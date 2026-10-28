Сосновые шишки предсказывают дождь. Для этого им даже не нужно быть живыми

Сосновая шишка может закрыться перед дождём, даже если давно лежит на земле. У неё уже нет живых клеток, однако она продолжает двигаться. В отличие от приборов, которые помогают предсказывать погоду, ей не нужно измерять давление или следить за облаками. Достаточно изменения влажности воздуха.

Во влажную погоду шишки закрываются, а в сухую раскрываются

Если посмотреть на сосновые шишки после дождя, можно заметить, что их чешуйки плотно прижаты друг к другу. А когда погода становится сухой, они расходятся в стороны. Причём шишке необязательно попадать под дождь — достаточно повышения влажности воздуха.

Поэтому одна и та же шишка может несколько раз менять форму. И неважно, висит она на ветке или давно упала на землю. Главное, чтобы она была зрелой и уже могла раскрываться. И такое поведение — не народная выдумка. Движение чешуек действительно зависит от влажности.

Ещё больше познавательных материалов в нашем канале в MAX. Обязательно подпишись!

Мёртвые клетки заставляют шишку двигаться

Самое удивительное, что зрелой шишке для этого не нужны живые клетки, мышцы или нервы. Всё дело в особом строении чешуек, которые работают как маленькие природные пружины.

Каждая чешуйка состоит из нескольких слоёв, которые по-разному впитывают воду. Когда воздух становится влажным, один слой разбухает сильнее другого, заставляя чешуйку изгибаться внутрь. Когда влага испаряется, она постепенно возвращается в прежнее положение.

Как показало исследование 2024 года, этот механизм позволяет чешуйкам многократно закрываться и раскрываться. Причём движение происходит само по себе, без затрат энергии со стороны растения.

Живые растения реагируют на дождь иначе: они могут запускать целую цепочку защитных процессов в клетках. А шишка просто меняет форму благодаря свойствам своего материала.

Сосна закрывает шишки, чтобы защитить семена

У этого механизма есть вполне практичная задача. Внутри сосновой шишки находятся семена, многие из которых снабжены небольшими крылышками. Они нужны, чтобы ветер мог унести семена подальше от дерева.

В сухую погоду лёгким семенам проще разлетаться, а во влажную они хуже распространяются ветром. Поэтому сосне выгоднее держать чешуйки закрытыми во время сырости и выпускать семена, когда условия станут подходящими.

Закрытая шишка не всегда означает скорый дождь

Шишки действительно могут реагировать на повышение влажности ещё до начала осадков. Но закрытая шишка не гарантирует, что скоро пойдёт дождь.

Воздух становится влажнее не только перед дождём, но и во время тумана, после выпадения росы или при ночном похолодании. Шишка реагирует на все эти изменения, не различая их причин.

К тому же чешуйки двигаются медленно. Им требуется время, чтобы впитать или отдать влагу. Поэтому иногда дождь уже начался, а шишка ещё не успела закрыться.

Получается, сосновая шишка — скорее природный измеритель влажности, чем настоящий предсказатель погоды. Она не сообщит, через сколько часов начнётся дождь, и не определит, выпадет ли завтра снег.

Проверить работу шишки можно дома

Для простого опыта понадобится обычная сухая сосновая шишка с раскрытыми чешуйками.

Опустите её в миску с водой и понаблюдайте. Постепенно чешуйки начнут смыкаться. Изменения могут стать заметны уже через несколько десятков минут, хотя полное закрытие иногда занимает больше времени.

Затем достаньте шишку и оставьте высыхать при комнатной температуре. Через несколько часов или дольше она снова начнёт раскрываться. Если рядом работает отопление, процесс может ускориться: зимой дома бывает слишком сухой воздух.

Для наблюдения за погодой положите шишку на открытый балкон под навес, чтобы на неё не попадали капли дождя. Проверяйте её каждый день и сравнивайте состояние чешуек с погодой.

Если шишка совсем не раскрывается, возможно, она ещё незрелая или относится к виду сосен, у которых шишки открываются только после сильного нагрева. Например, такое бывает после лесных пожаров.

Некоторые шишки продолжают двигаться спустя миллионы лет

Удивительно, но способность реагировать на воду может сохраняться гораздо дольше. В 2017 году учёные провели эксперимент с ископаемыми шишками хвойных деревьев, возраст которых достигал 11,5–16,5 миллиона лет. Когда древние образцы увлажнили, их чешуйки начали изгибаться.

Это удалось благодаря тому, что ткани сохранились и не полностью заменились минералами. Даже спустя миллионы лет природный механизм продолжал работать без единой живой клетки.