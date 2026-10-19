Почему у лосей такие огромные рога? А потом они просто отпадают

На голове крупного лося-самца может быть больше 30 килограммов костной ткани. Причём каждую весну он отращивает её заново, а зимой просто сбрасывает. Мы уже разбирались, чем лось отличается от оленя, но с его рогами связана ещё одна загадка: зачем каждый год выращивать такую громадину, если вскоре от неё всё равно придётся избавиться?

Огромные рога помогают победить даже без драки

Главная задача лосиных рогов — не защита от хищников, а борьба за возможность оставить потомство. Осенью, во время брачного сезона, самцы оценивают друг друга. Чем крупнее и внушительнее рога, тем больше шансов произвести впечатление на соперника и привлечь самку.

Нередко более слабый лось отступает без драки. Но если никто не собирается уступать, самцы сцепляются рогами и начинают толкаться. По наблюдениям, наиболее сильные и высокоранговые самцы получают преимущество при спаривании. Иногда такие поединки заканчиваются серьёзными травмами.

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За одно лето лось отращивает десятки килограммов кости

У особенно крупных лосей размах рогов может превышать два метра, а вес достигать 30–35 килограммов. И всё это вырастает всего за несколько месяцев! В период активного роста рога могут удлиняться примерно на 2–2,5 сантиметра в сутки. Неудивительно, что рост оленьих рогов так интересует учёных.

Сначала рога покрыты мягкой бархатистой кожей, пронизанной кровеносными сосудами и нервами. Она питает растущую кость, поэтому молодые рога очень чувствительны. К концу лета они твердеют, а лось сдирает отслужившую кожу о деревья. Именно поэтому кровавые рога не всегда означают травму.

Кстати, даже такие гиганты уступают вымершим родственникам: размах рогов древних оленей достигал 3,5 метра!

Широкие рога могут помогать лосям лучше слышать

Лосиные рога напоминают огромные лопаты с отростками по краям. И такая форма может давать неожиданное преимущество.

Есть предположение, что широкие костные лопасти отражают звуки в сторону ушей, работая как природные усилители слуха. В одном эксперименте этот эффект действительно обнаружили. Правда, исследование проводилось с отдельными рогами и искусственным ухом. Поэтому пока это интересная гипотеза, а не доказанное объяснение формы рогов.

После брачного сезона рога становятся лишним грузом

Когда осенний гон заканчивается, огромные рога теряют своё главное назначение. У самцов снижается уровень тестостерона, соединение рогов с черепом постепенно ослабевает, и они отпадают.

Обычно это происходит в конце осени или зимой. Сбрасывание рогов — совершенно естественный процесс, который помогает животному не таскать лишний вес в самое голодное время года. Весной начнёт расти новая пара.

Кстати, здесь лоси отличаются от коров и коз. У тех рога имеют костную основу, покрытую роговым чехлом, и сохраняются всю жизнь. А лосиные рога состоят из кости и обновляются ежегодно.

По размеру рогов нельзя точно определить возраст лося

У молодых самцов рога сначала небольшие, часто без широких лопастей. С возрастом они обычно становятся крупнее, но не бесконечно.

Размер и количество отростков зависят не только от возраста, но и от питания, здоровья и наследственности. Поэтому у двух ровесников рога могут сильно различаться, а у старого лося иногда оказываются меньше, чем у более молодого.

Даже без рогов лось может быть опасен

У самок лосей рогов обычно нет. Но если зимой встретился безрогий лось, это необязательно лосиха: самец мог уже сбросить свои рога.

При этом отсутствие рогов не делает животное безопасным. Лоси способны наносить сильные удары копытами, а самки особенно опасны, когда защищают детёнышей. Поэтому при встрече в лесу лучше держаться на расстоянии, не приближаться ради фотографии и не вставать между лосихой и лосёнком.