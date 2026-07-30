Вам советуют подышать и успокоиться. Но ученые нашли нюанс

Перед важным решением нам часто советуют сделать глубокий вдох и выдохнуть. Считается, что это успокаивает нервы и помогает мыслить ясно. Но нейробиологи обнаружили, что дыхательные практики могут дать противоположный эффект. Вместо спокойствия они иногда толкают на рискованные поступки. А ведь любовь к риску это одна из черт миллионеров!

Как медленное дыхание влияет на психику

Дыхательная техника с удлиненным выдохом давно известна своей способностью эффективно снимать стресс. Ее часто используют при тренировках военных и полицейских, чтобы помочь им сохранять ясность ума под давлением. Суть в том, что короткий вдох сменяется гораздо более долгим выдохом.

Эта дыхательная практика активирует парасимпатическую нервную систему, ту часть нашего организма, которая отвечает за режим «отдыхай и переваривай». Она работает в противовес первобытному инстинкту «бей или беги», существенно замедляя сердцебиение и снижая общее напряжение.

Ученые из берлинского комплекса «Шарите» (Charité) решили выяснить, как именно искусственно вызванное состояние покоя влияет на наши решения. Результаты их работы, опубликованные в авторитетном научном журнале Neuron, удивили самих авторов. Оказалось, что вместо ожидаемой осторожности расслабленные люди чаще выбирают сомнительные авантюры.

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Как ученые измерили связь между дыханием и риском

Чтобы проверить связь между телом и выбором, команда ученых пригласила 41 добровольца. Это были здоровые молодые люди, чей средний возраст составлял около 25 лет.

Участников поместили в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) и предложили сыграть в компьютерную игру на деньги. Правила были довольно простыми: нужно было соглашаться или отказываться от финансовых ставок с вероятностью выигрыша 50 на 50.

Сам эксперимент проходил в два этапа:

сначала добровольцы принимали решения, дыша в своем обычном ритме;

затем их просили следовать подсказкам на экране — делать двухсекундный вдох и растягивать выдох на восемь секунд.

Параллельно медицинские датчики фиксировали частоту сердечных сокращений, ритм дыхания, размер зрачков и потливость кожи. Как и ожидалось, техника отлично сработала, и маркеры физического расслабления взлетели, а показатели стресса остались на прежнем низком уровне.

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Реакция спокойного мозга на потенциальную награду

Именно на фоне глубокого расслабления участники начали чаще рисковать деньгами. Детальный анализ данных показал, что люди не стали вдруг безрассудными или слепыми к возможным потерям. Скорость принятия решений тоже не изменилась, и они обдумывали свои ходы так же тщательно, как и при обычном дыхании.

Причина крылась в совершенно ином механизме, в котором медленное дыхание обострило их чувствительность к потенциальной выгоде. Проще говоря, размер возможного выигрыша стал казаться расслабленному мозгу гораздо более привлекательным.

Снимки МРТ наглядно подтвердили эту догадку. У тех добровольцев, кто лучше всего расслабился, наблюдалась повышенная активность в двух зонах мозга. Во-первых, отреагировала вентромедиальная префронтальная кора, которая помогает нам субъективно оценивать ценность выбора. Во-вторых, включилось предклинье, область, участвующая в обработке сигналов от тела.

Исследователи называют это прямым доказательством того, что наше телесное состояние не просто сопровождает мысли, а буквально формирует их.

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Почему это открытие важно для медицины

Авторы научной работы честно подчеркивают, что это лишь предварительное исследование, доказывающее саму концепцию. В нем участвовала небольшая группа молодых людей, а финансовые ставки делались в безопасных лабораторных условиях. Это сильно отличается от жизненных ситуаций, когда человек находится под реальным давлением.

К тому же суммы выигрышей и проигрышей были специально подобраны учеными так, чтобы контраст был максимально заметен. Будущие научные работы с более сложными условиями помогут понять, насколько далеко распространяется этот неожиданный эффект.

Тем не менее, новые знания открывают интересные горизонты для медицины. Понимание связи между дыханием и оценкой выгоды может помочь в лечении депрессии или тяжелых тревожных расстройств, при которых у пациентов нарушена способность адекватно воспринимать награду.

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Главный вывод из эксперимента предельно практичен и показывает, что наше внутреннее физиологическое состояние способно незаметно управлять логикой. В следующий раз перед крупным финансовым решением не стоит слепо полагаться на дыхательные упражнения. Вполне возможно, что медленный выдох не придаст вам благоразумия, а лишь усилит желание рискнуть.