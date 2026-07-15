Топ полезных товаров с AliExpress, за которые не стыдно заплатить

Я часто слышу фразу «на AliExpress одно барахло за три копейки». И каждый раз хочется ответить: ну покажите мне, где еще вы найдете ночник за 400 рублей, который работает полгода без нареканий? Или кроссовки для бега от Li-Ning, которые в официальном магазине стоят вдвое дороже? Сегодня я собрал несколько вещей, за которые мне реально не стыдно — каждая из них либо уже прошла проверку временем у меня дома, либо настолько хороша по характеристикам, что не купить было бы глупо.

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Ночник с датчиком движения, который не нужно включать руками

Встаёте ночью за водой, шаркаете по коридору в темноте, бьётесь мизинцем об угол — знакомо? Ночник с датчиком движения решает эту проблему раз и навсегда. Он загорается сам, когда вы проходите мимо, и гаснет через 15-20 секунд после того, как вы ушли. Работает от встроенного аккумулятора, заряжается по USB — никаких проводов в розетку и никаких батареек.

У меня такой висит в коридоре с января, и я до сих пор не могу поверить, что раньше обходился без него. Свет мягкий, тёплый, глаза не режет. Можно приклеить на двусторонний скотч куда угодно — под шкаф на кухне, в кладовку, в ванную. Дочь поставила себе один у кровати, чтобы не включать верхний свет. Честно говоря, не ожидал от штуки за четыреста рублей такого уровня автономности.

Цена: 400 рублей

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OnePlus 15: флагман на Snapdragon вместо переплаты за iPhone

Если вы давно присматриваетесь к топовому Android-смартфону, но не готовы платить за Samsung или Apple космические деньги — OnePlus 15 заслуживает серьёзного внимания. Внутри стоит Snapdragon 8 Elite, который сейчас является самым мощным мобильным чипом на рынке. Экран, камеры, зарядка — всё на флагманском уровне, но ценник заметно ниже, чем у прямых конкурентов.

Другое дело, что цена зависит от конкретного аккаунта — у некоторых пользователей рядом с ценой появляется плашка «ТЕПЕРЬ ДЕШЕВЛЕ», и тогда можно урвать конфигурацию заметно выгоднее. Стоит проверить — разброс бывает ощутимый. По железу OnePlus 15 конкурирует с аппаратами за 80-90 тысяч, а здесь вы получаете глобальную версию с полным набором частот. Если живёте на Android и не хотите переплачивать за логотип — присмотритесь.

Цена: 57 200 рублей

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OnePlus Nord CE 6: экран на 144 Гц и батарея на два дня

Главная боль среднебюджетных смартфонов — они либо тормозят, либо садятся к обеду. OnePlus Nord CE 6 решает обе проблемы разом. Тут стоит Snapdragon 7s Gen 4, AMOLED-дисплей 6,78 дюйма с частотой 144 Гц и монструозный аккумулятор на 7 000 мАч — при обычной нагрузке этого хватает почти на два полных дня. А когда всё-таки сядет, быстрая зарядка SuperVOOC на 80 Вт вернёт его к жизни за час с небольшим.

Сейчас на этот смартфон действует скидка 38%, и это как раз тот случай, когда «новинка со скидкой» — не маркетинговый трюк, а реальная экономия. Экран яркий, цвета сочные, 144 Гц чувствуются моментально после 60-герцового телефона. Не флагман, но и не пытается им казаться — за свой ценник это один из самых сбалансированных аппаратов, которые я видел в этом году.

Цена: 23 950 рублей

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HONOR 600 для тех, кому нужен хороший смартфон без переплат

Ещё один представитель нового поколения смартфонов с гигантскими батареями. HONOR 600 получил аккумулятор на 7 000 мАч и быструю зарядку на 80 Вт — заряда хватает на полтора-два дня даже при активном использовании с 5G. Тут главное — не путать его с флагманами HONOR: это крепкий средний класс, который нацелен на автономность и стабильную работу, а не на рекорды в бенчмарках.

На странице товара стоит обратить внимание на купоны — с ними цена падает заметно. Сам аппарат поддерживает 5G, что для этой ценовой категории пока ещё не стандарт. Если вам нужен рабочий телефон, который не сядет в середине дня и не будет тормозить в мессенджерах — HONOR 600 свою задачу выполняет. У оригинала в российской рознице ценник будет ощутимо выше, так что имеет смысл ловить момент.

