Почему разработка искусственного интеллекта началась не в 21 веке, а миллионы лет назад?

Создание искусственного интеллекта началось не в Кремниевой долине, а в африканских равнинах миллионы лет назад. Каменные орудия, добытый людьми огонь, а также человеческая речь стали частью этой цепи, которая привела нас к языкам программирования и нейросетям. Ученые говорят, что мышление и технологии развивались вместе и поталкивали друг друга. И об этом стоит говорить подробнее.

Мы привыкли думать, что технологический прогресс это что-то новое, связанное с электроникой. Но если посмотреть на глубокое прошлое вида Homo sapiens, обнаружится удивительная закономерность. Способность создавать инструменты, говорить и накапливать культуру развивалась как единая, связанная между собой система. И именно эта система в итоге сделала возможным появление компьютеров и ИИ. Обо всем этом рассказали авторы сайта ZME Science.

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Когда люди научились разговаривать

Умение говорить это то, благодаря чему мы можем обмениваться информацией. И что особенно интересно, строение речевого аппарата человека подстроилось под сложную речь гораздо раньше, чем принято считать.

Способность издавать звуки, особенно в широком диапазоне, связана с низким положением гортани, увеличенной глоткой и гибким языком в просторной ротовой полости. Эти черты уже имелись у человека к моменту появления Homo erectus в Африке почти 2 миллиона лет назад.

Ключевую роль здесь играет крошечная подъязычная кость, плавающая опора для мышц, которые управляют языком, гортанью и горлом. Ученые изучили подъязычные кости неандертальцев и обнаружили, что они почти идентичны костям современных людей. Это значит, что неандертальцы, скорее всего, могли издавать столь же сложный набор звуков, что и мы. Более того, находки из Испании показывают, что современная форма подъязычной кости существовала уже как минимум 530 000 лет назад.

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Что заставило людей научиться говорить

Около 2,6 миллиона лет назад гоминины начали делать каменные орудия, и со временем простые формы сменились более сложными. Чтобы изготовить такой инструмент, нужна ловкость рук и умение передать навык другому.

Когда ученые наблюдали за работой мозга людей, повторяющих процесс изготовления древних орудий, оказалось, что те же зоны мозга активируются и при работе с языком. Получается, что обучение изготовлению орудий и речь опираются на схожие процессы в мозге человека. Передать сложный навык без общения невозможно, и, вероятно, именно эта необходимость и подтолкнула развитие речи.

Как огонь и мясо изменили древних людей

Овладев новыми технологиями, наши далекие предки получили доступ к лучшим кускам мяса и внутренностям, а это богатая пища для растущего мозга. В результате древние люди начали активно размножаться и собираться в большие группы.

После изобретения орудий труда люди овладели огнем. Впоследствии древние люди расселились на новые земли в пределах Африки и за ее границами, используя быстро развивающиеся технологии, чтобы справляться с новыми проблемами. Рост мозга был связан с изготовлением орудий, усложнение общества подталкивало развитие общения, а культура помогала знаниям накапливаться и передаваться дальше.

Получается красивая логика: язык сначала развился как инструмент выживания для передачи технических навыков, а уже потом стал средством для налаживания социальных связей.

Как развивался человеческий язык

По мере роста населения и расширения территорий, общение между людьми усложнялось. Древние общества создали ранние системы письма на основе символических знаков. Письмо возникало независимо в Месопотамии, Египте, Центральной Америке и Китае, постепенно эволюционируя от рисунков к письму.

А дальше произошел скачок, который мы переживаем прямо сейчас. Сегодня идеи перемещаются мгновенно через интернет. Цифровые платформы делают информацию доступной по всему миру, сокращая расстояния. Любопытно, что мы научились переносить невероятно сложные цифровые языки, недоступные человеческому уму, в компьютерные системы, способные обрабатывать и передавать информацию одним кликом.

Но у этой медали есть обратная сторона. Несмотря на сложность систем, которые передают наши мысли, мы переходим к более простым формам общения, то есть упрощаем язык и подстраиваем мышление под цифровые платформы. В нашем языке появляются такие слова, как FOBO, делулу и скуф.

Слияние человека и искусственного интеллекта

Технологии всегда помогали человеку думать, общаться и передавать знания. Сначала это были каменные орудия, потом огонь, речь, письмо, книги, компьютеры и интернет. Каждое новое изобретение не появлялось на пустом месте, а продолжало то, что началось миллионы лет назад.

Теперь мы подошли к новому этапу. По мнению некоторых исследователей, слияние человека и искусственного интеллекта уже началось. Конечно, речь не о том, что люди массово превращаются в киборгов с проводами в голове. Все гораздо приземленнее: мы все чаще думаем, работаем, ищем информацию и принимаем решения с помощью цифровых инструментов. При помощи нейросетей мы даже пытаемся решить проблемы в отношениях, но делаем только хуже.

Сегодня человеку уже недостаточно просто уметь говорить и писать. Нужно уметь правильно задавать вопросы поисковику, пользоваться нейросетями, отличать правду от мусора в интернете и быстро передавать мысли через цифровые платформы. По сути, общение с технологиями становится таким же важным навыком, каким когда-то было умение объяснить другому человеку, как сделать каменный нож или развести огонь.

Технологии все ближе подбираются к человеческому мышлению. Недавно, например, ИИ научили читать человеческие мысли. Пока это не телепатия из фантастики, но направление понятно: машины все лучше понимают речь, изображения, эмоции, поведение и даже сигналы мозга.

Важно понимать, что это не строгий доказанный закон, а скорее научно-философский взгляд на историю человека. Но многие факты хорошо с ним сочетаются. У древних людей действительно рано появились признаки сложной речи, изготовление орудий связано с работой тех же зон мозга, что и язык, а культура помогала знаниям накапливаться и передаваться дальше.

Поэтому, когда мы смотрим на современный ИИ, мы видим очередной этап старого процесса: человек снова создал инструмент, который меняет его мышление, поведение и способ общения. Когда-то таким инструментом был каменный нож. Теперь это нейросеть. Вопрос только в том, куда этот инструмент заведет нас дальше.