10 гаджетов из нашего прошлого, которые сегодня можно недорого купить

Я заметил странную штуку: чем технологичнее становится повседневная реальность, тем сильнее тянет к вещам из прошлого, которые зачастую исчезают незаметно для всех. Причём тянет к ретро-штуковинам не только меня, а вообще всех. Кассетники, проводные наушники, приставки с картриджами — всё это возвращается, но не как музейные экспонаты, а как вполне рабочие гаджеты, которые приятно держать в руках. Правда, уже с Bluetooth, экранами и тысячами встроенных игр. Но так оно, на мой взгляд, даже интереснее. Поэтому я собрал 10 таких прибамбасов с AliExpress, каждый из которых точно стоит вашего внимания.

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Та самая Sega Mega Drive — с картриджами и подключением к телевизору

Есть вещи, которые невозможно объяснить поколению, выросшему на Steam. То самое ощущение, когда вставляешь картридж в Sega Mega Drive 2, слышишь характерный щелчок и видишь заставку Sonic — это чистый дофамин, который никакой 4K не заменит. Консоль подключается к телевизору через AV-выход, в комплекте идут два геймпада и набор встроенных игр.

Только — молю вас — не ждите от неё графики уровня PlayStation, чтобы не разочароваться. Это именно та самая сега мега драйв 16 бит с пиксельной картинкой, в которую играли в гостях у друга, только теперь она стоит меньше двух тысяч рублей, и вы тоже можете позволить себе купить такую. Подключил, выбрал игру и просто кайфуешь. Без регистраций, подписок и обновлений на 40 ГБ. Для вечера с пиццей и ностальгией — идеально.

Цена: 1 719 рублей

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Портативная консоль с двумя экранами вместо Nintendo DS

Nintendo DS в своё время взорвала мозг идеей двух экранов: на одном играешь, на другом карта или инвентарь. Anbernic RG DS воскрешает этот формат, но начинка уже другая. Внутри два IPS-дисплея, процессор, который тянет эмуляцию не только DS, но и GBA, SNES, PlayStation 1 и кучу других платформ. По сути, это тысячи игр в одном корпусе, который помещается в карман куртки.

Выглядит консоль приятно: не дешёвый пластик из девяностых, а вполне аккуратное устройство с кнопками, по которым приятно щёлкать. Экраны яркие, управление отзывчивое. Если вы когда-то мечтали о DS, но так и не купили, или хотите показать детям, во что играли в её возрасте — Anbernic RG DS закрывает этот вопрос полностью. Оригинальная Nintendo на вторичке обойдётся дороже, а игры к ней ещё поди найди.

Цена: 17 539 рублей

Купить Anbernic RG DS

Карманная консоль размером с брелок для ключей

Когда я впервые увидел MIYOO Mini Plus, подумал, что это чехол для наушников. Серьёзно, штука размером с зажигалку, но с IPS-экраном на 3,5 дюйма и полноценными кнопками. Внутри — эмуляторы Game Boy, NES, SNES, Sega и ещё с десяток платформ. Память на выбор: 32, 64 или 128 ГБ, хватает, чтобы залить вообще всё, во что вы играли в детстве.

Я таскаю такую в кармане джинсов и достаю в очереди или когда жду кого-то. Пять минут в Tetris или Pokémon — и ожидание пролетает незаметно. Корпус бывает в нескольких цветах: серый, белый, фиолетовый, чёрный. Фиолетовый, кстати, выглядит как Game Boy Color из другой вселенной. Если ищете подарок человеку, у которого «всё есть», — вот это точно удивит.

Цена: 7 700 рублей

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Кассетный плеер с Bluetooth для тех, кто скучает по аналогу

Звучит как безумие, согласен: кассетный плеер в 2025 году. Но этот кассетник реально играет настоящие кассеты — с характерным шуршанием, тёплым звуком и механической кнопкой перемотки. А вот дальше начинается магия: внутри Bluetooth-модуль, и звук можно отправить на любые беспроводные наушники или колонку. То есть формат ретро, а удобство современное.

Лёгкое шипение при воспроизведении есть, но под музыку его практически не слышно — это часть того самого аналогового шарма, за который и берут такие штуки. Корпус серебристый, компактный, с прозрачным окошком, через которое видно крутящуюся кассету. Если у вас где-то на антресолях лежат кассеты из девяностых, вот вам повод их достать.

Цена: 2 300 рублей (с учетом доставки)

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Bluetooth-колонка Divoom Ditoo-Plus в корпусе старого компьютера

Divoom Ditoo-Plus — одна из тех вещей, которые покупаешь за внешний вид, а потом выясняется, что и звук приличный. Колонка в форме ретро-компьютера с крошечной механической клавиатурой и пиксельным LED-экраном на передней панели. На экран можно выводить анимации, часы, уведомления, собственные пиксель-арты — всё настраивается через приложение Divoom.