Цена: 35 200 рубле

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Li-Ning Red Hare 9: беговые кроссовки с пеной Light Foam Ultra

Я начал бегать прошлой осенью и быстро понял, что в обычных кроссовках колени напоминают о себе уже на третьем километре. Li-Ning Red Hare 9 — это серия, рассчитанная на повседневные пробежки и тренировки. Промежуточная подошва из фирменной пены Light Foam Ultra заметно легче традиционных материалов, лучше амортизирует и, что важно, меньше деформируется со временем. Верх из тонкой дышащей сетки — летом ноги не превращаются в парник.

На странице есть купон на скидку, так что финальная цена получается совсем смешной. Для сравнения: аналогичные модели от Nike или Asics в этом сегменте стоят в 3-4 раза дороже, а пена у Li-Ning по ощущениям ничуть не хуже. Я взял себе пару в апреле, бегаю через день — подошва пока держит форму идеально. Если ездите много по асфальту или просто ищете удобную обувь для зала — попробуйте, результат удивит.

Цена: 2 950 рублей

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Baseus: солнцезащитный козырёк-зонт для лобового стекла

Каждое лето одна и та же история: садишься в машину, которая простояла на солнце два часа, и руль обжигает руки, а пластик торпедо нагревается так, что начинает пахнуть. Солнцезащитный козырёк Baseus в форме зонта — штука до смешного простая, но работающая. Ткань на основе стекловолокна и полиэстера отражает солнечные лучи, а подпружиненный механизм позволяет развернуть козырёк буквально за пару секунд. Складывается обратно так же быстро.

У меня такой лежит в машине с прошлого лета. Раньше я пользовался обычной картонной шторкой — она помялась через месяц и толком ничего не закрывала. Тут же конструкция жёсткая, покрывает увеличенную площадь стекла и реально снижает температуру в салоне. За 1 600 рублей — Baseus, которому я доверяю как бренду. Это крепкая рабочая вещь без лишних наворотов.

Цена: 1 600 рублей

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Фигурка-ночник Miniso x Sanrio для рабочего стола или тумбочки

Если у вас дома есть ребёнок, который знает слова «Kuromi» и «Cinnamoroll», вы понимаете, о чём я. Фигурка-ночник Miniso x Sanrio — это лицензированная коллаборация, а не безымянная подделка. Фигурка выглядит как декоративная статуэтка, но внутри — LED-подсветка с тремя режимами яркости. Работает без проводов, от встроенного аккумулятора. Идеально встаёт на прикроватную тумбочку или рядом с монитором.

Моя дочь увидела эту штуку у меня на экране, и дальше вы знаете, как это работает — заказ был оформлен через десять минут. Стоит у неё на столе уже третью неделю, используется одновременно как ночник и как «главное украшение комнаты». Качество пластика приятное, краска не облезает, свечение мягкое и ненавязчивое. Если ищете подарок для фанатки Sanrio — вот оно, попроще не придумаешь.

Цена: 1 200 рублей

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Надувная SUP-доска для тех, кто хочет попробовать сапсёрфинг

Лето в разгаре, и если вы хоть раз смотрели на людей на SUP-досках и думали «а может, тоже попробовать» — сейчас самое время. Надувная доска Sea Beast — это полноценный сап для начинающих и среднего уровня. В комплекте обычно идут весло, насос, лиш и сумка для переноски. В сдутом виде вся конструкция помещается в рюкзак, что делает логистику до водоёма элементарной.

Тут главное — не путать бюджетный сап с одноразовым. Надувные доски такого типа делаются из многослойного ПВХ с технологией drop-stitch, то есть в накачанном состоянии они жёсткие и устойчивые. Конечно, профессиональный карбоновый борд это не заменит, но для прогулок по озеру, речке или спокойному морю — более чем достаточно. Если прикинуть, сколько стоит аренда сапа на курорте (500-1000 рублей за час), доска окупается за пару выездов.

Цена: 12 200 рублей

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Аккумуляторы LiitoKala HG2 формата 18650 для фонарей и шуруповёртов

Формат 18650 — это по сути универсальный «патрон» для половины портативной электроники: фонари, шуруповёрты, повербанки, вейпы, велофары. Проблема в том, что в оффлайн-магазинах за брендовые элементы просят неприличных денег, а безымянные банки с маркетплейсов часто врут по ёмкости. LiitoKala HG2 — это 3 000 мАч на ячейку с токоотдачей до 20А, что делает их пригодными даже для высоконагруженных устройств.

LiitoKala — проверенный поставщик, который не завышает характеристики на этикетках. Ячейки продаются парами, что удобно для устройств с двумя слотами. Если у вас есть фонарь или любой другой гаджет на 18650, а родные аккумуляторы уже сели — это прямая и честная замена без лотереи.

Цена: 450 рублей

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