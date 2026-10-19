В космосе небо чёрное даже днём. Почему же астронавты не всегда видят звёзды?

На первый взгляд, в открытом космосе должно быть видно невероятное количество звёзд. Ведь там нет облаков, городских огней и плотной атмосферы, которая мешает наблюдениям. Но стоит посмотреть реальные фотографии астронавтов за бортом МКС — и за их спинами обнаруживается почти сплошная чернота. Мы уже рассказывали, почему звёзды мерцают на Земле. А вот в космосе возникает другая загадка: куда они вообще пропадают?

Чёрное небо ещё не означает, что звёзды будут видны

На Земле небо кажется голубым, потому что атмосфера рассеивает солнечный свет. В космосе этого почти не происходит, поэтому небо остаётся чёрным даже при ярком солнечном свете. Это хорошо видно на снимках NASA, сделанных во время выходов в открытый космос.

Но есть подвох. Солнце, освещённая Земля и белые скафандры отражают столько света, что глаза астронавтов привыкают к яркости. На таком фоне слабые звёзды практически теряются.

Примерно то же происходит в городе: небо ночью тёмное, но из-за фонарей и подсветки зданий звёзд почти не видно.

В земной тени звёзды становятся заметнее

МКС совершает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут. За это время станция обычно успевает побывать и на солнечной стороне, и в тени планеты. Поэтому за сутки экипаж может наблюдать около 16 рассветов и закатов.

Когда станция оказывается в земной тени, прямой солнечный свет исчезает. Глаза постепенно привыкают к темноте, и звёзды становятся заметнее. Правда, освещение самой станции и отражения на шлеме по-прежнему могут мешать.

Кстати, защитное забрало скафандра тоже играет роль. Как объясняет NASA, его золотистое покрытие работает примерно как солнцезащитные очки. Оно защищает от интенсивного солнечного света, но при опущенном светофильтре тусклые объекты разглядеть сложнее.

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Звёзды в космосе выглядят иначе, чем на Земле

Есть одна интересная особенность: за пределами плотных слоёв атмосферы звёзды почти не мерцают. На Земле их свет проходит через постоянно движущийся воздух, из-за чего кажется, будто они мигают. На орбите этот эффект практически исчезает.

Астронавтка Трейси Колдуэлл-Дайсон в интервью NASA рассказывала, что звёзды выглядят удивительно чёткими и неподвижными. По её словам, при долгом наблюдении даже возникает необычное ощущение глубины звёздного пространства.

При этом звёзды не становятся огромными светящимися шарами. Невооружённым глазом они по-прежнему выглядят как крошечные точки.

Почему на космических фотографиях почти нет звёзд

Здесь всё дело в настройках камеры. Чтобы хорошо снять яркие скафандры, поверхность Земли или Луны, фотографы используют короткую выдержку. За это время камера просто не успевает собрать достаточно слабого света от звёзд.

Именно поэтому отсутствие звёзд на фотографиях астронавтов стало одним из известных мифов о высадке на Луну. Как поясняет NASA, при более длинной выдержке звёзды появились бы, зато освещённые Солнцем объекты оказались бы пересвеченными.

А в апреле 2026 года экипаж Artemis II получил отличное подтверждение этому. Во время облёта Луны астронавты сфотографировали солнечное затмение: Луна закрыла Солнце, и на тёмном фоне стали видны звёзды. Этот эффект хорошо заметен на фотографиях миссии Artemis II.