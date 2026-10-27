Что я заказал для ванной на AliExpress: 7 полезных и необычных вещей

Многие привыкли мыться каждый день, но врачи всё чаще советуют делать это только 3–4 раза в неделю. Ежедневный душ сушит кожу, хотя единой нормы нет, и всё зависит от типа кожи, возраста, погоды и активности. Я живу по этому правилу, поэтому решил сделать походы в ванную приятнее и заказал несколько полезных вещей. Получилось интересно и выгодно, поэтому делюсь ссылками с вами.

Держатель для смартфона для ванны и душа

В душе я люблю слушать подкасты, а иногда включаю сериалы для расслабления. Но класть телефон на край ванны мне всегда страшно, ведь могу забрызгать или уронить в воду.

Этот держатель вешается на стену, телефон закрывается в защитный корпус, а экран при этом видно. Производитель обещает защиту IPX5. Это значит, что корпус выдерживает струи воды, но под воду его опускать нельзя. Мне такого запаса хватит, топить телефон я не собираюсь.

Заказал я его в первую очередь из-за Bluetooth-колонки. Звук из динамика телефона в закрытом корпусе будет глухим, а колонка должна играть громче, и громкость у неё регулируется отдельно.

Цена: 1 740 руб

Купить держатель для смартфона с защитой от воды

Раздвижной деревянный поднос, чтобы отдыхать в ванне

Деревянный поднос я заказал в подарок. Он кладётся поперёк бортиков, на нём помещаются чай, книга, телефон или свеча. Для мелочей сделаны отдельные углубления, а книгу или планшет можно поставить в держатель, чтобы они не лежали кучей.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Поднос сделан из натурального дерева и раздвигается: в сложенном виде длина около 75 см, а по словам продавца, его можно растянуть примерно до 94 см. Так что я не переживаю, что он не подойдёт. Чтобы поднос не съезжал, на нём есть противоскользящие вставки.

Цена: 1 449 руб

Купить поднос для ванны

Лейка с пятью режимами для разного душа

Моя старая лейка поливает одной вялой струёй, но её замену я давно откладывал. У новой пять режимов: от мягкого распыления до сильных струй. Мягкий режим подойдёт, чтобы помыть голову, а напористый — чтобы взбодриться утром. Отверстий много, поэтому вода разлетается широко, а не бьёт в одну точку.

Корпус у лейки из ABS-пластика, а распылители из силикона. Резьба стандартная, G1/2, поэтому лейка подходит к большинству обычных шлангов. Продавец обещает экономить до 40% воды, но доказательств в карточке нет, так что на цифру я не рассчитываю. Но важно понимать, что если в трубах слабый напор, никакая лейка его не поднимет.

Цена: 259 руб

Купить лейку для душа

Настенная полка из металла и дерева для мелочей у раковины

Возле раковины у меня вечный завал. Полка из металлической решётки с деревянным дном должна это исправить: на неё встанут шампунь и гель для душа, а под ней есть перекладина для полотенца или салфеток. Сбоку предусмотрены крючки, на них я повешу мелочи вроде мочалки.

По размерам полка компактная: примерно 35 см в ширину, 21,5 см в высоту и 11 см в глубину. Выглядит она так, что впишется и на кухне, и в прихожей, и над рабочим столом. Кстати, про обустройство рабочего места я уже собирал отдельную подборку для тех, кто работает удалённо.

Цена: 510 руб

Купить настенную полку для ванной

Стаканчики для раковины

Сейчас у меня на раковине стоят разномастные пластиковые стаканчики, и выглядит это неопрятно. В найденный мною набор входят четыре вещи в одном стиле: дозатор для жидкого мыла, мыльница и два стакана для зубных щёток. Все предметы белые, с объёмными горизонтальными полосами.

Цена: 1 584 руб

Купить набор стаканов для раковины

Чёрная сердитая уточка для веселья в ванной

Эту вещь я взял просто ради настроения. Вместо привычной жёлтой уточки здесь угольно-чёрная, с ярко-оранжевым клювом, сердитыми глазами и кошачьими ушками. У неё такой вид, будто она терпеть не может весь мир, но всё равно плавает в тёплой воде. Или, это Бэтмен?

Игрушка из мягкого ПВХ, размером примерно 8,5 × 9 × 8 см и весом около 35 граммов. Если её сжать, она пищит, а потом снова принимает прежнюю форму.

Цена: 559 руб

Купить игрушечную уточку

Щётка с длинной ручкой для мытья спины

Помыть середину спины самому неудобно. Щётка с длинной ручкой решает эту проблему. У неё круглая головка с мягкими силиконовыми щетинками, которые разносят гель по коже и смывают грязь без сильного трения.

Длина щётки около 38 см, а головка двусторонняя: одной стороной можно мыться, а другой слегка массировать спину. В ручке есть отверстие, так что после душа щётку можно повесить, чтобы вода стекла и она просохла.

Цена: 769 руб

Купить щетку для мытья спины

На этом мои заказы закончились. А пока, раз речь о ванной, советую прочитать наш материал о том, почему нельзя мыться в ванной при включённой стиральной машине. Многие делают это по привычке и не задумываются об опасности.