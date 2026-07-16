Вконтакте и MAX пропали из Google Play и App Store — что теперь делать?

Летом 2026 года приложения экосистемы VK, включая популярную социальную сеть и мессенджер MAX, исчезли из Google Play и App Store. Сначала на то, что MAX не работает и не грузит жаловались пользователи iPhone, а теперь проблема коснулась и любителей Android. Однако паниковать не стоит, потому что уже установленные программы продолжают исправно работать, а для новых установок существуют официальные и полностью безопасные обходные пути.

Приложений ВК и MAX больше нет в App Store и Google Play

По данным издания «Интерфакс» на июль 2026 года, скачать Вконтакте и МAX через привычные зарубежные платформы больше нельзя. В июне приложения стали недоступны на iOS. В июле стало известно, что приложения VK и МАХ исчезли из Google Play.

Подобная ситуация уже знакома российским пользователям, которые в свое время искали, где скачать Сбербанк Онлайн и другие важные банковские сервисы. Главная новость, о которой сообщила пресс-служба компании, заключается в том, что текущие версии работают без ограничений: сообщения отправляются, звонки проходят, а пуш-уведомления приходят вовремя.

Как установить ВК и MAX на Android без Google Play

Архитектура операционной системы Android позволяет легко обойти ограничения Google. Чтобы безопасно установить MAX и ВКонтакте, лучше всего использовать отечественный магазин приложений RuStore. Это официальный канал распространения, который гарантирует, что вы получите чистую программу без вирусов.

Как установить Rustore на андроид:

Откройте официальный сайт rustore.ru в мобильном браузере и нажмите «Скачать»; Запустите загруженный файл формата APK из папки «Загрузки»; Разрешите вашему браузеру установку неизвестных приложений (система сама предложит перейти в нужный раздел настроек); Откройте RuStore, введите в поиске «ВКонтакте» или MAX и нажмите «Установить».

Стоит учитывать технические требования. Для стабильной работы сервиса MAX требуется версия Android 8 или новее, а для актуального клиента Вконтакте понадобится минимум девятая версия операционной системы.

Можно ли скачать ВК и MAX в APK

Когда программа исчезает из привычного доступа, в интернете моментально появляются десятки сайтов, предлагающих скачать установочный файл APK напрямую. Часто они привлекают внимание названиями вроде «VK_Premium_mod» или «MAX_unlocked».

Технически APK — это просто архив с кодом, похожий на привычные файлы .exe для компьютеров. Проблема в том, что в модифицированные версии злоумышленники часто вшивают скрытый код. Такие фальшивые программы из неизвестных источников крадут пароли и личную информацию, включая доступ к вашим банковским приложениям и секретным чатам.

Именно поэтому скачивать установочные файлы нужно исключительно с официальных сайтов разработчиков. Мессенджер MAX можно скачать через max.ru. Вконтакте и другие российские приложения есть в каталоге Rustore.

Как установить ВК и MAX на iOS без AppStore

Владельцам техники Apple повезло меньше, потому что система iOS закрыта и не позволяет просто взять и установить файл из интернета. Сертификаты разработчиков и сторонние программы вроде AltStore работают нестабильно и могут быть отозваны в любой момент. Установить Rustore на iOS тоже невозможно.

Официальное решение от разработчиков это превратить сайт в веб-приложение. Современные стандарты браузера Safari позволяют сделать так, чтобы мобильная версия сайта выглядела и работала почти как полноценная программа.

Как вернуть ВК и MAX на iPhone:

Откройте встроенный браузер Safari и перейдите на официальный сайт vk.ru или web.max.ru; Войдите в свой аккаунт по номеру телефона; Нажмите кнопку «Поделиться» (квадрат со стрелочкой) на нижней панели браузера; Выберите пункт «Добавить на экран Домой».

После этого на рабочем столе появится привычная иконка. Социальная сеть будет открываться без интерфейса браузера, в полноэкранном режиме. Для работы пуш-уведомлений веб-версия запросит отдельное разрешение при первом запуске, обязательно подтвердите его.

Как сохранить ВК и MAX на смартфоне

Если на вашем iPhone или iPad уже установлены нужные клиенты, самое важное правило сейчас, ни в коем случае их не удалять. Обновления приходить не будут, но базовые функции сохранятся в полном объеме.

Чтобы система не удалила программы без вашего ведома ради экономии памяти, нужно отключить сгрузку неиспользуемых приложений. Для этого зайдите в настройки iPhone, найдите раздел App Store и переведите тумблер «Сгружать неиспользуемые» в неактивное положение. Это гарантирует, что важный сервис останется на устройстве, даже если вы редко его открываете.

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К сожалению, переход на альтернативные магазины и веб-приложения, это новая реальность мобильных платформ. Главное правило безопасности в интернете в таких условиях остается неизменным: всегда проверяйте адрес сайта перед вводом своих данных и доверяйте загрузку только проверенным официальным источникам.