Почему некоторые люди могут умереть во время обычной пробежки

Аллергия на спорт звучит как отговорка лентяя, но ученые говорят, что такое состояние реально существует. У некоторых людей даже легкая пробежка для похудения и танцы могут запустить тяжелую аллергическую реакцию, включающую в себя зуд по всему телу и проблемы с дыханием. Вы можете подумать, что это что-то невероятное, но врачи описывают такие случаи уже несколько десятков лет.

Что такое анафилаксия, вызванная физической нагрузкой

У этого состояния есть официальное название — анафилаксия, вызванная физической нагрузкой. В англоязычных сайтах этот диагноз звучит как exercise-induced anaphylaxis, или EIA. Это редкая, но серьезная аллергическая реакция на физическую нагрузку. Она может вызвать интенсивный зуд по всему телу, за которым быстро следует резкое затруднение дыхания.

По данным Refractor.io, от 2,3% до 5% всех случаев анафилаксии в мире запускаются именно физической нагрузкой. То есть для большинства людей спорт абсолютно безопасен и помогает укрепить тело и сделать сон более здоровым, но небольшая группа сталкивается с реальной угрозой.

Важно понимать, что это не выдумка и не повод оправдывать лень. Аллергии бывают разные, и иногда она бывает даже на других людей.

Как впервые обнаружили аллергию на спорт

Состояние впервые описали в 1970-х годах врачи из Колорадо. Поводом стал случай 30-летнего бегуна на длинные дистанции, которого несколько раз с интервалом в пару дней госпитализировали прямо во время пробежек.

Анализы показали, что в его крови были все характерные признаки анафилаксии. Заинтригованные врачи копнули глубже и быстро выяснили любопытную деталь. Оказалось, что симптомы появлялись только тогда, когда он бегал после морепродуктов. Стоило исключить морепродукты перед тренировкой, и реакции не было.

Этот случай положил начало целому направлению исследований. Оказалось, что еда и нагрузка вместе могут запускать то, что по отдельности проходит бесследно.

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Аллергия на спорт и еду

Сегодня хорошо известно, что не все случаи аллергии на спорт связаны с едой. Но один из самых частых подтипов так и называется, пищезависимая анафилаксия от нагрузки. Ее чаще всего провоцируют конкретные продукты.

Чаще всего причины пищезависимой анафилаксия это:

морепродукты и моллюски;

орехи;

яйца;

молоко;

пшеница.

А еще симптомы могут возникать, когда нагрузка следует за приемом лекарств, инфекциями, гормональными изменениями, алкоголем и даже вдыханием пыльцы. В некоторых случаях реакцию запускает сама по себе физическая нагрузка, без какого-либо дополнительного триггера.

Сами симптомы похожи на другие аллергические реакции: зудящая сыпь, отек губ, покалывание во рту и даже рвота после тренировки. В тяжелых случаях добавляются проблемы с дыханием и кровообращением. Чаще всего реакцию провоцируют бег трусцой, футбол, танцы и даже работа в саду.

Почему точная причина аллергии на спорт неясна

Несмотря на десятилетия исследований, точная причина аллергии на спорт остается неизвестной. Сначала ученые считали, что это просто разновидность пищевой аллергии, но последующие работы показали, что все сложнее.

Ближе всего к разгадке подошли благодаря испытаниям оральной иммунотерапии. Это метод, при котором людям с аллергией на арахис или пшеницу дают крошечные дозы продукта каждый день, чтобы приучить иммунитет его переносить. Оказалось, что такая натренированная переносимость перестает работать, если после той же малой дозы человек идет тренироваться. По расчетам учёных, после нагрузки реакцию способна спровоцировать даже примерно вдвое меньшая порция еды, чем обычно.

В медицинской литературе описаны случаи, когда люди без известных аллергий получали повторные приступы анафилаксии после умеренных или интенсивных аэробных нагрузок. И наоборот, у участников тех же исследований нагрузка не всегда вызывала реакцию, даже если они перед этим съедали потенциально аллергенную еду. Это говорит о том, что в развитии симптомов участвуют какие-то не установленные факторы.

Роль тучных клеток и гистамина в аллергии

Хотя полной ясности нет, большинство ученых сейчас считают, что центральную роль играет особый тип иммунных клеток, тучные клетки. Именно они выбрасывают в кровь химические вещества, включая гистамин.

В обычной ситуации гистамин полезен, потому что он помогает регулировать кровоток, выработку слизи и раскрытие дыхательных путей, защищая нас от инфекций и травм. Но при аллергии тот же гистамин вызывает зуд, покраснение и сужение дыхательных путей. При аллергии на спорт, тучные клетки активируются не вовремя, и резкий выброс гистамина сужает и дыхательные пути, и сосуды. А это и есть анафилаксия.

Как живут люди с аллергией на спорт

У людей с аллергией на спорт врачи стараются снизить и тяжесть, и частоту реакций. Обычно этого добиваются изменением поведения. Например, начинают с легкой активности и постепенно увеличивают нагрузку, чтобы нащупать личные пределы.

Если известен конкретный пищевой триггер, специалисты советуют не тренироваться как минимум четыре часа после контакта с аллергеном. Основные меры предосторожности для тех, кому уже поставили диагноз, выглядят так:

всегда носить с собой автоинъектор адреналина;

тренироваться с напарником, который заметит симптомы и поможет;

немедленно прекращать нагрузку при первых признаках реакции.

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Хорошая новость в том, что большинство людей с этим диагнозом живут обычной активной жизнью. Это возможно благодаря знанию своего диагноза, изменения поведения и лекарствам. Но если подобное хоть раз случалось с вами, стоит оставаться готовым. Важно, чтобы полезная привычка не превратилась в нечто серьезное.