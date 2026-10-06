Октябрь 2026 на небе: 5 звездопадов, Охотничья Луна и не только

Октябрь — один из тех месяцев, когда на небо стоит посматривать даже тем, кто обычно далёк от астрономии. Некоторые явления можно будет увидеть невооружённым глазом, другие удачно совпадут с тёмными ночами, а ближе к концу месяца появится особенно эффектная небесная комбинация. Разбираемся, что именно искать на небе, когда лучше выходить на наблюдения и почему Охотничья Луна — далеко не единственное событие октября.

Октябрьские Камелопардалиды и Дракониды открывают сезон звездопадов

Первые два звездопада приходятся на начало месяца. Пик Октябрьских Камелопардалид выпадает на 5–6 октября. Поток скромный, около пяти метеоров в час, но для жителей Северного полушария условия хорошие. Радиант (точка на небе, откуда появляются метеоры) находится в созвездии Жирафа.

Метеор — это крошечная частица космической пыли, которая на огромной скорости влетает в атмосферу и сгорает. Чаще всего такую пыль оставляют за собой кометы. Земля каждый год проходит через одни и те же пыльные шлейфы, поэтому звездопады повторяются примерно в одни и те же даты.

Пик Драконид наступит 8–9 октября. Этот поток тоже даёт около пяти метеоров в час, но в этом году условия для него довольно удачные: максимум приходится на почти безлунные ночи перед новолунием. Радиант находится в созвездии Дракона.

Новолуние подарит самые тёмные ночи и заметные метеоры

Новолуние наступит 10 октября в 18:50 по Москве. Луны на небе не будет, поэтому это лучшее время месяца для наблюдения тусклых объектов: галактик, туманностей, звёздных скоплений и слабых метеоров.

На следующий день, 11 октября, у дельта-Ауригид пик. Радиант в созвездии Возничего. Небо будет тёмным, а значит отличная видимость, но сам поток очень слабый — всего около двух метеоров в час. Это скорее приятная мелочь к вечерней прогулке, чем повод ставить будильник.

Интереснее будет 13 октября, когда наступит ранний пик Южных Таурид: около пяти метеоров в час. Радиант в созвездии Тельца. Их видно из обоих полушарий, а известны они яркими медленными метеорами. Такой метеор проще заметить и даже успеть показать тому, кто стоит рядом.

Ориониды дадут много метеоров, но помешает Луна

Главный звездопад октября — Ориониды, их пик приходится на 21–22 октября. Ожидается около 20 метеоров в час, и некоторые из них будут особенно быстрыми и яркими. Радиант в созвездии Ориона.

Но есть проблема в Луне: в эти дни она освещена примерно на 80% и ярко светит всю первую половину ночи. Её свет засвечивает небо, и слабые метеоры в нём просто теряются. Поэтому совет: выходите перед рассветом. К этому времени радиант поднимется выше. А Луна опустится к горизонту или уже зайдёт.

Полнолуние в октябре: Охотничья Луна

Полнолуние наступит 26 октября в 07:11 по Москве. Полной Луна будет казаться около трёх дней, так что начинать можно уже 25 октября. Лучше всего смотреть на восход Луны: низко над горизонтом она кажется особенно большой и может отливать золотом. Полная Луна восходит примерно на закате и остаётся на небе до самого рассвета.

К октябрю это название не привязано. Охотничьей называют полную Луну, которая наступает сразу после Урожайной. В старину к этому времени поля уже были убраны, зверей на открытых местах было легко заметить, а яркая Луна позволяла охотиться и после заката.

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Марс, Юпитер, Регул и скопление Ясли выстроятся в линию

Самое красивое событие приходится на конец месяца. 26–27 октября на предрассветном небе Марс, Юпитер, Регул и звёздное скопление Ясли выстроятся в почти прямую линию.

Обе планеты видно невооружённым глазом. Юпитер сияет очень ярко и с каждым днём октября восходит всё раньше. Марс заметно тусклее и с рыжеватым оттенком, но в течение месяца он постепенно становится ярче.

Регул — ярчайшая звезда созвездия Льва. Ясли, они же M44, — это скопление звёзд в созвездии Рака. На тёмном небе его можно разглядеть как туманное пятнышко, а в бинокль оно рассыпается на множество звёзд. Так что если бинокль есть, захватите его с собой.

Если вы хотите следить за небом и после октября, пригодится календарь главных событий года.