По рассказам старших, в СССР вещи не столько покупали, сколько доставали. Джинсы брали с рук у фарцовщиков, японский зонт через знакомых, кассетный магнитофон из-под прилавка, и слово «купить» в этих историях почти не звучало. А недавно я открыл свою корзину на AliExpress и понял, что половина того самого списка лежит у меня там. Большая часть стоит как обед в кафе, и никого ни о чём просить не надо. Ну я и заказал десять таких вещей, а теперь рассказываю, чем нынешние отличаются от тех, о которых мечтали.

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Гейзерная кофеварка, к которой теперь есть нормальный кофе

С кофе в СССР всё было наоборот: в чём его варить, худо-бедно находили, а вот сам хороший кофе как раз доставали. Так что гейзерная кофеварка из нержавейки попала в этот список скорее для справедливости. Сегодня вопрос решён с обеих сторон: пачку нормального кофе можно купить в магазине у дома, а кофеварку заказать меньше чем за четыре тысячи. Принцип у неё классический. Наливаешь воду вниз, засыпаешь молотый кофе в воронку и ставишь на плиту. Через несколько минут пар продавливает воду через кофе, и он с бульканьем собирается в верхней части (кто варил в моке, этот звук знает).

Сделана она лучше, чем я ожидал за такие деньги. Металл толстый, всё подогнано аккуратно, крышка на петле, носик разливает без луж. Ручка после варки тёплая, но не горячая, так что держать её можно спокойно. Верх тут из стали 304, низ из 430, есть предохранительный клапан, который сам стравливает пар. В комплекте лежат воронка, ситечко и мерная ложка. Объём 300 мл, то есть это на пару чашек, а не на всю семью. У меня газ, поэтому индукцию я не проверял, но продавец пишет, что она подходит и для неё, и по толщине металла в это верится.

Кофе получается крепкий и насыщенный. Мне настолько понравилось, что вторую я уже заказал другу в подарок.

Цена: 3 709 ₽

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Instax SQUARE SQ1: тот самый «Полароид», только квадратный

Про «Полароид» в СССР, насколько я понимаю, больше слышали, чем видели: фотография, которая сама выезжает из камеры, звучала почти как фантастика. Fujifilm Instax SQUARE SQ1 делает ровно это, только карточка у неё квадратная. Включается камера поворотом оправы объектива, там прямо на корпусе метки OFF, ON и SELFIE, а дальше она всё решает сама. Экспозиция автоматическая, вспышка срабатывает всегда, и настроек, в которых можно запутаться, просто нет. Для селфи на объективе есть маленькое зеркальце, так что видно, попал ты в кадр или снова отрезал себе пол-лица.

Качество снимков так себе, и к камере пришлось приноровиться. Надо понять, с какого расстояния она снимает лучше (ближе 35 см она не фокусируется) и где вспышка пересвечивает лица. Это самая дорогая вещь в списке, причём кассеты с фотобумагой покупаются отдельно, а питается камера от двух батареек CR2. Зато радости от неё больше, чем от любого смартфона. Фотографируешь друзей, через пару минут отдаёшь им готовую карточку, и её тут же вешают на стену. На мой взгляд, ради этого такие камеры и берут.

Цена: 14 535 ₽

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Li-Ning Soft Go 2: кроссовки, которые надеваешь как тапки

Импортные кроссовки в СССР доставали примерно с тем же трудом, что и джинсы, и уж точно никто не выбирал между несколькими расцветками. Li-Ning Soft Go 2 Knit стоят около двух тысяч, и это самая ходовая вещь в списке: у лота больше двадцати тысяч продаж. Li-Ning, если что, крупная китайская спортивная марка, а эта модель из повседневной серии. Шнурков нет вообще, верх трикотажный, как носок, так что ногу просто суёшь внутрь у двери и выходишь.