Внутри Bluetooth-динамик, который играет громче, чем ожидаешь от такого размера. Я поставил её на рабочий стол рядом с монитором, и она стала, пожалуй, самым обсуждаемым предметом в комнате. Каждый, кто заходит, спрашивает: «Что это?» Ретро-дизайн цепляет моментально, а качество сборки не подкачало — ничего не люфтит, кнопки щёлкают чётко. Дочь, разумеется, тут же начала рисовать на экране котиков через приложение.

Цена: 5 150 рублей

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MP3-плеер в стиле Walkman — с Bluetooth и слотом для карты памяти

Помните времена, когда музыку слушали с отдельного устройства, а не с телефона? MiTwoo MP3-плеер возвращает это ощущение. Корпус в духе классического Sony Walkman, физические кнопки управления, маленький экранчик — и никаких уведомлений, мессенджеров и бесконечной ленты. Слот под карту памяти до 128 ГБ, а значит, можно залить всю свою коллекцию и забыть про стриминг.

Самое неожиданное — встроенный Bluetooth. Подключаете беспроводные наушники и слушаете, как с телефона, только без телефона. Для пробежки, прогулки или поездки на велосипеде, когда хочется оставить смартфон дома — вещь неочевидная, но удобная. Заодно и батарея телефона целая останется.

Цена: 2 409 рублей

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Fujifilm Instax Mini 12: камера, которая печатает снимки прямо на месте

В мире, где фотографии живут на серверах и никогда не печатаются, бумажный снимок из рук в руки — это почти интимный жест. Fujifilm Instax Mini 12 снимает и тут же выдаёт готовое фото на карточке размером чуть больше визитки. Автоэкспозиция сама подстраивается под свет, есть режим крупного плана и коррекция параллакса — то есть камера не просто «мыльница», а вполне продуманное устройство.

Корпус выпускается в пастельных оттенках, и выглядит это настолько мило, что Instax стала чуть ли не аксессуаром. Я дал дочери пощёлкать на дне рождения подруги — она отсняла целую кассету за полчаса и раздала фотки всем гостям. Это был хит вечера, серьёзно. Расходники (плёнка Instax Mini) продаются отдельно, и это единственный момент, который стоит учитывать: каждый кадр обходится примерно в 50-60 рублей.

Цена: 8 638 рублей

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Кнопочная раскладушка для звонков, цифрового детокса и FM-радио

Захлопнуть раскладушку после разговора — это был целый ритуал, и я скучаю по нему больше, чем готов признать. UNIWA X28 — кнопочный телефон-раскладушка с двумя SIM-картами, FM-радио и большими кнопками, на которые попадаешь даже не глядя. Экран достаточно крупный, шрифты читаемые, меню простейшее.

Он не заменит смартфон, конечно. Но как второй телефон для дачи, для пожилых родителей или просто для выходных, когда хочется отключиться от бесконечного скроллинга — работает отлично. Кстати, клавиатура поддерживает русскую раскладку, так что SMS набирать вполне реально. Если кто-то из ваших близких до сих пор путается в сенсорных экранах, вот это — то устройство, которое они примут с благодарностью.

Цена: 1 992 рублей

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Ретро-будильник с радио и подсветкой в стиле семидесятых

Я давно хотел заменить телефон на тумбочке чем-то, что не заставляет проверять уведомления в три часа ночи. Ретро-будильник Maclock решил эту проблему элегантно: аналоговый дисплей с перекидными цифрами, мягкая подсветка и встроенное FM-радио. Просыпаешься не от рингтона, а от радиоволны — и утро начинается иначе.

Дизайн полностью в духе семидесятых, и именно это делает его не просто часами, а элементом интерьера. Он одинаково уместно смотрится на рабочем столе, в спальне и даже на кухне. Никаких приложений, никакой синхронизации. Вилка в розетку, крутилка на нужное время — готово. Иногда простые вещи работают лучше умных.

Цена: 2 110 рублей

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ТВ-приставка с эмуляторами вместо пяти старых консолей сразу

Если собирать оригинальные Dendy, Sega, SNES, PlayStation и Nintendo 64 по отдельности, понадобится целая полка и куча проводов. А можно подключить к телевизору одну маленькую приставку, в которой уже 50 000 игр и 44 эмулятора. Внутри 128 ГБ памяти, всё предзагружено и рассортировано по платформам. Геймпад в комплекте беспроводной и перезаряжаемый — сели на диван и играете.

Выход HDMI выдаёт картинку на современный телевизор без танцев с переходниками. Можно играть вдвоём — подключается второй контроллер. Я запустил Streets of Rage, и следующие два часа просто исчезли. За две с половиной тысячи получаете, по сути, музей игровой индустрии, упакованный в коробку размером с ладонь. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что слишком много всего за такие деньги.

Цена: 4 190 рублей

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