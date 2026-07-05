Самый мрачный опыт в психологии: что случилось с малышом по имени Альберт?

В 1920 году наука задалась вопросом: рождаемся ли мы со своими страхами или приобретаем их в течение жизни? Чтобы выяснить это, исследователи провели один из самых известных и скандальных опытов прошлого века. Этот жестокий научный эксперимент доказал, что человеческие фобии не всегда врожденные, и их можно создать искусственно, просто связав нейтральный предмет с сильным испугом. У каждого человека есть страхи, конечно, если у него нет редкого синдрома.

Суть эксперимента Маленький Альберт

Американские исследователи Джон Уотсон и Розали Райнер работали в Университете Джонса Хопкинса. Они знали, что русский физиолог Иван Павлов успешно формировал рефлексы у собак. Ученые решили проверить, сработает ли этот механизм на человеческих эмоциях.

Для исследования они выбрали девятимесячного мальчика, которого звали Альберт. Его мать работала кормилицей в больнице, поэтому ребенок с рождения рос в медицинской среде. Мальчик отличался невероятным спокойствием, он был здоров, почти никогда не плакал и не проявлял агрессии. Официально это вошло в историю как эксперимент Маленький Альберт, целью которого было проследить формирование фобии в лабораторных условиях.

Сначала ученые провели базовую проверку. Они показывали ребенку белую крысу, кролика, собаку, маски с волосами и без, а также горящие газеты. Мальчик не боялся ничего — он лишь с любопытством тянулся к предметам. Единственное, что его пугало, это резкий удар молотком по стальной трубе за его спиной. От этого звука он вздрагивал и начинал плакать.

Как младенца научили бояться белой крысы

Спустя два месяца, когда Альберту исполнилось 11 месяцев, начался сам эксперимент с белой крысой. Ученые решили проверить, смогут ли они заставить ребенка бояться животного, которое раньше вызывало у него только интерес.

Страх формировали так:

Перед мальчиком сажали белую крысу;

Как только ребенок тянулся, чтобы потрогать животное, исследователь с силой бил молотком по стальной трубе;

От страшного грохота младенец вздрагивал и прятал лицо в матрас.

Через неделю опыт повторили. После пяти таких совмещений звука и появления крысы психика ребенка сдалась. Теперь Альберту даже не нужен был громкий звук, и стоило ему просто увидеть белую крысу, как он начинал плакать и пытался быстро уползти прочь.

Чтобы убедиться, что мальчик не стал бояться вообще всего вокруг, между тестами ему давали деревянные кубики. С ними он играл радостно и спокойно. Это доказывало, что страх был привязан к конкретному объекту, а не вызван общей тревогой.

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Классическое обусловливание на примере опыта с Альбертом

Механизм, который использовали исследователи, объясняет природу многих наших иррациональных страхов. В психологии это называется классическое обусловливание, то есть процесс обучения, при котором два разных события связываются в мозгу в одно целое.

Представьте, что вы отравились определенной едой. Раньше этот продукт был для вас нейтральным, но теперь даже его запах вызывает тошноту. С Альбертом произошло то же самое, только на уровне эмоций.

Белая крыса изначально была нейтральным сигналом. Громкий удар по металлу стал естественным триггером, который автоматически вызывает испуг у любого человека. Когда ученые несколько раз объединили эти два фактора, мозг ребенка создал прочную нейронную связь. Безобидная крыса превратилась в сигнал смертельной опасности.

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Как страх Альберта распространился на другие предметы

Убедившись, что мальчик боится крысу, исследователи решили усложнить задачу. Они захотели узнать, распространится ли эта искусственная фобия на другие предметы, похожие на первоначальный раздражитель.

Результаты превзошли ожидания. Когда Альберту показали кролика, он отвернулся и расплакался. Собака вызвала похожую реакцию. Мальчик начал в панике уползать от обычной меховой шубы, отказывался трогать вату и плакал при виде маски Санта-Клауса с белой бородой. Перенос страха на новые объекты доказал, что фобии склонны к обобщению: человек начинает бояться не только источника стресса, но и всего, что на него визуально похоже.

Остался ли страх у Альберта через месяц

Спустя 31 день ученые провели контрольную проверку. Они хотели узнать, насколько долговечны привитые фобии, если их не подкреплять страшным шумом.

Реакция мальчика стала слабее. Он больше не рыдал в голос при виде кролика или крысы, но все еще избегал их, отворачивался, отстранялся всем телом и закрывал лицо руками. У него появились новые способы защиты, и при виде пушистых животных он начинал дрожать, кивать головой или сосать палец.

Сосание пальца работало как сильное успокоительное, блокирующее панику. Ученым приходилось силой вытаскивать руку изо рта ребенка, чтобы снова увидеть его испуганную реакцию. Детская психика нашла способ справляться со стрессом, хотя полностью страх так и не исчез.

Почему ученые не убрали у Альберта выработанный страх

Самый частый вопрос, который задают при изучении этой истории: почему ребенку не помогли избавиться от фобии? Ответ банален — исследователи просто не успели.

В день проведения последних тестов мать Альберта забрала его из больницы, и они уехали. Авторы исследования планировали провести обратную процедуру по избавлению от страха. Они хотели использовать метод, который сегодня называют экспозиционной терапией: постепенно показывать крысу в безопасной обстановке, кормить ребенка любимой едой в присутствии животного или поощрять игру.

К сожалению, этого не произошло. Дальнейшая судьба мальчика остается предметом споров, и ученые не знают, перенес ли он эту фобию во взрослую жизнь.

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Критика результатов эксперимента Маленький Альберт

Сегодня этот классический опыт подвергается жесткой критике со стороны научного сообщества. Современные психологи указывают на множество методических ошибок.

Во-первых, нет уверенности, что возникла именно специфическая фобия крысы. Возможно, из-за регулярных ударов по металлу младенец просто стал более нервным и пугливым в целом. Во-вторых, ребенку на момент окончания тестов исполнился год. В этом возрасте дети начинают бояться новых вещей в ходе взросления, и исследователи никак не учли этот фактор.

Кроме того, записи и сохранившиеся видеокадры показывают, что Альберт реагировал довольно непоследовательно. Иногда он спокойно смотрел на животных, а плакал только тогда, когда крысу внезапно совали ему прямо в руки. Многие современные ученые считают, что видеозаписи были скорее рекламным материалом для привлечения финансирования, чем строгим доказательством.

Этические проблемы эксперимента Маленький Альберт

По современным стандартам то, что сделал психолог Джон Уотсон, абсолютно недопустимо. В 1920 году еще не существовало строгих этических комитетов, защищающих права людей в исследованиях.

Мать Альберта не знала, что ее ребенка будут намеренно пугать, поэтому она не давала осознанного согласия на травмирование психики. Ученые целенаправленно причиняли младенцу эмоциональную боль, нарушая главный принцип медицины «не навреди».

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Тот факт, что исследователи не отследили судьбу ребенка и оставили его с искусственно созданным страхом, делает эту историю одной из самых мрачных страниц в развитии психологии. Тем не менее, именно этот грубый опыт заложил фундамент для понимания того, как внешняя среда формирует наши эмоции.