Российские ученые создали карту, которая показывает, насколько опасен ваш район

Ученые из Перми разработали алгоритм, который способен с высокой точностью определять наиболее вредные для проживания районы. Новая система впервые объединила показатели загрязнения окружающей среды с медицинскими картами горожан, чтобы наглядно показать на интерактивной карте скрытые очаги развития хронических заболеваний. Учитывая, что грязный воздух разрушает даже наши кости, это очень полезная разработка.

Слепые зоны городской экологии

Состояние окружающей среды напрямую влияет на продолжительность и качество жизни. Промышленные выбросы, выхлопные газы, загрязненные водоемы и постоянный городской шум выступают невидимыми триггерами. Они регулярно провоцируют развитие астмы, хронического бронхита, сердечно-сосудистых патологий и даже онкологии. По данным проекта Если быть точным, плохая экология может стать причиной серьезных заболеваний у миллионов людей. Однако до недавнего времени оценить реальную угрозу для конкретного дома, двора или улицы было практически невозможно.

Проблема заключалась в сильной разрозненности информации. С одной стороны, экологические сервисы и датчики регулярно измеряют концентрацию вредных веществ в почве и воздухе. С другой стороны, больницы и поликлиники накапливают огромную статистику поставленных диагнозов. Эти две информационные вселенные долгие годы существовали параллельно, не имея общей географической привязки. Специалисты видели лишь усредненную картину по городу и не могли точно сказать, почему на одной улице люди страдают от аллергии в разы чаще, чем на соседней.

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Как математика объединила экологию и медицину

Чтобы устранить слепые зоны в анализе городов, исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали уникальную математическую модель. Разработанная ими программа способна автоматически забирать открытые экологические сводки из баз Роспотребнадзора и сопоставлять их с обезличенной статистикой медицинских учреждений. Об этом говорится на сайте Пермского политеха.

Уникальность алгоритма в том, что он умеет работать как с сухими цифрами, так и с качественными категориями. Система одновременно обрабатывает огромный массив параметров:

уровень загрязнения воздуха, водоемов и почвы в конкретной точке координат;

близость промышленных зон и крупных транспортных развязок;

возраст, пол и плотность проживания жителей района;

топ самых частых диагнозов и результаты лабораторных исследований;

степень тяжести выявленных хронических заболеваний.

Вся эта разнородная информация надежно привязывается к точным географическим координатам. Прелесть в том, что программа вычисляет скрытые закономерности. На выходе получается детализированная тепловая карта, где каждому участку присвоен свой математически обоснованный индекс риска.

Неожиданные открытия на тепловой карте

Работоспособность системы уже доказали на практике, протестировав ее на массиве реальных данных одного из крупных российских городов. Искусственный интеллект обработал сотни тысяч записей и выдал результат, который затем сверили с официальной статистикой Минздрава. Выделенные алгоритмом красные зоны безупречно совпали с реальными очагами повышенной заболеваемости.

Главным открытием стало то, что уровень риска может кардинально меняться даже в пределах одного административного округа. Карта показала, что самые опасные участки плотно примыкают к территориям заводов и оживленным автомобильным трассам. В этих местах риск развития серьезных патологий оказался на 65–70% выше, чем в соседних, более озелененных и тихих кварталах того же района.

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Практическая польза цифрового мониторинга

Основной прорыв новой технологии заключается в заметном ускорении работы с большими данными. Раньше аналитикам из Федерального научного центра медико-профилактических технологий требовались недели кропотливого труда, чтобы вручную свести воедино экологические и медицинские отчеты. Теперь умный алгоритм выполняет эту работу всего за несколько часов.

Для простых горожан это означает более безопасное будущее. Регулярно обновляя данные на тепловой карте, система сможет работать на опережение. Она позволит с высокой точностью прогнозировать ухудшение экологической обстановки по месяцам и заранее предупреждать о возможных сезонных вспышках заболеваний.

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Опираясь на математически точные расчеты, городские власти смогут принимать более взвешенные решения. Например, точечно высаживать защитные лесополосы, ограничивать движение большегрузов возле уязвимых жилых зон, запрещать строительство жилья на проблемных участках и открывать профильные медицинские центры именно там, где местным жителям они нужны больше всего.