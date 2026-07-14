В космосе нет звука. Тогда что слушают ученые?

В космосе никто не услышит твой крик! Эту фразу наверняка встречали все, кто смотрел научно-фантастические фильмы или читал книги про путешествия в космосе. И в ней много правды, потому что для звука нужна среда, а в вакууме ее нет. Но это не значит, что во Вселенной абсолютная тишина. Звуки в космосе есть, просто их нельзя услышать так, как мы привыкли. Где именно они возникают и как их фиксируют ученые? Вы удивитесь, но звуки издает даже Солнце.

Почему в космосе не передается звук

Чтобы разобраться в этой теме, нужно вспомнить, как мы воспринимаем речь или музыку на Земле. По своей природе звук представляет собой механическую волну, которая передается от частицы к частице. Когда дрожит гитарная струна, она толкает молекулы воздуха, те врезаются в соседние, и эта эстафета продолжается до барабанной перепонки слушателя.

Процесс напоминает пущенную болельщиками волну на трибунах стадиона: сами люди никуда не бегут, но движение распространяется по кругу. Главное условие для передачи шума это наличие плотной цепочки частиц. Волны отлично проходят через газы, жидкости, металл и даже человеческое тело.

Однако в межзвездном вакууме молекул настолько мало, что передавать колебания физически некому. Источник может вибрировать с огромной силой, но без окружающей среды эта вибрация быстро затухнет на месте.

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Как общаются космонавты в космосе

Зная принципы распространения волн, легко понять неправдоподобность фантастических фильмов. Если в вакууме взорвется огромный корабль, удаленный наблюдатель не услышит взрыв, а лишь увидит ослепительную вспышку. В самом облаке раскаленного газа короткое время будут скакать перепады давления, но они никогда не долетят до другого судна через пустоту.

Как же тогда работают экипажи на орбите, если перекрикиваться бессмысленно? Вышедшие в открытое пространство космонавты общаются с помощью радиоволн, которым воздух совершенно не нужен.

Микрофон ловит речь, переводит ее в электрический сигнал и отправляет напарнику. При этом внутри герметичного скафандра поддерживается кислородная среда, поэтому человек отлично слышит собственное дыхание и гул систем охлаждения.

Чем пахнет космос: астронавты сравнили его с жареным стейком

Какие звуки издает МКС

Ответ на этот популярный вопрос однозначен — да, причем внутри аппаратов условия максимально близки к земным. В обитаемых модулях поддерживается нормальное атмосферное давление. Благодаря этому звуки внутри МКС распространяются привычным образом, позволяя экипажу разговаривать без раций.

Более того, на орбите бывает довольно шумно. Астронавты вынуждены привыкать к гулу аппаратуры.

На станции круглосуточно шумят следующие системы:

вентиляторы для циркуляции воздуха;

насосы системы охлаждения;

механизмы очистки от углекислого газа;

сигналы научных приборов.

Помимо воздуха, отличным проводником выступают твердые конструкции. Если снаружи в обшивку врежется небольшой метеорит, вибрация побежит прямо по металлическому корпусу. Стенка помещения передаст этот толчок внутреннему воздуху, и экипаж отчетливо услышит резкий стук.

Тот же принцип работает при ремонте снаружи станции. Космонавт может почувствовать и услышать работу электроинструмента в руке, потому что вибрация идет через твердые материалы перчатки прямо в тело.

Как ученые слушают звуки космоса

Межзвездное пространство не является абсолютно пустой математической абстракцией. Там есть солнечный ветер и разреженная плазма. В этих скоплениях материи периодически возникают мощные акустические колебания.

Человеческое ухо их не уловит из-за мизерной плотности и неподходящих частот, но приборы зондов справляются с этой задачей. Собирая данные об излучении, ученые пропускают их через компьютеры. Многие задаются вопросом, как звучит наша Вселенная в реальности. Секрет кроется в процессе сонификации.

Исследователи переводят графики всплесков плазмы в слышимый диапазон, назначая сильным сигналам высокую громкость. Физики действительно могут превратить зафиксированные гравитационные волны в аудиодорожку. Это не прямая запись с микрофона, а удобный способ представить сложнейшие данные в понятном виде.

На каких планетах есть звуки

Если небесное тело обладает собственной газовой оболочкой, значит, там могут распространяться вибрации. Условия везде разные, но законы физики работают безотказно.

Ситуация со звуковой проводимостью на других планетах выглядит так:

Марс. Из-за тонкой углекислой атмосферы шумы звучат тихо и приглушенно, но марсоход Perseverance записал настоящие звуки марсианского ветра и хруст камней;

Из-за тонкой углекислой атмосферы шумы звучат тихо и приглушенно, но марсоход Perseverance записал настоящие звуки марсианского ветра и хруст камней; Венера и Титан. Плотнейшая газовая шапка на этих объектах создает отличную среду для акустики. Советские аппараты успешно фиксировали гул во время посадки;

Плотнейшая газовая шапка на этих объектах создает отличную среду для акустики. Советские аппараты успешно фиксировали гул во время посадки; Луна. У нашего спутника нет воздуха, поэтому брошенный камень упадет в полной тишине. Толчок зафиксируют лишь сейсмометры через грунт.

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Итак, физика доказывает, что наша Вселенная далеко не беззвучная. Она полна вибраций, ударов и шуршания, просто для их восприятия нам нужны правильные условия: либо скафандр с кислородом, либо чувствительные детекторы на исследовательском зонде.