Кровавый дождь из мяса пролился в США: ученые до сих пор не могут объяснить, откуда он взялся

В августе 1841 года рядом с городом Лебанон в штате Теннесси на табачное поле выпал необычный дождь. Вместе с красными каплями с неба падали кусочки мяса и жира. Учёный того времени исследовал образцы и подтвердил, что это действительно ткани животного. Как они оказались в небе, до сих пор точно неизвестно, и этот случай вошёл в историю как один из самых странных «кровавых дождей». И это кажется более жутким явлением, чем дождь из пауков, о котором мы рассказывали ранее.

Красные капли и куски плоти на табачном поле

Первыми странный дождь заметили двое порабощённых людей, которые работали в поле. Они услышали, как капли стучат по табачным листьям, и увидели, что вода густо-красная. Вместе с ней с неба падали мелкие кусочки, похожие на мясо и жир.

Люди отнесли испачканные листья хозяину фермы, Э. М. Чандлеру, и тот быстро рассказал о случившемся соседям. Ферма почти сразу превратилась в аттракцион: местные жители писали о дожде родственникам, а газеты, в том числе далёкие, перепечатывали новость.

Посмотреть на место приезжали даже из других городов. Один из гостей, Уильям Купер, записал в дневнике, что запах от упавшего вещества был отвратительным и стоял по всей округе. По его оценке, полоса выпавшего «дождя» была шириной примерно 37–55 метров. Об этой истории рассказали авторы сайта Popular Science.

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Учёный подтвердил, что с неба упали ткани животного

Чтобы разобраться, образцы отправили Джерарду Труосту, известному учёному и собирателю природных коллекций. Открыв посылку, он сразу почувствовал запах гнилого мяса. После тщательного изучения Труост пришёл к однозначному выводу: это животная ткань, причём вполне земного происхождения, а не что-то «небесное».

Отчёт о случае напечатали в журнале American Journal of Science. Свою версию Труост тоже предложил. По его мнению, сильный ветер мог поднять в воздух часть разлагающейся туши и занести её в грозовое облако. Там она якобы оставалась полужидкой, а потом выпала на землю.

Ответ на вопрос «что это» был получен, а вот вопрос «как оно туда попало» остался открытым. Вдобавок у этого дождя была история, которая для людей того времени значила гораздо больше химического анализа.

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Кровавый дождь напомнил о восстании Ната Тёрнера

Почти ровно за десять лет до этого, в 1831 году, в округе Саутгемптон в Виргинии порабощённый плотник и проповедник Нат Тёрнер начал видеть знаки. Он рассказывал о странных огнях в небе и о каплях крови на кукурузе, будто это небесная роса. Позже он нашёл в лесу листья, исписанные кровью, и посчитал это знамением.

Вскоре Тёрнер поднял одно из самых кровавых восстаний порабощённых людей в истории США. С 21 по 23 августа 1831 года он и его сторонники убили 55 белых. В ответ местные ополченцы и толпы линчевателей убили неизвестное число чернокожих, как порабощённых, так и свободных. Тёрнера и часть его сторонников приговорили к смерти и казнили.

Поэтому кровь на табачных листьях в 1841 году многие восприняли как повторение тех знамений. Белые южане боялись нового восстания. На Севере же видели в происшествии упрёк свыше рабовладельцам. Газета The Wisconsin Enquirer 10 сентября 1841 года писала, что северяне сравнивают дождь в Лебаноне с кровавыми каплями перед восстанием Тёрнера и считают его предупреждением южным штатам.

Обвинение в розыгрыше пало на самих свидетелей

Тайну так и не раскрыли до конца, и со временем случившееся списали на обман. Виноватыми сделали тех самых двух порабощённых людей, которые первыми увидели дождь. Правда, уже в декабре 1841 года журнал The Western Journal of Medicine and Surgery опубликовал возражение против этой версии.

Писатель и исследователь кровавых дождей Том Максвелл считает, что людям просто нужно хоть какое-то объяснение, даже неверное. По его словам, многим тогда было удобно, чтобы это оказался именно розыгрыш: так история переставала быть неприятным знаком для рабовладельческого общества.

Мясные дожди и красная вода объясняются по-разному

Случай в Теннесси далеко не первый и не последний. О кровавых дождях упоминают «Илиада» и Библия, их описывали в Древнем Риме и средневековой Ирландии, а сообщения о них приходят и сегодня.

В XIX веке учёные стали изучать такие находки под микроскопом. По словам Максвелла, в тех случаях это всегда оказывались кровь и животные ткани. Спорили уже о другом: как всё это попало на небо. Сегодня исследователи разделяют эти вопросы: сначала выясняют, что именно упало, а потом ищут, как оно поднялось в воздух.

Падающее мясо чаще всего объясняют примерно так же, как Труост: сильная буря может подхватить остатки туши, а может и стервятник выронить добычу. Такие погодные курьёзы известны: описаны дожди из рыбы, смерчи с насекомыми и даже лягушки, падающие с неба.

С красной водой всё иначе. Обычно её окрашивают не кровь и не плоть, а пыль или микроскопические организмы. Раньше это было трудно определить. Исследователь из Хемницкого технического университета Патрик Маккаферти говорит, что у людей прошлого просто не было нужных научных инструментов. Красный дождь казался им карой Божьей, а христиане, знакомые с библейскими пророчествами о конце света, были готовы видеть в нём кровь.

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Красный дождь в индийской Керале в 2001 году

Наглядный современный пример случился в индийском штате Керала в сезон муссонов 2001 года. Там несколько раз выпадал дождь цвета крови, и на этот раз учёные успели собрать образцы.

Одна группа исследователей нашла в воде споры водорослей, которые и давали красный цвет. Другая решила, что дождь окрасила пыль, принесённая ветром из пустынь Западной Азии. Третья выдвинула самую смелую версию: что в воде оказались частицы, похожие на бактерии, которые попали в атмосферу из распавшейся кометы.

Кровавые дожди и правда нередко совпадают по времени с метеорами или кометами, и эту связь изучал в том числе Маккаферти. Но космическое объяснение широкого признания не получило. Так что даже для хорошо изученного случая в Керале единого ответа нет.

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Маккаферти предостерегает от того, чтобы отмахиваться от таких историй. Он напоминает, что Французская академия наук когда-то высмеивала рассказы о камнях, падающих с неба, и называла метеориты камнями, в которые ударила молния. Потом выяснилось, что камни с неба всё-таки падают. Максвелл же считает, что перед необъяснимым честнее всего признать: «Я не знаю». Для дождя в Лебаноне это пока единственный честный ответ.