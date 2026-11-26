За иллюминатором Международной космической станции небо чёрное даже днём, а ночь длится меньше часа. Пока мы спим свои восемь часов, МКС успевает облететь Землю больше пяти раз. И представьте, сколько раз за это время за окном светает! Как при таком раскладе космонавты понимают, когда пора завтракать, работать и ложиться спать?

На МКС день и ночь умещаются в полтора часа

На Земле смена дня и ночи связана с вращением планеты вокруг своей оси. А вот на МКС всё зависит прежде всего от скорости движения самой станции.

МКС летит на высоте около 400 км со скоростью примерно 28 000 км/ч. По данным NASA, один оборот вокруг Земли занимает около 90 минут.

Когда станция попадает в тень Земли, наступает ночь. Когда выходит из неё — рассвет. Делим 24 часа на полтора и получаем те самые 16 рассветов и 16 закатов за сутки.

Космическая ночь обычно короче дня

Можно подумать, что день и ночь на МКС длятся ровно по 45 минут. Но станция проводит на свету больше времени, чем поверхность Земли под ней, благодаря высоте своей орбиты.

Орбитальная ночь может длиться около 35 минут или даже меньше. Её продолжительность зависит от расположения орбиты станции относительно Солнца.

Сами рассветы тоже выглядят непривычно: вдоль изогнутого горизонта Земли появляется тонкая полоска оранжевого света, переходящая в голубую. Особенно хорошо на таких снимках заметно, насколько тонкая у нашей планеты атмосфера.

Космонавты живут по времени Гринвича

Переводить часы при каждом пролёте над очередной страной было бы безумием. Поэтому на станции пользуются единым временем — UTC, которое соответствует времени по Гринвичу и на три часа отстаёт от московского.

Рабочие сутки космонавтов длятся привычные 24 часа. По расписанию они едят, проводят эксперименты, занимаются спортом и отдыхают. И даже отмечают Новый год на МКС, ориентируясь на земные часы.

Не забудь подписаться на наш канал в Max!

Частые рассветы могут мешать космонавтам спать

Наши внутренние биологические часы привыкли к 24-часовому циклу. Свет помогает организму проснуться, а темнота способствует выработке мелатонина — гормона, регулирующего сон.

Чтобы не сбивать этот ритм, на МКС искусственно имитируют земной день и ночь. Как объясняет NASA, для этого используют специальное светодиодное освещение, яркость и спектр которого можно менять.

На сон в расписании обычно отводят 8,5 часа. Космонавты забираются в закреплённые спальные мешки в затемнённых спальных отсеках. Так что очередной восход Солнца не мешает им отдыхать. Хотя у сна в невесомости есть и другие необычные особенности.

Иногда на орбите Солнце не заходит несколько суток

А вот ещё одна странность орбитальной жизни. Периодически Земля, Солнце и орбита МКС располагаются так, что станция перестаёт попадать в тень планеты.

В июле 2026 года Европейское космическое агентство рассказало о таком периоде: с 5 по 10 июля ожидалось лишь одно погружение станции в земную тень продолжительностью около трёх с половиной минут.

Получается, что на МКС бывает даже свой аналог полярного дня. При этом скорость полёта станции практически не меняется.

С Земли можно увидеть, как МКС исчезает в тени

Если наблюдать за пролётом станции в сумерках, можно заметить, как яркая движущаяся точка вдруг гаснет прямо посреди неба. Это МКС попала в тень нашей планеты: солнечные лучи больше не освещают станцию, и для космонавтов наступает очередная ночь.

Для такого наблюдения не нужен даже бинокль. Достаточно ясного неба и знания того, когда и где искать МКС.