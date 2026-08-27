Илон Маск строит космодром за $100 млрд. Зачем ему территория в 8 раз больше Манхэттена

25 августа 2026 года SpaceX анонсировала проект, который затмит все, что компания строила раньше. Новый космодром Starbase Louisiana расположится на участке, который более чем в 8 раз превышает площадь Манхэттена. Там появятся сразу пять стартовых комплексов, собственное производство топлива, глубоководный порт и даже собственный аэропорт. Инвестиции в этот проект составят 100 миллиардов долларов. Если все это правда, он точно будет круче, чем самые известные космодромы из нашего списка. Что именно построят на болотах Луизианы и зачем это нужно?

Что будет внутри пятого космодрома SpaceX

SpaceX подписала договор с губернатором штата Джеффом Лэндри, и это стало крупнейшей инвестицией в истории Луизианы. Что именно там построят? Масштаб проекта выходит далеко за рамки привычных бетонных площадок.

По данным Коммерсантъ, на территории разместят сразу несколько крупных объектов:

пять стартовых комплексов для запуска сверхтяжелых ракет;

заводы по производству ракетного топлива и электростанции;

глубоководный порт для приема судов с крупногабаритным оборудованием;

собственный аэропорт и полноценные жилые кварталы для сотрудников и их семей.

Фактически компания строит независимый космический городок со своей экономикой и логистикой. Кстати, ранее Илон Маск уже основал город Старбейс в Техасе.

Для чего нужен пятый космодром SpaceX

У SpaceX уже есть площадки во Флориде, Калифорнии и Техасе. Три из них располагаются на территории старых государственных военных баз, и только техасскую строили с нуля. Зачем же нужна еще одна, причем настолько дорогая?

Главная причина кроется в размерах и будущих задачах ракеты Starship. Мы уже рассказывали, что это огромный сверхтяжелый корабль, которому требуется очень много места как для старта, так и для сложного обслуживания между полетами.

Как отмечают в руководстве компании, главная цель будущего комплекса — обеспечить тысячи запусков Starship ежегодно. Существующие площадки физически не смогут справиться с таким интенсивным трафиком. Если план удастся реализовать, путешествия на орбиту или сверхбыстрые перелеты между континентами через космос станут массовыми.

Дата первых запусков с космодрома в Луизиане

Создание столь амбициозного объекта займет немало времени. Возводить комплекс начнут в 2027 году, а дальнейшее расписание выглядит довольно оптимистично.

План развития нового космодрома разбит на три ключевых этапа:

в 2027 году стартуют масштабные строительные работы и закладка фундамента; в 2029 году с новой площадки планируют провести первый испытательный запуск ракеты; в 2030 году космодром должен заработать на полную мощность.

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Конечно, сроки еще могут сдвинуться из-за невероятной сложности проекта и возможных логистических задержек при строительств. Тем не менее, если SpaceX выдержит этот график, уже к концу десятилетия мировая космонавтика перейдет на совершенно новый уровень, где старт гигантской ракеты будет восприниматься так же обыденно, как вылет пассажирского лайнера.