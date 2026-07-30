Вам советуют подышать и успокоиться. Но ученые нашли нюанс

Рамис Ганиев

Перед важным решением нам часто советуют сделать глубокий вдох и выдохнуть. Считается, что это успокаивает нервы и помогает мыслить ясно. Но нейробиологи обнаружили, что дыхательные практики могут дать противоположный эффект. Вместо спокойствия они иногда толкают на рискованные поступки. А ведь любовь к риску это одна из черт миллионеров!

Глубокий вдох может успокоить и… заставить принять рискованное решение. Фото.

Глубокий вдох может успокоить и… заставить принять рискованное решение

Как медленное дыхание влияет на психику

Дыхательная техника с удлиненным выдохом давно известна своей способностью эффективно снимать стресс. Ее часто используют при тренировках военных и полицейских, чтобы помочь им сохранять ясность ума под давлением. Суть в том, что короткий вдох сменяется гораздо более долгим выдохом.

Эта дыхательная практика активирует парасимпатическую нервную систему, ту часть нашего организма, которая отвечает за режим «отдыхай и переваривай». Она работает в противовес первобытному инстинкту «бей или беги», существенно замедляя сердцебиение и снижая общее напряжение.

Ученые из берлинского комплекса «Шарите» (Charité) решили выяснить, как именно искусственно вызванное состояние покоя влияет на наши решения. Результаты их работы, опубликованные в авторитетном научном журнале Neuron, удивили самих авторов. Оказалось, что вместо ожидаемой осторожности расслабленные люди чаще выбирают сомнительные авантюры.

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Как ученые измерили связь между дыханием и риском

Чтобы проверить связь между телом и выбором, команда ученых пригласила 41 добровольца. Это были здоровые молодые люди, чей средний возраст составлял около 25 лет.

Участников поместили в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) и предложили сыграть в компьютерную игру на деньги. Правила были довольно простыми: нужно было соглашаться или отказываться от финансовых ставок с вероятностью выигрыша 50 на 50.

Сам эксперимент проходил в два этапа:

  • сначала добровольцы принимали решения, дыша в своем обычном ритме;
  • затем их просили следовать подсказкам на экране — делать двухсекундный вдох и растягивать выдох на восемь секунд.

Параллельно медицинские датчики фиксировали частоту сердечных сокращений, ритм дыхания, размер зрачков и потливость кожи. Как и ожидалось, техника отлично сработала, и маркеры физического расслабления взлетели, а показатели стресса остались на прежнем низком уровне.

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Реакция спокойного мозга на потенциальную награду

Именно на фоне глубокого расслабления участники начали чаще рисковать деньгами. Детальный анализ данных показал, что люди не стали вдруг безрассудными или слепыми к возможным потерям. Скорость принятия решений тоже не изменилась, и они обдумывали свои ходы так же тщательно, как и при обычном дыхании.

Причина крылась в совершенно ином механизме, в котором медленное дыхание обострило их чувствительность к потенциальной выгоде. Проще говоря, размер возможного выигрыша стал казаться расслабленному мозгу гораздо более привлекательным.

Снимки МРТ наглядно подтвердили эту догадку. У тех добровольцев, кто лучше всего расслабился, наблюдалась повышенная активность в двух зонах мозга. Во-первых, отреагировала вентромедиальная префронтальная кора, которая помогает нам субъективно оценивать ценность выбора. Во-вторых, включилось предклинье, область, участвующая в обработке сигналов от тела.

Исследователи называют это прямым доказательством того, что наше телесное состояние не просто сопровождает мысли, а буквально формирует их.

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Почему это открытие важно для медицины

Авторы научной работы честно подчеркивают, что это лишь предварительное исследование, доказывающее саму концепцию. В нем участвовала небольшая группа молодых людей, а финансовые ставки делались в безопасных лабораторных условиях. Это сильно отличается от жизненных ситуаций, когда человек находится под реальным давлением.

К тому же суммы выигрышей и проигрышей были специально подобраны учеными так, чтобы контраст был максимально заметен. Будущие научные работы с более сложными условиями помогут понять, насколько далеко распространяется этот неожиданный эффект.

Тем не менее, новые знания открывают интересные горизонты для медицины. Понимание связи между дыханием и оценкой выгоды может помочь в лечении депрессии или тяжелых тревожных расстройств, при которых у пациентов нарушена способность адекватно воспринимать награду.

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Главный вывод из эксперимента предельно практичен и показывает, что наше внутреннее физиологическое состояние способно незаметно управлять логикой. В следующий раз перед крупным финансовым решением не стоит слепо полагаться на дыхательные упражнения. Вполне возможно, что медленный выдох не придаст вам благоразумия, а лишь усилит желание рискнуть.

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