В Амазонии нашли 496 отпечатков рук. Что означают их странные узоры?

В колумбийской Амазонии на двух скальных стенах ученые нашли 496 древних отпечатков рук, и большинство из них покрыто странными спиралями, зигзагами и эллипсами. Новое исследование предполагает, что эти рисунки могли быть не просто украшением, а способом записать шаманские знания. По сути, это представления древних людей о мире, духах и власти над территорией. Это пока осторожная гипотеза, но она основана на редком источнике: разговорах с коренными старейшинами, чьи предания уходят в глубокую древность.

Стена с отпечатками рук в Амазонии

Речь идет про скальный массив Серрания-де-ла-Линдоса в колумбийской части Амазонии. Это место украшено тысячами рисунков возрастом около 11 000 лет, гигантский расписанный ландшафт, который некоторые исследователи называют едва ли не самым впечатляющим собранием наскального искусства в мире. Раньше эти росписи уже связывали с шаманскими практиками.

Через беседы с местными старейшинами антропологи ранее узнали, что многие изображения на этих скалах рассказывают о шаманских превращениях: древние лидеры показаны входящими в духовное измерение и принимающими облик ягуаров или змей. В новом исследовании ученые сосредоточились именно на необычных украшенных отпечатках рук на двух главных скальных поверхностях массива.

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Сколько отпечатков рук нашли и как они украшены

Два расписанных участка называются Серро-Асуль и Паредонес-дель-Потреро. Вместе они содержат 496 отпечатков рук, и 70% из них покрыты яркими узорами на ладони и пальцах. Это не случайные мазки, а повторяющиеся, узнаваемые мотивы.

Среди узоров чаще всего встречаются спирали и линейные орнаменты. Если разложить находки по типам, картина выглядит так:

256 отпечатков украшены спиральными узорами;

украшены спиральными узорами; 84 отпечатка несут зигзаги и эллипсы;

несут зигзаги и эллипсы; остальные руки оставлены без украшения.

Есть и еще одна важная деталь, которая намекает на особое значение этих рисунков. Большинство отпечатков расположены на высоте от 2 до 3 метров над землей. Чтобы дотянуться так высоко, древним художникам нужна была лестница или какие-то леса, а значит, эти изображения создавались не мимоходом, а с усилием и намерением.

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Почему отпечатки рук связывают с шаманским знанием

Чтобы понять смысл этих узоров, исследователи снова обратились к коренным старейшинам, и это ключевой момент работы. Без живых людей расшифровать символы было бы почти невозможно.

По словам авторов исследования, ритуальный специалист из группы матапи Ульдерико Матапи объяснил, что каждый отпечаток руки означает форму шаманского знания. Например, умение возделывать землю или собирать лекарственные растения, что было критически важно для управления территорией. Старейшина народа десана Виктор Кайседо предложил другое прочтение: по его мнению, различия в стиле рук указывают на разные племена, каждое из которых заявляло о своей духовной или социальной идентичности.

Скалы Амазонии как граница между мирами

Одна из самых интересных идей исследования это то, как сами древние люди воспринимали скальную стену. По данным интервью, наскальные традиции отражали систему верований, где каменные стены считались пороговыми зонами, в которых встречаются миры людей, предков и духов.

Если смотреть на это так, отпечаток руки перестает быть просто следом на камне. Он становится способом дотронуться до границы между мирами, почти как подпись или печать, оставленная на двери между видимым и невидимым. Именно поэтому, вероятно, рисунки размещали высоко и оформляли так тщательно: это была не игра, а заявление о знании и власти.

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Правда ли что это отпечатки рук шаманов

Важно сохранять трезвость. Исследователи намеренно не приписывают конкретных значений отдельным узорам. Они не утверждают, что спираль означает строго одно, а зигзаг — другое. Толкования получены из устных преданий современных коренных народов, и хотя эти традиции могут восходить к глубокой древности, прямого доказательства, что 11 000 лет назад символы значили ровно то же самое, у науки нет.

Главная ценность работы в другом. Она показывает, насколько важно сотрудничество с коренными общинами при изучении древнего искусства. Зачастую только живые носители традиции способны подсказать, что вообще могли означать загадочные знаки. Исследование опубликовано в журнале World Archaeology.

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Такие находки меняют сам подход к археологии Амазонии: вместо того чтобы навязывать древним рисункам современные объяснения, учёные слушают тех, кто хранит культурную память региона. А значит, у этих скал ещё наверняка остались истории, которые мы только начинаем разбирать.