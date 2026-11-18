Многие пьют кофе ради бодрости: после первой чашки утром проще проснуться, собраться и начать работать. Но учёные давно замечают, что у кофе может быть и другое действие. В крупных наблюдениях любители кофе в среднем живут дольше и реже сталкиваются с некоторыми возрастными болезнями. Почему так происходит, до сих пор было непонятно. Новое исследование американских ученых предлагает одно из возможных объяснений: вещества из кофе, судя по всему, помогают клеткам защищаться от повреждений. Ниже рассказываем, как это работает и почему делать выводы пока рано.

Белок NR4A1 помогает клеткам справляться с повреждениями

Работу возглавил профессор Стивен Сейф. Его команда изучала белок NR4A1. Он работает как датчик внутри клетки: от него зависит, как клетка реагирует на стресс и повреждения.

Оказалось, что несколько веществ из кофе прикрепляются к этому белку и усиливают его защитную работу. Упрощённо: чем активнее работает NR4A1, тем лучше клетка, возможно, справляется с повреждениями и воспалением. А с повреждениями и хроническим воспалением как раз связывают многие проявления старения.

Чтобы проверить, что всё дело именно в этом белке, исследователи убрали его из клеток. После этого защитный эффект пропал. Значит, NR4A1 действительно участвует в этом механизме, а вещества из кофе не просто случайно с ним связываются.

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Дело не в кофеине, а в растительных веществах

Самое неожиданное в работе это то, что кофеин здесь почти не играет роли. Главный вклад вносят полифенолы. Это растительные вещества, которые защищают клетки от окисления и снижают воспаление.

Один из них называется кофейной кислотой. Несмотря на название, с кофеином она никак не связана, и встречается не только в кофе, но и во многих других растениях. С белком NR4A1 взаимодействовали также хлорогеновая и феруловая кислоты, а вот действие кофеина на этот белок было гораздо менее стабильным.

Это подтвердил и ещё один опыт: кофе без кофеина защищал клетки примерно так же, как обычный. Врач Зунг Чин, главный медицинский специалист калифорнийской клиники Healthy Brain Clinic, прокомментировал работу для Popular Science. По его словам, кофе не стоит считать просто «способом доставки кофеина».

Опыты проводили на клетках, а не на людях

Теперь об ограничениях. Учёные работали в лаборатории с экстрактами кофе и очищенными веществами. Большую часть опытов поставили на линии раковых клеток и на иммунных клетках мышей. Людям кофе в рамках этой работы не давали.

В этих опытах вещества из кофе помогали уменьшать повреждения клеток и замедляли рост раковых клеток. Но это результат в пробирке. Борется ли кофе с раком в организме человека, исследование не показывает. Точно так же пока неизвестно, сделает ли этот механизм человека здоровее и замедлит ли его старение.

Чин считает, что относиться к кофе или к кофейной кислоте как к средству против старения слишком рано. Работа может объяснять, почему любители кофе в среднем живут дольше, но не доказывает, что дело именно в этом.

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Больше чашек не значит больше пользы

Из исследования нельзя вывести, что три чашки полезнее одной. Учёные не проверяли, как меняется работа белка, если человек пьёт больше кофе. Поэтому ни оптимального числа чашек, ни зависимости «больше кофе — больше защиты» работа не устанавливает.

К тому же у лишнего кофе есть понятные минусы, и связаны они как раз с кофеином. Чин перечисляет главные:

проблемы со сном;

тревожность;

учащённое или неровное сердцебиение;

повышение давления у чувствительных людей.

Эти эффекты могут перечеркнуть возможную пользу. Поэтому менять рекомендации о том, сколько кофе пить, по итогам этой работы врач не советует.

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Сон, движение и давление важнее любой чашки

По словам Чина, ни один продукт сам по себе не решает, как человек будет стареть. Гораздо сильнее влияют регулярная физическая активность, хороший сон, отказ от курения, контроль давления и обмена веществ, общение, умственная активность и разнообразное питание.

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Итак, учёные нашли правдоподобный механизм: полифенолы из кофе, а не кофеин, включают в клетках защитный белок NR4A1. Это интересная зацепка, которая может объяснить давние наблюдения о долголетии любителей кофе. Но пока это лабораторный результат, и следующий шаг за исследованиями на людях. Сам Чин назвал работу многообещающим кусочком научной головоломки, а не поводом выпить ещё одну чашку.