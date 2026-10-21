Новую таблетку от облысения испытали на 536 мужчинах: что произошло с их волосами

Сегодня облысение затрагивает даже молодых людей. Согласно статистике, в России эта проблема встречается у 38,3% мужчин. Поэтому ученые активно работают над созданием самых разных средств против выпадения волос или способов выращивания новых волосяных луковиц. В 2024 году исследователи представили сахарный гель для роста волос. А в 2026 году нам рассказали про таблетку от облысения под названием VDPHL01, и эта разработка тоже выглядит многообещающе.

Таблетка против облысения прошла решающую фазу проверки

Новую таблетку пока не стоит ждать в аптеках. Прежде чем лекарство выходит в продажу, его проверяют в несколько этапов. Самый важный из них — третья фаза, во время которой препарат дают сотням людей и сравнивают с плацебо, то есть с пустышкой без действующего вещества. VDPHL01 прошла уже второе испытание этой фазы. Новое называется Study 304, и в нём таблетка достигла всех заранее поставленных целей.

В исследовании участвовали 536 мужчин с лёгким или умеренным облысением по мужскому типу, когда волосы редеют на макушке и отступают со лба. Одни принимали таблетку раз в день, другие дважды в день, третьи получали плацебо. Результаты оценивали через полгода.

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Знакомое вещество в новой форме

Новое здесь не само действующее вещество. В основе таблетки миноксидил, который давно используют против выпадения волос. Раньше его наносили на кожу головы в виде жидкости или пены.

Компания Veradermics сделала из него таблетку по 8,5 мг, которая высвобождает вещество в организме постепенно, а не всё сразу. Если препарат одобрят, это может стать первой за почти 30 лет таблеткой от облысения по мужскому типу, разрешённой американским регулятором FDA. Так считает сама компания.

За полгода волос стало больше, чем на плацебо

Учёные считали, сколько новых полноценных волос появилось на одном квадратном сантиметре кожи. Тонкий светлый пушок в расчёт не шёл, учитывались только нормальные, заметные волосы. Кроме того, участников спрашивали, стала ли, по их мнению, шевелюра гуще.

Показатель через полгода Раз в день Дважды в день Плацебо Прибавка волос на 1 см² 28,6 36,4 6,6 Сами заметили улучшение 78,8% 85,0% 35,3% Оценили результат как «лучше» или «намного лучше» 55,7% 68,7% 15%

Оценки врачей совпали с ощущениями пациентов: улучшение они увидели у 78,4% и 82,7% мужчин в двух группах с таблеткой. Первые новые волосы появлялись уже на второй месяц приёма.

Больше трети участников на пустышке тоже заметили улучшение. Так бывает почти в любом испытании: люди ждут результата и начинают внимательнее присматриваться к себе. Поэтому таблетку и сравнивают с плацебо, а не просто с исходным состоянием.

Ещё до испытания аналитики банка Jefferies назвали планку, после которой препарат станет коммерчески успешным: он должен давать на 15–20 волос на квадратный сантиметр больше, чем плацебо. VDPHL01 эту планку взяла в обоих исследованиях третьей фазы. По оценке аналитиков, рынок для такого лекарства может превысить 2 млрд долларов.

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Серьёзных побочных эффектов в испытании не нашли

По данным компании, таблетку в целом переносили хорошо. Серьёзных побочных эффектов, связанных с лекарством, не было, проблем с сердцем тоже. Результаты по безопасности совпали с прошлыми испытаниями.

Дерматолог Антонелла Тости из Университета Майами сказала, что данные отвечают на два главных вопроса пациентов: будет ли заметна разница и комфортно ли принимать лекарство. По её словам, вероятность видимого улучшения высокая, а безопасность и переносимость «обнадёживают».

Важно помнить, что все эти цифры публикует сама компания. Полгода — тоже небольшой срок: из этого испытания пока нельзя понять, как таблетка работает и как переносится через несколько лет приёма.

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До аптек таблетке ещё далеко, а женщинам придётся подождать

Veradermics объявила результаты 19 октября, и на открытии торгов акции компании подорожали на 5,9%: со 108,82 до 115,34 доллара. Инвесторы явно поверили в успех. Но одобрения FDA пока нет, и сроков его компания не называет.

Есть и другие испытания. Вторая часть исследования Study 302 должна дать результаты до конца 2026 года. Набор женщин с облысением уже закончен, первые данные по ним ожидаются в первой половине 2027 года. Пока таблетка проверена только на мужчинах, и говорить о её пользе для женщин рано.