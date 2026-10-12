Почему дятел не получает сотрясение мозга даже после тысяч ударов

Дятел способен выдавать до 20–25 ударов в секунду. Представьте, что было бы с человеком после такой «тренировки»! Скорее всего, дело закончилось бы сотрясением мозга. Долгое время считалось, что у дятлов есть особая защита, работающая как встроенный амортизатор. Но учёные проверили эту версию и выяснили кое-что неожиданное.

Зачем дятел так сильно стучит по дереву

Дятел долбит дерево вовсе не из любви к шуму. У него есть три основные причины стучать: добывать насекомых из-под коры, выдалбливать дупла для гнёзд и общаться с другими дятлами.

Причём барабанная дробь — это своеобразный птичий язык. Пока одни птицы поют по утрам, дятел выбивает громкую дробь, чтобы заявить о своей территории или привлечь партнёра. Для этого он выбирает хорошо звучащие поверхности, иногда даже металлические водостоки.

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Череп дятла не смягчает удары

Раньше считалось, что губчатые кости черепа работают как амортизаторы: клюв врезается в дерево, а мозг почти не чувствует удара. Звучит логично, но в 2022 году учёные провели исследование, которое опровергло эту теорию.

Они сняли удары трёх видов дятлов на высокоскоростные камеры и обнаружили, что клюв и череп останавливаются практически одновременно. То есть голова не поглощает значительную часть удара, а работает как жёсткий молоток.

И в этом есть смысл: если бы череп гасил большую часть энергии, дятлу пришлось бы стучать намного сильнее, чтобы пробить древесину.

Маленький мозг помогает избежать сотрясения

Главный секрет оказался довольно простым — размер имеет значение. Чем меньше мозг, тем большие ускорения и резкие остановки он способен выдерживать без опасного повышения давления внутри черепа.

У дятла мозг крошечный, а его расположение и форма дополнительно помогают распределять нагрузку. К тому же каждый удар длится всего доли миллисекунды.

Расчёты показали, что даже при самых сильных зарегистрированных ударах нагрузка на мозг дятлов остаётся ниже порога сотрясения, известного для приматов.

Кстати, маленький размер вовсе не означает глупость. Наоборот, мозг птиц удивительно эффективен, а некоторые пернатые по сообразительности не уступают приматам.

Как язык и глаза дятла выдерживают удары

Есть ещё одна популярная версия: якобы длинный язык дятла обвивает череп и защищает мозг, словно ремень безопасности.

Доля правды здесь есть. Подъязычный аппарат дятла действительно огибает заднюю часть черепа и тянется к его передней части. Но прежде всего он нужен, чтобы птица могла далеко высовывать язык и доставать насекомых из глубоких щелей. Убедительных доказательств, что этот аппарат заметно смягчает удары, нет.

А вот глаза у дятлов действительно имеют дополнительную защиту. Их положение в глазницах ограничивает движение, оболочки укреплены хрящом и костной тканью. Кроме того, мигательная перепонка прикрывает глаза, защищая их от щепок.

Может ли дятел всё-таки повредить мозг

Несмотря на все особенности строения головы, дятлы не обладают абсолютной защитой от повреждений мозга. И это, пожалуй, самый любопытный момент.

В 2018 году учёные изучили мозг погибших дятлов и обнаружили у некоторых из них скопления тау-белка. У людей подобные изменения иногда связаны с последствиями повторных травм головы.

Правда, это ещё не доказывает, что дятлы получают сотрясения от обычного долбления деревьев. Неизвестно даже, вредны ли такие скопления для самих птиц. Возможно, их мозг реагирует на нагрузки совсем иначе, чем человеческий.