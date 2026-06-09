Люди просят хирургов сделать лицо как у ИИ-версии себя. Что идет не так?

Пластические хирурги и косметологи из США рассказывают, что пациенты все чаще приходят к ним с собственными фотографиями, сгенерированными нейросетями. Они просят сделать более гладкую кожу, острый подбородок, большие глаза и так далее. В общем, люди все чаще хотят превратить своё лицо в идеал, созданный искусственным интеллектом. Но проблема в том, что лицо и тело человека нельзя так просто отредактировать, как картинку в приложении.

Что такое ИИ-дисморфия простыми словами

Пластическая хирургия всегда помогала людям сделать более молодое лицо, плоский живот, другую внешность. Раньше этот идеальный образ задавали кинозвезды, обложки журналов, а позже — фильтры в Instagram. В 2019 году Американская академия лицевой пластической хирургии сообщила, что 72% хирургов сталкивались с пациентами, которые хотели выглядеть так, как на селфи, и это явление прозвали селфи-дисморфия.

Теперь же мы имеем дело с явлением, известным как ИИ-дисморфия. Вместо того чтобы просить сделать их похожими на знаменитость, пациенты приносят свои фотографии, сгенерированные нейросетью. На них люди похожи на самих себя, но некоторые детали доведены до идеала.

Например, дерматолог из Нью-Йорка рассказал, как одна женщина принесла карикатурное изображение с огромными кукольными глазами, созданное при помощи ChatGPT. Дерматолог описал этот стиль как внешность куклы Bratz: большие губы, большие глаза и четкая челюсть. По словам врача, такая просьба звучит примерно так же, как «хочу выглядеть как Ариэль из Русалочки».

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Опасность нейросетей для редактирования фотографий

Казалось бы, в чем разница? Раньше люди просили сделать лицо как у звезды, теперь просят сделать как на картинке. Но именно в этом и кроется ловушка. Поскольку изображение все еще узнаваемо похоже на самого пациента, оно кажется более достижимым, чем образ знаменитости. И от этого фантазия становится только сильнее.

По данным ZME Science, у человека больше не возникает мысли, что он хочет стать кем-то другим. Он думает, что это и есть его лучшая версия, которая где-то уже существует. Однако, даже пластическая хирургия не способна добиться красоты, которую рисует нейросеть.

Опасность в том, что люди могут нарисовать любую версию себя, и искусственный интеллект как будто отлично их понимает. Система реагирует на запросы, переделывает изображение и выдает множество версий внешности. Это ощущается не как кривое зеркало, а скорее как советчик, который на любую просьбу отвечает, что это отличная идея. Так что новость о том, что в будущем нейросети станут более грубыми с нами, уже звучит не так плохо.

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Почему люди недовольны пластическими операциями

Получается, что проблема не в тщеславии, а в ожиданиях. Когда искусственный интеллект с готовностью выдает «улучшенную» версию лица, хирургам становится очень сложно достичь результата, который ждет пациент.

И это придумал не я, есть научные доказательства. Исследование 2025 года про улучшение фотографий при помощи нейросетей показало, что использование ИИ сильно завышает ожидания пациентов от пластической операции.

Иными словами, чем красивее картинка до операции, тем выше риск разочарования после нее. Это связано с тем, что искусственный интеллект меняет наше восприятие реальности в целом, а не только в косметологии.

Где ИИ в пластической хирургии действительно полезен

Справедливости ради, искусственный интеллект в пластической хирургии все же применяется и дает пользу. Например, специальные инструменты на основе ИИ помогают врачам увидеть, какого результата можно ностичь после операции. Но это именно рабочая задача, а не каприз пациента.

Искусственный интеллект может нарисовать портрет человека после пластической операции со всеми возможными нюансами. Например, он может учесть анатомию и возраст человека, и показать, что может пойти не так. Но если врач плохо пользуется нейросетью, он может получить очередной нереалистичный портрет, прямо как у пациента.

Почему «улучшенные» лица становятся одинаковыми

Наконец, стоит поговорить о том, что нейросети часто подгоняют лица людей под одинаковые стандарты красоты. Например, кожа становится светлее, глаже, тоньше, моложе, а лицо симметричнее.

Причина в том, как устроены нейросети. Их обучают на огромном количестве изображений из интернета, среди которых много обработанных в фотошопе звезд и лиц со страниц глянцевых журналов. Многие нейросети могут не учитывать национальность, возраст и индивидуальные особенности внешности человека.

В результате, когда мы редактируем фотографии через ИИ, то чаще всего получаем слишком идеальный вариант. И, если все люди пойдут с этими фотографиями к хирургам, в будущем мы все можем стать одинаковыми.

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В итоге получается, что опасность сгенерированных через ИИ картинок не в самом желании выглядеть лучше, а в ложном ощущении, что идеал уже достижим и существует где-то рядом. И когда после операции люди видят не совсем тот результат, который хотели, они разочаровываются. За тем, как нейросети будут влиять на наше представление о собственной внешности, стоит наблюдать внимательно. И это уже не вопрос технологий, а вопрос психического здоровья и самооценки.