Под водами Японии нашли рекордное золото. Но почему его никто не достает?

В подводном вулканическом кратере у берегов Японии исследователи нашли рекордно высокие запасы золота, которое невозможно разглядеть даже в обычный микроскоп. Драгоценный металл скрыт на атомарном уровне внутри других минералов, образуя так называемое невидимое золото. Это открытие делает регион привлекательным для промышленников, но заставляет экологов бить тревогу. Это еще одно необычное место обнаружение золота, потому что ранее ученые также обнаруживали его в деревьях.

Как образуется золото в подводных вулканах

На дне океана, где сквозь земную кору прорываются горячие термальные источники, формируются гидротермальные жерла, известные как черные курильщики. Они выбрасывают в воду потоки жидкостей, до предела насыщенных различными металлами. Остывая, эти вещества оседают на дне и образуют сульфидные минералы, самым распространенным из которых является пирит.

Из-за характерного блеска и желтоватого оттенка пирит веками называли золотом дураков, так как неопытные старатели часто путали его с настоящим драгоценным металлом. Однако новое исследование показало, что этот минерал вовсе не так прост.

Используя масс-спектрометрию вторичных ионов, японские исследователи выяснили, что настоящее золото спрятано внутри пирита в виде наночастиц. В некоторых случаях оно и вовсе представлено отдельными атомами, которые намертво встроены в химическую структуру камня.

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Чем интересен кратер Хигаси-Аогасима для ученых

Гидротермальное поле Хигаси-Аогасима было открыто в 2015 году в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 350 километрах к югу от Токио. Ученые из нескольких ведущих японских университетов собрали образцы пород из этого затопленного вулканического кратера и провели их тщательный химический анализ.

Оказалось, что пирит из кратера Хигаси-Аогасима имеет самую высокую концентрацию золота в мире среди всех известных подводных месторождений. Кроме того, этот участок океана расположен относительно неглубоко по сравнению с другими зонами, которые обычно рассматриваются для потенциальной разработки.

Высокое содержание драгоценных металлов и относительная доступность делают этот кратер крайне привлекательным для создания первой в мире подводной шахты. Однако инженерам еще предстоит решить несколько технологических задач:

научиться извлекать золото из атомарной структуры пирита без колоссальных затрат энергии;

создать надежную роботизированную технику для тяжелой работы на глубине;

разработать систему безопасной транспортировки руды на поверхность кораблей.

Почему золото не ржавеет: ученые впервые заглянули внутрь металла на атомном уровне

Чем опасна глубоководная добыча полезных ископаемых

Несмотря на заманчивые перспективы и высокие технологии, на сегодняшний день в мире не существует ни одной действующей коммерческой шахты на дне океана. Главным препятствием остаются серьезные экологические риски. Активные гидротермальные источники это полноценные оазисы жизни в холодной океанской бездне.

Вокруг термальных жерл формируются уникальные экосистемы, независимые от солнечного света. Там обитают специфические виды ракообразных, гигантские трубчатые черви, губки, а также глубоководные осьминоги. Коммерческая разработка морского дна может уничтожить эти ареалы еще до того, как биологи успеют их полноценно изучить и понять способы выживания местных видов.

История уже знает примеры неудачных попыток вторжения в океанские недра. Несколько лет назад проект по созданию подводной шахты у берегов Папуа — Новой Гвинеи обернулся финансовым крахом и массовыми протестами экологов. В результате островное государство потеряло около 85 миллионов долларов.

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Сегодня многие тихоокеанские страны поддерживают мораторий на глубоководную добычу как минимум до 2030 года, чтобы дать ученым время на оценку рисков. Тем не менее, Япония продолжает активно спонсировать геологические исследования океанского дна.