Может ли рыба утонуть, если всю жизнь живет в воде

Рыбы живут в воде и не могут без нее. Но может ли рыба утонуть? Звучит странно, потому что вода это ее естественная среда обитания и у них есть специальный орган для плавания. Однако ответ не так прост, как кажется. В некоторых ситуациях рыба действительно может погибнуть, даже находясь в воде. Почему так происходит и от чего это зависит?

Процесс извлечения кислорода из воды

Главная ошибка в понимании физиологии морских обитателей кроется в убеждении, что они дышат жидкостью. На самом деле водному организму требуется тот же самый кислород, что и человеку. Разница состоит исключительно в способе его получения: мы используем легкие для работы с атмосферным воздухом, а рыбы усваивают молекулы газа, растворенные в водоеме.

Животные не способны расщеплять молекулу воды на водород и кислород. В жидкости между молекулами H₂O находится небольшое количество обычного газа, который попадает туда с поверхности или вырабатывается водными растениями. У большинства костных рыб дыхательная система работает по принципу помпы. Животное открывает рот, втягивает жидкость, прогоняет ее через жабры и выпускает из-под жаберных крышек.

Через тончайшие поверхности жаберных лепестков кислород проникает напрямую в кровь, а углекислый газ выводится наружу. Поток должен быть непрерывным, и если на любом этапе возникнет сбой, животное начнет задыхаться.

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Смертельный дефицит растворенного газа

Самая частая причина гибели подводных обитателей заключается в банальной нехватке растворенного кислорода. Внешне река или озеро выглядит абсолютно нормально, но для дыхания такая среда становится бесполезной. В рыбном хозяйстве это явление официально называют термином замор рыбы.

Зимой водоем покрывается плотным льдом, из-за чего газообмен с атмосферой практически прекращается. При этом бактерии продолжают активно разлагать на дне погибшие растения, расходуя драгоценный кислород. Летом возникает обратная, но столь же опасная ситуация: чем сильнее прогревается вода, тем хуже она удерживает газ. Одновременно с этим у животных ускоряется метаболизм, поэтому кислорода им требуется гораздо больше.

Ситуацию усугубляет массовое цветение водорослей. Когда они отмирают, бактерии забирают колоссальный объем O₂. Яркий пример произошел летом 2026 года на реке Туре. Исследователи зафиксировали масштабную гибель водных обитателей из-за того, что концентрация растворенного кислорода рухнула ниже 1 мг/л. Специалисты назвали этот показатель смертельным.

Даже если кислорода достаточно, уязвимым местом остаются сами жабры. Их нежная ткань легко повреждается паразитическими рачками, что вызывает воспаление и слипание лепестков.

Необходимость постоянного движения для акул

Насыщенную кислородом воду необходимо постоянно прогонять через дыхательные органы. Обычные рыбы используют для этого рот и жаберные крышки, поэтому могут спокойно зависать на одном месте. Если животное обездвижено под анестезией, биологам приходится вручную орошать его жаберные полости, имитируя аппарат искусственной вентиляции.

Из-за этого физиологического нюанса появился миф о том, что любая акула погибнет без постоянного плавания. В реальности многие виды, включая акул-нянек, прекрасно умеют самостоятельно прокачивать воду и подолгу отдыхают на дне. Но некоторые быстрые хищники перешли на таранную вентиляцию.

Белые акулы и мако плывут с приоткрытой пастью, позволяя встречному потоку воды врываться внутрь и омывать жаберные лепестки. Для них постоянное движение вперед действительно служит единственным способом дыхания. Схожий механизм используют и быстрые костные рыбы вроде тунцов. Стоит им остановиться, и поток жизненно важной жидкости прекратится.

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Могут ли рыбы утонуть в воде на самом деле

Медицина строго определяет утопление как нарушение дыхания из-за погружения в жидкость. Легкие человека предназначены для переработки атмосферного воздуха, поэтому вода физически блокирует газообмен. Задаваться вопросом, может ли рыба утонуть в воде, в отношении привычного окуня или карася некорректно. Их органы изначально созданы для жидкости, поэтому они погибают исключительно от асфиксии.

Смерть от удушья наступает по нескольким причинам:

в водоеме резко падает концентрация растворенного кислорода;

встречный поток воды перестает нормально омывать жаберные лепестки;

органы дыхания воспаляются из-за паразитов или блокируются посторонними предметами.

Однако в природе существуют лабиринтовые рыбы, которым ресурса жабр критически не хватает. Популярные у аквариумистов петушки, гурами и макроподы обладают специальным наджаберным органом. Двоякодышащие рыбы и многоперы также активно используют атмосферный кислород.

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Этим животным жизненно необходимо регулярно подниматься к поверхности водоема за глотком свежего воздуха. Если перекрыть им доступ наверх, они задохнутся даже в идеальной, насыщенной кислородом среде. Именно для таких уникальных видов утверждение о том, что рыба утонула, является абсолютно точным фактом: животное находилось на глубине и не смогло добраться до воздуха, которым должно было дышать.