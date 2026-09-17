В какой стране больше всего домашних кошек? И это не Турция

Кошек любят по всему миру, но определить самую «кошачью» страну не так просто. Если считать общее количество питомцев, в лидеры выходят одни государства, а если смотреть на долю семей с кошками — совсем другие. Есть и страны, где кошек вокруг огромное количество, но в официальную статистику они почти не попадают, потому что у них нет конкретного хозяина. Разберёмся, где домашних кошек действительно больше всего и почему привычные представления иногда сильно расходятся с цифрами.

США, Китай и Россия делят пьедестал по числу кошек

На планете живёт более 1 млрд кошек, из которых примерно 350 млн — домашние с хозяевами. Первая тройка по абсолютной численности кошек выглядит логично: это большие страны с сотнями миллионов жителей.

В США живёт больше 74 млн кошек , то есть примерно по одной на четырёх-пятерых американцев.

, то есть примерно по одной на четырёх-пятерых американцев. Китай при своём населении в полтора миллиарда человек набирает 53 млн.

Россия замыкает тройку с 23 млн.

Цифры собраны по данным за 2025–2026 годы. Но у такого подсчёта есть слабое место: он показывает, где кошек физически больше, но ничего не говорит о том, насколько их любят. Страна с огромным населением почти автоматически попадает наверх списка, даже если кошки живут в каждой третьей квартире, а не в каждой второй.

Поэтому статистики считают ещё один показатель: доля семей, в которых живёт хотя бы одна кошка. И вот здесь американское лидерство исчезает.

Кошка живёт в 59% российских семей

По доле семей с кошками Россия занимает первое место в мире: усатый питомец есть у 59% семей. Проще говоря, из каждых десяти российских домов кошки живут в шести. Ни одна другая страна до такого не дотягивает.

На втором месте Румыния с 48%, на третьем Индонезия с 47%, а дальше Польша с 41%. А в США, несмотря на рекордные 74 млн кошек, животное держат только 37% семей. Получается, что американские кошки сконцентрированы в меньшем числе домов, а российские распределены по стране равномернее.

Почему так вышло, источник данных не объясняет, и мы не будем додумывать. Можно лишь заметить, что кошка идеально подходит для городской квартиры: её не нужно выгуливать, она спокойно переносит одиночество днём и не требует много места. Для страны, где большинство живёт в многоэтажках, это удобный компаньон.

Почему Турция не попала в первые строчки

Турция для многих россиян — главная кошачья страна: коты в Стамбуле спят на прилавках, заходят в мечети и кафе, им строят домики на улицах. Кажется, что уж она-то должна быть в лидерах. Но в статистике домашних кошек Турция выглядит скромно: по данным за 2022 год, кошку держали лишь 15% турецких семей. Это в четыре раза меньше, чем в России.

Причина в самом устройстве турецкой кошачьей жизни. Все домашние кошки и собаки Турции вместе едва набирают около 6 млн, зато на улицах только Стамбула живёт, по разным оценкам, от 125 тыс. до более чем 700 тыс. кошек. Хозяев у них нет, но и бродячими их назвать трудно: их кормит весь квартал, а жители часто вскладчину оплачивают лечение.

В стране действует правило: уличных кошек не отлавливают и не усыпляют. Есть муниципальные ветеринарные службы, которые бесплатно стерилизуют их, а на улицах стоят маленькие деревянные домики. То есть кошек в Турции действительно очень много, просто они принадлежат всем и никому, а рейтинг считает только тех, у кого есть конкретный владелец.

Кому достаётся кот при разводе

Раз кошки живут в большинстве российских семей, вопрос, кому они достанутся при расставании, совсем не праздный. Здесь подходы стран расходятся сильно. В Швейцарии суд при разводе решает судьбу питомца, исходя из интересов животного. Если кота купил муж, но заниматься им ему некогда, кот, скорее всего, уедет к жене. То же правило работает и для собак.

В России закон относится к кошке как к имуществу, но с нюансами. Если животное подарили одному из супругов или оно появилось до брака, спорить не о чём: это личная собственность. А вот кот, купленный в браке, становится предметом разбирательств. Суд смотрит, на чьи деньги его приобрели и кто за ним ухаживал, а в качестве доказательств принимает выписки из ветклиники и даже показания соседей.

Показательная история случилась в 2025 году в Красноярске. Девушка подала иск, чтобы вернуть кота Кексика: она купила его, когда жила с молодым человеком, а после разрыва тот забрал животное. Истица беспокоилась, что резкий переезд навредит психике кота. Но суд решил в пользу мужчины, потому что доказать право собственности девушка не смогла. Где теперь живёт Кексик, неизвестно.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Хозяева многого не знают о своих кошках

Любовь к кошкам не означает, что мы хорошо их понимаем. Многие владельцы не представляют, сколько часов в сутки спит их питомец, и не догадываются, какая самая частая проблема со здоровьем подстерегает домашних кошек и как её предотвратить.

Один из самых живучих мифов гласит, что кошку нельзя дрессировать. На деле кошки прекрасно осваивают команды, если подкреплять их едой и лаской. Просто делают это без собачьего энтузиазма и не станут выполнять трюк ради самого трюка, поэтому хозяевам кажется, что животное ничему не учится. Так что 59% российских семей, где живёт кошка, — это ещё и 59% семей, которым есть что узнать о своём хвостатом соседе по квартире.