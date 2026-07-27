10 реально классных кроссовок с AliExpress, которые стоят дешевле Nike и Adidas

Я последние пару лет покупаю кроссовки на AliExpress — и каждый раз ловлю себя на мысли, что переплачивал за бренд. Серьёзно: Nike и Adidas в российских магазинах стоят от 8-10 тысяч за самые базовые модели, а на AliExpress за те же деньги можно купить кроссы от Li-Ning или HUMTTO, которые по качеству материалов будут ничуть не хуже. Поэтому я собрал десять пар, которые реально стоят внимания — от беговых до трекинговых, от босоногих до слипонов без шнурков. Цены начинаются от смешных 800 рублей, и нет, это не опечатка.

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Li-Ning SOFT GO 2 KNIT: кроссовки-носки с купоном на скидку

Начну с самой безумной модели в подборке. Li-Ning SOFT GO 2 KNIT стоят 3к рублей, что примерно втрое дешевле Адиков. Верх сделан из тянущегося трикотажа, который облегает стопу как носок и при этом отлично продувается. Подошва — из пены с прослойкой COMFOAM, фирменного материала Li-Ning с добавлением термопластичных эластомеров.

Тут главное — успеть, потому что такие купоны разлетаются моментально. По ощущениям это мягкие городские кроссовки для прогулок и лёгких тренировок, не для марафонов. Li-Ning — серьёзный спортивный бренд, который одевает олимпийские сборные, так что за качество материалов можно не переживать. Честно говоря, не ожидал, что за эти деньги будет настолько адекватная пара.

Цена: 3 200 рублей

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Li-Ning YUEYING 6: беговые кроссовки для ежедневных тренировок

Если ищете нормальные беговые кроссовки и не хотите отдавать 12-15 тысяч за Nike Pegasus, обратите внимание на Li-Ning YUEYING 6. Верх выполнен из двухслойного жаккардового текстиля — он пропускает воздух, плотно сидит на ноге и при этом не сдавливает стопу. Я взял их в апреле, бегаю три раза в неделю — стопа не потеет даже в жару.

Модель разработана с учётом анатомии стопы, и это чувствуется: амортизация мягкая, но не ватная, пятка фиксируется надёжно. Для ежедневных пробежек по асфальту и парковым дорожкам — самое то. У Li-Ning вообще сильная линейка беговой обуви, и YUEYING 6 — одна из самых доступных моделей в ней.

Цена: 4 150 рублей

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Кроссовки на голую ногу без шнурков

Концепция barefoot-обуви звучит странно, пока не попробуешь. Босоногие дышащие кроссовки с широким носком не сжимают пальцы и дают стопе работать естественно — как при ходьбе босиком по траве. Доступны в трёх цветах, размеры от 36 до 44, так что подойдут и мужчинам, и женщинам.

На ноге они ощущаются практически невесомыми. Тонкая гибкая подошва передаёт рельеф поверхности, но при этом защищает от камней и стекла. Если у вас плоскостопие или вы просто устали от узкой обуви, которая превращает пальцы в бутерброд, — попробуйте. Раньше я скептически относился к босоногой обуви, а теперь в них гуляю каждый вечер.

Цена: 1450 рублей

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Удобные кеды на широкую ногу

Ещё один вариант barefoot-обуви, но уже в мужских размерах от 39 до 46 и с расширенной палитрой — широкие босоногие кроссовки доступны в пяти цветах. Принцип тот же: широкий носок даёт пальцам свободу, минимальная подошва не мешает стопе двигаться естественно.

От предыдущей модели отличаются размерной сеткой и чуть другим дизайном верха, но философия та же — имитация ходьбы босиком. Если у вас широкая стопа и стандартные кроссовки всегда жмут по бокам, это может быть выходом. Ортопедическая обувь в аптеках стартует от 5-7 тысяч, а тут — полторы тысячи за тот же эффект свободы для пальцев.

Цена: 1450 рублей

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Слипоны без шнурков для тех, кто ценит скорость

Знаете, что раздражает больше всего утром? Завязывать шнурки, когда опаздываешь. Обувь без шнурков решает эту проблему радикально: просто сунул ногу — и пошёл. Эластичная подошва смягчает каждый шаг, а дышащий верх не даёт ногам перегреваться в тёплую погоду.

