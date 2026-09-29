Какой объект ближе всего подлетел к Солнцу и не сгорел

Если искать объект, который подбирался к Солнцу ближе всех, Меркурий и даже Parker Solar Probe проигрывают. Рекорд среди замеченных объектов держит Большая южная комета 1887 года: она пронеслась всего в 718 070 км от центра звезды — почти по самой её поверхности. Но околосолнечные кометы способны подходить ещё опаснее, и абсолютный рекорд однажды может достаться той, которая не пролетит мимо, а просто упадёт в Солнце.

Меркурий и вулканоиды, которых так и не нашли

Среди планет всё понятно: ближайшая к Солнцу планета Меркурий в самой близкой точке орбиты оказывается к звезде примерно втрое ближе, чем Земля. Но планеты здесь далеко не лидеры: некоторые астероиды и кометы подбираются к Солнцу гораздо ближе.

Астрономы допускают, что ещё ближе Меркурия могут летать вулканоиды. Это гипотетические астероиды, названные в честь столь же гипотетической планеты Вулкан. Физик Мартин Бич, почётный профессор Университета Реджайны в Канаде, рассказал Live Science, что по расчётам их орбиты оставались бы стабильными на расстоянии от 8,98 до 37,39 млн км от центра Солнца. Получается, что отдельные вулканоиды могли бы подходить к Солнцу ближе астероидов, которые пересекают орбиту Меркурия.

Но есть проблема: существование вулканоидов не доказано. Исследование 2013 года не нашло никаких их следов, так что пока это лишь теоретическая возможность.

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Parker Solar Probe пролетел сквозь солнечную корону

Космические аппараты подбирались к Солнцу ещё ближе. Зонд NASA Parker Solar Probe, запущенный в 2018 году, изучал корону, то есть внешнюю атмосферу Солнца. На последних трёх витках основной миссии он двигался по сильно вытянутой орбите, и её перигелий находился всего в 7,3 млн км от центра звезды.

На таком расстоянии аппарат летел прямо внутри короны, а от страшного жара его закрывал щит из углеродной пены. Важная деталь: все расстояния здесь считаются от центра Солнца, а не от его поверхности. Радиус самой звезды около 696 тысяч км, и дальше эта поправка сыграет ключевую роль.

Околосолнечные кометы разрушаются от жара и гравитации

Ещё глубже заходят околосолнечные кометы, их называют «сангрейзерами», то есть задевающими Солнце. В обзоре 2018 года так назвали кометы, которые подходят ближе чем на 2,39 млн км к центру Солнца. Насколько близко пролетает каждая из них, зависит от параметров её орбиты. У перигелия такие кометы часто становятся очень яркими.

Пережить такое сближение удаётся не всем. Ман-То Хуэй из Шанхайской астрономической обсерватории объяснил Live Science, что небольшие кометы распадаются во время вращения, потому что прогреваются неравномерно. Это похоже на толстый стакан, который трескается, если плеснуть кипятком на одну его сторону. Более крупные кометы разрывает мощная гравитация Солнца.

Большая южная комета 1887 года прошла над самой поверхностью

Некоторые околосолнечные кометы всё же уходят от Солнца целыми. Одна из самых близких среди наблюдавшихся — Большая южная комета 1887 года: она прошла в 718 070 км от центра Солнца. Если вычесть радиус звезды, над видимой поверхностью остаётся всего около 22 тысяч км, для звезды такого размера это почти касание.

Вот как выглядят все претенденты на рекорд рядом, расстояния указаны от центра Солнца:

Объект Ближайшее расстояние Статус Вулканоиды 8,98–37,39 млн км Гипотеза, не найдены Зонд Parker Solar Probe 7,3 млн км Подтверждено Околосолнечные кометы менее 2,39 млн км Наблюдаются Большая южная комета 1887 года 718 070 км Рекорд среди замеченных Кометы, падающие в Солнце менее 695 630 км Ни разу не замечены

Кометы, падающие в Солнце, пока остаются теорией

Настоящими чемпионами были бы кометы, которые не пролетают мимо, а врезаются в Солнце. Их орбита пересекает фотосферу, то есть видимую поверхность звезды. По оценке из того же обзора 2018 года, для этого перигелий кометы должен быть меньше радиуса Солнца, то есть меньше 695 630 км от его центра.

Считается, что в ранней Солнечной системе таких комет было много, а сейчас они, по-видимому, редкость. Ни одну из них пока не обнаружили. Второго пролёта у таких комет не бывает: Солнце уничтожает их при первом же сближении.

Если однажды такую комету всё же заметят, она отнимет рекорд у Большой южной кометы. Разница будет всего около 22 тысяч км, но первая осталась цела и ушла от Солнца, а новая рекордсменка просто сгорит.