Ребёнок не выговаривает буквы: что делать и когда обращаться к логопеду

«Лыба» вместо «рыбы», «сапка» вместо «шапки» — так говорят многие дошкольники. Строго говоря, ребёнок не выговаривает не буквы, а звуки: буквы мы видим и пишем. И далеко не каждая ошибка говорит о проблеме — речевой аппарат созревает постепенно, а сложные звуки появляются позже простых. Поэтому четырёхлетнего ребёнка без раскатистого «р» обычно не нужно срочно усаживать с логопедом перед зеркалом. Живые разговоры, чтение и игры без экрана принесут больше пользы, чем бесконечное «повтори правильно». Но существуют возрастные границы, после которых ждать уже не стоит.

Какие звуки ребёнок должен выговаривать по возрасту

До трёх лет речь может быть довольно «малышковой»: дети пропускают части слов, заменяют сложные звуки простыми и говорят так, что лучше всех их понимают родители. К трём-четырём годам речь уже должна быть понятна не только семье. Свистящие «с», «з» и «ц» ещё могут звучать нечётко, но ребёнок обычно говорит фразами и не превращает каждое длинное слово в загадку.

В четыре-пять лет постепенно закрепляются «ш», «ж», «ч» и «щ». Последними чаще приходят «л» и «р»: в русском языке нормальное звукопроизношение обычно складывается примерно к пяти-пяти с половиной годам, иногда ближе к шести. Поэтому отсутствие одного «р» в четыре года — не катастрофа. Нечёткая речь сама по себе ничего не говорит и об интеллекте: детские способности вообще нельзя честно оценить по одному признаку, как показывает материал про школьные тесты IQ.

Важно оценивать не один звук, а всю речь целиком. Если ребёнок легко строит предложения, понимает обращённую речь и его без труда понимают посторонние, из-за одного запаздывающего звука обычно можно не тревожиться. Но если он путает много звуков, переставляет слоги, а его речь трудно разобрать, лучше не ждать «волшебных пяти лет».

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Когда ребёнка пора показать логопеду

Записаться на консультацию стоит, если:

к трём годам ребёнок почти не говорит фразами;

в три-четыре года его понимают только близкие;

после пяти лет сохраняются многочисленные замены и искажения звуков;

к пяти с половиной годам не появились «л» и «р»;

звук произносится необычно — например, «р» получается горловым, а при «с» язык оказывается между зубами;

ребёнок плохо понимает простые просьбы, избегает разговоров или злится, когда его не понимают;

он потерял прежние речевые навыки.

Утрата уже освоенных слов и навыков — повод не откладывать обращение к врачу, независимо от возраста ребёнка.

Начать разумно с логопеда. Специалист проверит не только произношение, но и подвижность языка и губ, умение различать звуки на слух, словарный запас и построение фраз. Российские клинические рекомендации рассматривают такое комплексное обследование как основной способ понять, где именно возникла проблема.

Если ребёнок часто переспрашивает, не реагирует на тихий голос, делает телевизор громче или перенёс много отитов, стоит отдельно проверить слух. Иногда проблемы со слухом родители принимают за детское упрямство или невнимательность. Между тем ребёнку сложно научиться чисто говорить, если он сам не всегда хорошо различает звуки.

Педиатр поможет понять, нужны ли другие специалисты. Невролог требуется не каждому ребёнку с неправильным «р», а по показаниям: например, при утрате навыков, судорогах, заметных нарушениях движений или общем отставании в развитии. В большинстве случаев маршрут простой: сначала логопед, затем — только те обследования, для которых есть реальные причины.

Что делать дома, пока ребёнок учится говорить чисто

Не превращайте разговор в экзамен. Если ребёнок сказал «лыба», спокойно ответьте: «Да, это большая рыба», слегка выделив правильное слово, но не требуя повторить его пять раз. Постоянные поправки, передразнивание и насмешки не ускоряют речь, зато быстро отбивают желание разговаривать.

Каждый день читайте вслух, обсуждайте картинки, вспоминайте, что произошло на прогулке, придумывайте рифмы и ищите предметы на нужный звук. Полезной семейной привычкой может стать чтение перед сном: ребёнок слышит правильную речь, узнаёт новые слова и включается в спокойный диалог.

Заниматься лучше коротко, но регулярно и в игре. Можно хлопать слоги, угадывать первый звук в слове, подбирать рифмы и медленно проговаривать смешные чистоговорки без гонки за скоростью. Иногда ребёнок уже умеет произносить звук отдельно — например, долго рычать «р-р-р», — но теряет его в словах. Это обычный этап: новый звук ещё нужно закрепить в словах, предложениях и повседневной речи.

Не стоит самостоятельно «ставить» сложный звук по первому попавшемуся ролику. Для начала логопеду нужно разобраться, почему именно он не получается и какие движения языка или губ нужно отработать. Один и тот же неправильный звук у разных детей может возникать по разным причинам, поэтому универсального упражнения для всех детей не существует.

И ещё одно правило: не сравнивайте ребёнка с братом, соседкой или самым разговорчивым малышом в группе. Ориентир — возрастная норма и общий прогресс. Если ребёнку четыре года, речь понятна и не хватает только «р», обычно можно наблюдать. Если речь трудно разобрать, ошибок много или вас просто не отпускает тревога, одна консультация логопеда полезнее нескольких месяцев сомнений.