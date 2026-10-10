Дети пытаются листать книги как смартфоны. И это не главная проблема перед школой

Ребёнок ловко переключает мультики на смартфоне, но бумажную книгу пытается свайпать пальцем по странице. Сначала это кажется забавным. Но дело не только в том, как смартфоны влияют на мозг детей: некоторые будущие школьники не умеют даже самостоятельно сходить в туалет, спокойно усидеть на занятии или расстаться с родителями утром. Причём мамы и папы часто уверены, что ребёнок готов, а педагоги видят совершенно другую картину. Так какие умения действительно важны и почему их не освоишь за одно лето?

От туалета до книг: чего не умеют будущие школьники

Перед первым классом взрослые обычно переживают, знает ли ребёнок буквы и умеет ли считать. Но большой опрос учителей и родителей показал, что в школе нужны и совсем другие навыки.

В опросе участвовали больше двух тысяч учителей и родителей. Выяснилось, что 37% детей приходят в школу без базовых навыков. Вот что чаще всего замечают учителя:

Каждый четвёртый не приучен к туалету : таких 26% детей.

: таких 26% детей. Почти треть тяжело переживает расставание : 32% сильно расстраиваются, когда мама или папа уходят.

: 32% сильно расстраиваются, когда мама или папа уходят. Почти половина не может усидеть : 44% не выдерживают на месте даже один урок.

: 44% не выдерживают на месте даже один урок. 28% не умеют обращаться с книгой: проводят пальцем по странице или стучат по ней, как по планшету.

При этом сами родители настроены оптимистично: 88% считают, что их ребёнок к школе готов. Кто-то из мам спокойно говорит, что мир сейчас цифровой и к технике всё равно придётся привыкать. Другая мама рассказала, что её дочка пытается «пролистать» телевизор. Опрос проходил в Великобритании, но в России наблюдаются абсолютно те же проблемы.

Учитель или няня? На что уходит куча времени каждый день

В среднем учитель тратит 2,4 часа в день на то, что к учёбе не относится. Из них почти полтора часа уходят только на помощь с туалетом. Получается, что педагог работает скорее нянечкой, а уроков меньше достаётся всему классу, в том числе тем детям, которые к школе готовы.

Кроме того, из-за этого выгорают сами учителя. Больше половины говорят, что стресса стало больше, а почти каждый пятый называет это одной из причин, по которым коллеги увольняются.

Ленивые родители тут ни при чём

Проще всего обвинить родителей, но причин несколько, и они серьёзнее. Первая причина — короткие ролики. Ребёнок, привыкший к видео по 30 секунд, с трудом выдерживает десятиминутную сказку, не то что урок.

Вторая причина — деньги и время. Почти половина родителей и учителей считают главной проблемой подорожание жизни. Когда взрослые много работают, первыми выпадают как раз «необязательные» занятия: совместное чтение и приучение к горшку.

Третья — детский сад. Дети, которые ходили в сад, заметно лучше готовы к школе: там от них ждут самостоятельности и учат общаться. Но в Великобритании сад становится дорогим, и многие дети туда не попадают.

6 навыков, которые важнее знания букв и цифр

Учителю не важно, знает ли ваш ребёнок таблицу Менделеева. Гораздо важнее, может ли он справиться сам с простыми бытовыми делами. Вот на что стоит потратить последние месяцы или годы перед школой:

Сначала самостоятельность, потом буквы. Ребёнок должен уметь сам надеть куртку, поесть ложкой и сходить в туалет.

Ребёнок должен уметь сам надеть куртку, поесть ложкой и сходить в туалет. Читайте бумажные книги каждый день. Хватит 20 минут: это развивает речь и учит терпению, ведь до конца истории не пролистаешь.

Хватит 20 минут: это развивает речь и учит терпению, ведь до конца истории не пролистаешь. Больше разговаривайте с ребёнком. Речь у современных детей развивается хуже, а в школе на ней держится всё.

Речь у современных детей развивается хуже, а в школе на ней держится всё. Тренируйте усидчивость понемногу. Рисование, пазлы и настольные игры приучают заниматься одним делом дольше пары минут.

Рисование, пазлы и настольные игры приучают заниматься одним делом дольше пары минут. Ограничьте короткие ролики. Именно они больше всего мешают ребёнку подолгу сосредоточиться.

Именно они больше всего мешают ребёнку подолгу сосредоточиться. Приучайте к расставаниям заранее. Ребёнку, который уже оставался без мамы в саду или кружке, в школе будет легче.

Всё это можно делать дома, без дорогих курсов подготовки. Главное — время и регулярность.

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Готовиться к школе нужно не в августе

Сами родители признаются, что узнают о готовности к школе слишком поздно. 94% хотят получать понятные рекомендации ещё до того, как ребёнку пора будет идти в школу.

Навыки не появляются за лето перед школой, их нарабатывают годами. Поэтому ребёнку, который сам одевается, может спокойно посидеть над книгой и не плачет, когда мама уходит, в первом классе будет гораздо легче, чем тому, кто уже читает по слогам, но к остальному не приучен.