Главное в них подошва. Она толстая и мягкая, из материала COMFOAM, который упруже обычной EVA, и ходить в ней действительно приятно, а пятка при этом усиленная. С размером торопиться не стоит, потому что модель может маломерить. Я мерил стельку от старых кроссовок и сверял её с таблицей продавца в сантиметрах, а не брал по привычной цифре. Коробка может приехать мятой, продавец об этом честно предупреждает заранее.

Резиновой подмётки снизу нет, вся подошва из той же вспененной массы, так что для грязи и гололёда они не годятся. Зато на лето или как сменка на работу вполне себе вариант.

Цена: 1 865 ₽

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Бритва ENCHEN с тремя головками и процентами заряда на экране

Импортная электробритва в советское время была подарком, который запоминали надолго. А ENCHEN Blackstone 3 стоит тысячу шестьсот рублей и выглядит при этом так, что сразу вспоминаешь Philips. Головок тут три, они плавающие и сами подстраиваются под щёки и подбородок. Корпус защищён по IPX7, так что бриться можно хоть в душе, хоть с пеной, а потом просто сполоснуть блок под краном. Больше всего мне нравится одна мелочь: маленький экран на корпусе показывает заряд в процентах, и гадать, хватит ли на утро, не приходится.

Бреет она тихо, а заряд тратит экономно: заявлено до 150 минут работы, заряжается два часа через Type-C. По силе резки она чуть слабее сеточных бритв, зато идёт мягче, а для усов и висков сзади выдвигается триммер. По сравнению с бритвами известных марок она крупнее и тяжелее. Кнопка включения стоит так, что пару раз я выключил бритву ладонью прямо посреди бритья, но к этому быстро привыкаешь. Для бритвы за такие деньги это, на мой взгляд, очень приличный уровень.

Цена: 1 599 ₽

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Литровый термос, в котором нечему разбиться

Китайские термосы в СССР, по рассказам, расхватывали сразу, как только их выбрасывали в продажу. Только внутри у них была стеклянная колба, и одного неудачного падения хватало, чтобы термос отправился в мусор. В стальном термосе на литр бить нечего: колба из пищевой нержавейки 304, стенки двойные с вакуумом, сверху ручка-петля из плотного шнурка. Крышка у меня, правда, пришла с маленькой вмятиной, но на работу это никак не повлияло.

Продавец обещает тепло до 24 часов, и я проверил: налил чай на 99 градусов, а через сутки было 32. То есть горячим он остаётся первые часы, а к утру это уже тёплая водичка, так что про сутки в описании я бы говорил осторожнее.

Крышки бывают двух видов, с LED-экраном температуры и без, и нужную выбирают при заказе. Я взял с экраном, и это оказалось удобнее, чем я думал. Касаешься крышки, и на ней загорается цифра: сколько градусов внутри и можно ли уже пить.

Цена: 1 499 ₽

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Джинсы Maden из селвиджа без всякой фарцовки

Фирменные джинсы были главной мечтой целого поколения, и брали их, как известно, с рук у фарцовщиков. Джинсы Maden я заказал за три семьсот. Это не просто синие штаны, а плотный сырой деним на 14,5 унции из стопроцентного хлопка, причём с красно-белой кромкой-селвиджем, которую видно, если подвернуть штанину. Молния YKK, пуговица с лавровым листом, кожаная нашивка сзади на поясе, жёлтая и зелёная отстрочка. Крой прямой и чуть сужается ниже колена.

Цвет у них глубокий, тёмно-синий, почти чёрный, и выцветать они начинают не сразу. Деним сырой и подстраивается под хозяина постепенно, так что через пару недель носки изменений почти не видно. Снаружи строчка ровная, а внутри пара швов кривоватая, но за эти деньги я на это закрываю глаза. Размеры здесь азиатские, а после первой стирки джинсы садятся, причём по длине сильнее, чем по ширине. Поэтому размер я выбирал по сантиметрам из таблицы, а не по цифре на бирке. Зато после вымачивания ткань становится заметно мягче, и сидят они так, будто я в них родился.

