для складов и пунктов выдачи это, скорее всего, правда. Только приложение на айфоне живёт не на складе, а в App Store, и у Apple на такие новости своя реакция.

Под санкции попала сама Ким, а не маркетплейс

О новом санкционном списке, где около 150 человек и компаний, связанных с Россией, объявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, и Татьяна Ким оказалась среди них. Официального текста решения пока нет, но в проекте, который видели журналисты, Wildberries называют сетью снабжения армии и отдельно упоминают его партнёрство с ВТБ.

Сам маркетплейс при этом в список не попал, там названа только Ким, и спокойствие компании вполне понятно. Европейские санкции замораживают активы в Евросоюзе и запрещают европейцам вести с таким человеком дела, а у RWB, по её же словам, в Европе ни денег, ни бизнеса. Заказы приходят, пункты выдачи работают, приложение в тот же день спокойно получило очередное обновление.

Вот только одна связь с Западом у Wildberries всё-таки есть, и для владельцев айфонов она важнее всех остальных. Это App Store, в котором приложение выпускает вполне конкретная компания.

Приложение в App Store выпускает компания Ким

Если открыть страницу Wildberries в App Store и найти строку с разработчиком, там будет указано Wildberries OOO, то есть ООО «Вайлдберриз». Этой же компании принадлежат WB Job и WB Курьер. А сама она почти целиком принадлежит Татьяне Ким, которая выкупила последнюю долю бывшего мужа при разводе в прошлом году.

Для Евросоюза такая связь вовсе не мелочь. По его правилам, если человек под санкциями владеет компанией хотя бы наполовину или управляет ею, ограничения распространяются и на эту компанию, даже когда в списке её нет. Получается, что формально Wildberries вне санкций, а по сути он принадлежит человеку из списка.

И ровно эту формулировку Apple однажды уже использовала. В сентябре 2022 года из App Store по всему миру пропали приложения ВКонтакте, и Apple объяснила это прямо: их выпускали разработчики, которыми владеют или управляют люди под британскими санкциями. Аккаунты разработчиков закрыли, а уже установленные приложения продолжили работать, но без гарантий для уведомлений и платежей. Тогда это выглядело исключением, но в 2026 году таких исключений набралось уже на целый список.

В этом году Apple удаляла приложения раньше санкций ЕС

3 июня из App Store во всех странах пропал МАКС, и Apple объяснила удаление соблюдением законов тех стран, где работает магазин. Через три недели следом ушли VK Музыка, VK Видео, Одноклассники и Дзен, а потом и сам ВКонтакте.

Самое любопытное в этой истории даты. Евросоюз внёс в санкционный список саму VK и компанию, которая делает МАКС, только 13 июля, когда приложений уже не было в App Store. То есть Apple не стала дожидаться решения Евросоюза и убрала их заранее. Вернутся ли они после санкций, мы подробно разбирали в июле, и с тех пор ответ не изменился.

Wildberries за это время тоже успел побывать в зоне риска. 24 июля под санкции ЕС попал его банк, и мы тогда предупреждали, что следом может пострадать и приложение. Ждать долго не пришлось.

Wildberries уже один раз исчезал из App Store

12 августа приложение Wildberries пропало из американского App Store. Российский магазин его тогда не тронул, а вскоре приложение вернулось и в американский. Причину Apple так и не назвала, но в ту же ночь из App Store удалили Яндекс Пэй, и в совпадение мало кто поверил.

А через несколько дней в самом приложении на айфоне пропал ВБ Банк. Вместо него остался урезанный ВБ Кошелёк, которым можно оплачивать покупки и переводить деньги по номеру телефона, но в котором нет ни реквизитов карты, ни вкладов, а сам банк переехал в веб-версию. Компания ничего не объясняла, но со стороны это выглядело так, будто подсанкционную часть вырезали, чтобы спасти остальное.

Только в этот раз такой трюк не сработает. Под санкциями оказался не банк и не дочерняя компания, а владелица того самого ООО, которое выпускает приложение, и вырезать её из Wildberries при всём желании не получится. Поэтому к удалению лучше подготовиться заранее, пока приложение ещё в магазине.

Пока приложение в App Store, его стоит подготовить

Если Apple уберёт Wildberries из магазина, с айфона оно никуда не денется и продолжит работать, как у многих до сих пор работают МАКС и ВКонтакте. Только обновлений больше не будет, а поставить приложение заново обычным способом уже не получится. Поэтому несколько минут на настройки сейчас сэкономят много нервов потом:

обновите Wildberries до последней версии, пока она есть в магазине;

не удаляйте и не переустанавливайте приложение, даже если оно начнёт глючить;

выключите в настройках App Store пункт «Сгружать неиспользуемые», иначе айфон может сам убрать приложение, которое вы давно не открывали;

не стирайте старый айфон с рабочим Wildberries сразу после покупки нового: из резервной копии iCloud приложение восстанавливается через App Store, а оттуда его может уже не быть;

вынесите сайт wildberries.ru на экран «Домой» через меню «Поделиться» в Safari, там есть каталог, корзина и заказы.

Как всё это выглядит на экране, мы по шагам показывали, когда Wildberries впервые грозило удаление, и инструкция с тех пор не устарела. А если приложение с айфона уже удалено, выручат способы поставить его мимо магазина, и мы проверяли, какие из них ещё работают в ноябре.

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Wildberries может сколько угодно повторять, что санкции на его работу не влияют, и для склада в Подольске это действительно так. Только App Store смотрит не на склады, а на то, кому принадлежит разработчик, и в случае с ВКонтакте Apple для решения хватило именно этого. Удалят ли Wildberries завтра или через месяц, не знает никто, но готовиться к этому разумнее сейчас, пока обновление ещё можно скачать.