Почему люди боятся найти могилу Чингисхана

Чингисхан был одним из самых влиятельных людей в истории, потому что он создал крупнейшую сухопутную империю всех времен и был известен своей необычайной жестокостью. Но при всем этом, место захоронения Чингисхана до сих пор не найдено, хотя со дня его смерти прошло почти восемь веков. И есть люди, которые искренне считают, что искать его вовсе не нужно.

Как умер Чингисхан и почему это до сих пор загадка

Чингисхан умер в 1227 году, оставив после себя империю, раскинувшуюся через всю Евразию. При этом о самом человеке известно на удивление мало, даже точные обстоятельства смерти Чингисхана остаются тайной.

Версий хватает, от инфекционной болезни и боевых ран до падения с лошади и смертельного удара молнии. Есть и совсем экзотическая легенда, будто хан умер от потери крови после того, как его искалечила тангутская принцесса. Звучит дико, но именно такие истории показывают, насколько мало достоверного дошло до нас о его последних днях.

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Где может находиться могила Чингисхана

Самая известная версия указывает на священную гору в Монголии. Согласно преданию, тело Чингисхана вернули на родину, на вершину Бурхан-Халдун на северо-востоке страны. Считается, что когда-то хан прятался на этой горе от врагов и поклялся вернуться туда после смерти.

Но даже эта версия вызывает сомнения. Часть ученых сомневается в ней, и не без причины: исторически название Бурхан-Халдун носили как минимум пять гор, так что неясно, о какой именно вершине вообще идет речь. То есть даже если предание верно, точку на карте оно не дает.

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Почему место захоронения Чингисхана держали в тайне

По самой растиражированной легенде, секретность была абсолютной и кровавой. Воины, строившие гробницу, убивали всех, кто попадался им на пути похоронной процессии, а затем покончили с собой, чтобы ни одна живая душа не смогла указать место.

Правда ли это, проверить невозможно. Это именно фольклор, передающийся из поколения в поколение, а не задокументированный факт. Любопытно, что один из главных монгольских источников вообще не упоминает гробницу и говорит лишь, что в 1227 году Чингисхан «вознесся на небо».

Существует ли проклятие могилы Чингисхана

По одной из легенд, гробницу Чингисхана запечатали проклятием. Если останки хана когда-нибудь найдут, это якобы запустит конец света.

Здесь важно отметить, что никаких доказательств у этой истории нет, это поверье, а не научный факт. Но именно оно объясняет, почему вокруг темы столько суеверного страха, и почему некоторые люди предпочитают, чтобы могилу вообще не трогали. Об этом рассказали авторы сайта IFL Science.

Почему власти Монголии не дают искать могилу Чингисхана

Даже если отбросить весь фольклор, добраться до возможной могилы крайне сложно, и по вполне земным причинам.

Во-первых, гора Бурхан-Халдун это священное место, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и она строго контролируется монгольскими властями. Археологам с лопатами там вряд ли будут рады.

Во-вторых, если искать в другом месте, легче не станет. Монгольская степь — это бескрайнее открытое пространство, по большей части неосвоенное и плохо связанное дорогами. Чтобы передвигаться по такой местности, нужна серьезная подготовка, знание мест и неплохие навыки верховой езды. Это вам не выезд за город на выходные.

Какие места археологи уже проверили

Заявления о найденной могиле Чингисхана появляются регулярно, и почти всегда не выдерживают проверки. Еще в 1927 году сообщалось, что русский археолог обнаружил гробницу Чингисхана возле руин мертвого города Хара-Хото в пустыне Гоби. За прошедший век подобных заявлений было множество, и большинство историки встречали скептически.

Позже за дело взялись современные технологии. Этим занялся инженер из Калифорнийского университета в Сан-Диего Альберт Юй-Минь Линь, который ещё в конце 2000-х придумал необычный подход к поиску.

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Поиски могилы Чингисхана через спутники

Идея Линя была простой и при этом гениальной. Он предлагал подключить к поиску добровольцев со всего мира. В исследовании 2014 года в журнале PLOS ONE ученые предложили тысячам людей в интернете рассматривать спутниковые снимки Монголии и отмечать все, что выглядит необычно.

Масштаб впечатляет. Более 10 тысяч добровольцев потратили около 30 тысяч часов, изучили 6000 квадратных километров и сделали 2,3 миллиона пометок. Хитрость была в том, что никто не знал, как должна выглядеть гробница, поэтому ученые опирались на коллективное чутье толпы, чтобы выцепить аномалии на огромной территории.

Этот подход хорош еще и тем, что он бережный, ведь спутники, дроны и сканирование позволяют заглянуть в район Бурхан-Халдун, не копая землю. Именно это во многом помогло получить разрешение приблизиться к священной горе. Поиск выявил 55 потенциально значимых археологических точек, команда нашла тысячи артефактов той эпохи, но самой могилы или останков Чингисхана среди находок не оказалось.

Почему могила Чингисхана может остаться ненайденной

Сложите все вместе, и станет ясно, почему тайна могилы Чингисхана держится так долго. У нас нет внятного описания, как выглядит гробница. Священная гора закрыта для раскопок. Степь огромна и труднопроходима. А вокруг темы клубится столько легенд и страха, что отделить факты от вымысла трудно даже специалистам.

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Вполне возможно, что так и должно быть. Если верить преданию, Чингисхан сознательно хотел, чтобы его последнее пристанище осталось секретом. Технологии вроде спутникового поиска показали, что подобные тайны можно изучать, не нарушая покой священных мест.