По сути это гибрид кроссовок и слипонов: выглядят аккуратно, сидят плотно, но при этом надеваются за секунду. Подходят для прогулок, работы на ногах, поездок на дачу — везде, где не хочется возиться с обувью. Если много времени проводите стоя, эластичная подошва снижает нагрузку на суставы. Это крепкий рабочий вариант без лишних наворотов, который честно делает своё дело.

Цена: 1500 рублей

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Летние сетчатые кроссовки для жары за копейки

В жару главная проблема с обувью — ноги потеют и начинают скользить внутри кроссовка. Кроссовки от Golden Camel с верхом из лёгкой сетки продуваются буквально со всех сторон, так что стопа остаётся сухой даже в +35. Я в них хожу с мая, и пока это лучшая летняя пара по соотношению цены и вентиляции.

В отзывах отдельно хвалят амортизирующую подошву — она в меру мягкая, не проваливается, но и не дубовая. Вес у модели минимальный, на ноге почти не чувствуется. Для города летом — отличный вариант, особенно если вы много ходите пешком. Если живёте в регионе, где лето — это три месяца раскалённого асфальта, оцените разницу с закрытой обувью.

Цена: 2400 рублей

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HUMTTO: трекинговые кроссовки для походов и рыбалки

Лёгкая походная обувь для тех, кому нужна одна пара на все случаи жизни за городом. Треккинговая обувь HUMTTO подходит для походов, рыбалки, вылазок в лес и просто прогулок по пересечённой местности. Дышащая сетка спасает от перегрева, а амортизирующая стелька из ЭВА снижает нагрузку на ноги при длительной ходьбе.

HUMTTO — это бренд, который специализируется именно на outdoor-обуви, и это чувствуется в конструкции: подошва цепкая, протектор рельефный, голеностоп фиксируется надёжно. Я брал их на рыбалку в июне — по мокрой траве и глине не скользил ни разу. Для сравнения: аналогичные трекинговые кроссовки у Salomon или Merrell стартуют от 8-10 тысяч, а тут — две с половиной.

Цена: 2450 рублей

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Женские кроссовки на каждый день вместо New Balance

Аккуратный силуэт, который одинаково хорошо смотрится и с джинсами, и с юбкой — и при этом не выглядит как спортивная обувь из 90-х. Женские кроссовки от Foxer имеют классический дизайн с цветными полосками, который напоминает New Balance или Saucony, но стоит в три-четыре раза дешевле. Жена взяла прошлой осенью — носит практически каждый день.

Колодка не громоздкая, нога в них выглядит аккуратно. Подошва достаточно гибкая для повседневной ходьбы, но при этом не слишком тонкая. Универсальный вариант на каждый день, когда хочется выглядеть стильно и не думать, подойдут ли кроссовки к образу. Открыла коробку и поймала себя на мысли, что слишком похоже на брендовое — это жена так сказала, не я.

Цена: 2600 рублей

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Трекинговые кроссовки для города и природы в одном

Когда не хочется держать отдельные кроссовки для города и отдельные для вылазок на природу — нужен компромисс. Трекинговые кроссовки от HUMTTO как раз такой: выглядят достаточно прилично для города, но при этом имеют цепкий протектор и усиленный носок для грунтовых дорожек. Верх из синтетических материалов с сетчатыми вставками для вентиляции.

Производитель заявляет, что синтетика отводит тепло и влагу эффективнее кожи — и по моему опыту это действительно так, по крайней мере летом. В дождь, конечно, промокнут, но для этого есть мембранные модели за другие деньги. Если ездите много за город на выходные, такая пара закроет и асфальт, и лесные тропинки без необходимости переобуваться.

Цена: 4100 рублей

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BMAI: беговые кроссовки для трейла и асфальта

BMAI — бренд, о котором в России слышали немногие, а зря. Компания делает обувь для бега по пересечённой местности, и эта модель — как раз из таких. Кроссовки от BMAI оснащены амортизирующей подошвой, которая гасит удары и на грунтовых дорожках, и на асфальте. Верх — дышащий, что критично для бега в тёплое время года.

Да, ценник тут выше, чем у остальных моделей в подборке — больше 6к рублей. Другое дело, что аналогичные трейловые кроссовки от тех же Hoka стоят от 15 тысяч и выше. А тут конструкция рассчитана на двойное использование: трейл и повседневная носка, так что платите за одну пару вместо двух. Не флагман беговой индустрии, но и не пытается им казаться — за свой ценник честная рабочая обувь для бегунов.

Цена: 6150 рублей

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