Цена: 3 679 ₽

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Зонт-автомат на 72 спицы

Складной зонт-автомат, особенно японский, в советское время был предметом зависти: нажал кнопку, и он раскрылся сам. Этот автоматический зонт стоит полторы тысячи, и у лота больше пяти тысяч продаж. Открывается и закрывается он кнопкой на ручке, так что из подъезда под дождь выходишь уже с раскрытым куполом.

Главная фишка тут каркас. Спиц 72, они тонкие, из усиленного стекловолокна, и продавец обещает, что зонт выдержит ветер до 8 баллов. Проверять это в настоящий ураган я бы не рвался, но вывернуть такой густой каркас наизнанку явно сложнее, чем обычный. Купол диаметром 105 см, снаружи ткань водоотталкивающая, и капли с неё просто скатываются. Изнутри у него чёрное покрытие с UPF 50+, так что летом им можно прикрываться и от солнца. Цвета весёлые: белый, жёлтый и розовый. Ручка контрастная, с петлёй, а сложенный зонт стягивается ремешком на металлической кнопке.

Цена: 1 529 ₽

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Кассетный плеер, который ещё и радио, и диктофон

Плеер с наушниками в СССР был редкостью, которую привозили из-за границы. Карманный кассетный плеер PA6501 стоит около двух тысяч, помещается в ладонь и умеет даже больше, чем тот, о котором мечтали. Он играет кассеты, ловит FM и средние волны, а ещё записывает через встроенный микрофон, так что при желании это и диктофон.

Динамик у него свой, на 2 Вт, и звучит он чище и громче, чем я ожидал от такой коробочки, поэтому на кухне можно слушать и без наушников. Наушники-вкладыши, впрочем, в комплекте есть, а для FM выдвигается телескопическая антенна. Питается плеер от двух пальчиковых батареек или от кабеля Type-C, только сам кабель в коробку не кладут. Привыкать пришлось к одному: все надписи на корпусе на китайском, иероглифами. Первые пару дней кнопки я нажимал методом тыка (благо их немного), а кассеты и радио при этом играют исправно.

Цена: 1 842 ₽

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Ретро-магнитофон с флешкой и Bluetooth

Кассетный магнитофон был мечтой всего двора, а радиомагнитофон PX-250U — та же мечта, только с тем, о чём тогда никто и не думал. Выглядит он как маленький кассетник из восьмидесятых: 25 на 10 на 12 см, ручка для переноски, телескопическая антенна и стрелочная шкала, по которой радио настраиваешь ручкой, как раньше. Кассеты он играет и умеет на них записывать, ловит FM, AM и короткие волны. Сбоку у него USB-разъём и слот для SD-карты с MP3, плюс заявлен Bluetooth.

Громкости для своего размера ему хватает с запасом, а вот сам звук посредственный. Динамик один, мощность 3 Вт, звук моно, так что ручка баса тут скорее для настроения. Работает он от сети или от батареек, только батарейки в комплект не входят. Но берёшь его, на мой взгляд, не за звук. Он нужен, чтобы вставить кассету в отсек и покрутить ручку настройки, и это он делает исправно.

Цена: 3 651 ₽

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Casio AE-1500WHX с десятилетней батарейкой

Электронные часы в позднем СССР были мечтой школьника, а японские Casio тем более. Casio AE-1500WHX обошлись мне примерно в три с половиной тысячи, и это настоящие Casio. Пришли они в металлическом футляре, с биркой, инструкцией и транспортировочной плёнкой на стекле.

Экран у них крупный, цифры большие, так что время видно без прищуривания, а в темноте выручает подсветка. Внутри всё, что положено таким часам: дата и день недели, секундомер, несколько часовых поясов и до пяти будильников. Водозащита до 100 метров, а батарейка рассчитана на десять лет, то есть про неё можно просто забыть. Ремешок мягкий, из полимера, но очень длинный, так что хвост мне придётся подрезать. Цвета два, хаки и чёрный, и, честно говоря, именно такие часы мне хотелось бы подарить самому себе лет в десять.

Цена: 3 559 ₽

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