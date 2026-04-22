Генератор изображений ChatGPT обновился: что умеет, как пользоваться и примеры картинок

Компания OpenAI выпустила ChatGPT Images 2.0. Это крупнейшее обновление системы генерации изображений со времен самой первой версии ChatGPT. Новая модель не просто рисует картинки по описанию, а сначала «думает», может искать информацию в интернете и выдает результат в разрешении до 2K. Релиз состоялся 21 апреля 2026 года и доступен всем пользователям ChatGPT, даже бесплатным.

Режимы создания картинок ChatGPT Images 2.0

Согласно блогу компании OpenAI, новая модель работает в двух режимах, каждый из которых решает свою задачу. Instant — быстрый режим, заточенный на скорость. Перед запуском OpenAI тестировала его на платформе LMArena под кодовым названием «duct tape». Он выдает качественные изображения за считанные секунды и доступен всем пользователям ChatGPT.

Режим Thinking работает медленнее, но «рассуждает» перед генерацией картинки. Это позволяет ему сохранять согласованность персонажей на нескольких кадрах, искать данные в сети и создавать до восьми изображений за один запрос. Thinking доступен подписчикам Plus, Pro и Business.

Разница между режимами принципиальна. Предыдущие модели генерировали картинку как разовое действие: один запрос — один результат. Thinking превращает создание изображения в структурированный процесс, где модель сначала анализирует задачу, а уже потом рисует. Это открывает двери для создания манги, раскадровок и серий изображений с одними и теми же персонажами.

Редактирование фотографий в ChatGPT

Самое заметное изменение заключается в самом подходе к работе с изображениями. OpenAI больше не рассматривает генерацию как одноразовое действие «запрос — ответ». Теперь это диалог.

Пользователь может уточнять изображение в процессе: приближать фрагменты, менять элементы композиции, корректировать стиль — и все это без перезапуска с нуля. Модель помнит контекст предыдущих правок и развивает результат итеративно.

На демонстрации система из одной загруженной фотографии сгенерировала восемь вариантов летних нарядов. В другом примере она проанализировала реакции в соцсетях на предыдущие тестовые модели, визуально обобщила результаты и даже создала QR-код со ссылкой на ChatGPT.

Это показывает главную идею обновления: ChatGPT Images 2.0 объединяет рассуждения, поиск информации и дизайн в единый рабочий цикл. Раньше для этого требовалось несколько разных инструментов.

Лучшая нейросеть для генерации картинок с текстом

Одна из самых раздражающих проблем всех ИИ-генераторов изображений — нечитаемый текст. Надписи на постерах выглядели как абракадабра, а вывески на сгенерированных улицах напоминали инопланетный алфавит. Images 2.0 пытается решить эту проблему.

OpenAI заявляет о «качественном скачке» в рендеринге текста. Модель теперь справляется с мелким шрифтом, элементами интерфейса, плотными макетами и даже иконографией. По данным компании, читаемая типографика работает даже в сложных композициях вроде обложек журналов и инфографики.

Улучшилась и поддержка нелатинских алфавитов — японского, корейского, китайского, хинди и бенгальского. Это было давней слабостью генеративных моделей, которые обучались преимущественно на англоязычных данных.

Впрочем, идеального результата ждать пока рано. Журналисты, тестировавшие модель в день запуска, отмечали, что с точным воспроизведением логотипов и брендов она все еще ошибается.

Форматы изображений в ChatGPT

С технической стороны Images 2.0 получила несколько важных улучшений. Модель поддерживает гибкие пропорции, от ультраширокого формата 3:1 до ультравертикального 1:3. Это покрывает практически все распространенные форматы:

баннеры и презентации;

мобильные сторис и вертикальные видеоформаты;

постеры и печатные макеты;

квадратные публикации для соцсетей.

Максимальное разрешение выросло до 2K, а за один запрос можно получить до восьми изображений. Для разработчиков модель доступна через API под названием gpt-image-2.

ВАЖНО: DALL-E 2 и DALL-E 3, предыдущие модели OpenAI для генерации картинок, будут отключены 12 мая 2026 года. Images 2.0 фактически становится их заменой, хотя построена на совершенно другой архитектуре. Предыдущие версии DALL-E работали как отдельный инструмент, к которому ChatGPT обращался «снаружи». Теперь генерация изображений встроена в саму модель.

Зачем OpenAI делает ставку на генерацию изображений в ChatGPT

Текстовые модели ведущих лабораторий OpenAI, Google и Anthropic постепенно сближаются по качеству. Отличаться только текстом становится все сложнее. OpenAI, судя по этому релизу, рассматривает генерацию изображений как следующее поле конкуренции.

В феврале 2026 года Google выпустила Nano Banana 2 — свою модель с аналогичным подходом, где генератор тоже «думает» перед созданием картинки. OpenAI явно отвечает на этот вызов, добавляя к рассуждениям ещё и интерактивное редактирование.

Для обычного пользователя это значит, что ИИ-генерация изображений выходит из стадии игрушки и начинает превращаться в рабочий инструмент. Маркетологу не нужен дизайнер для быстрого макета баннера. Учитель может создать наглядную схему для урока. Разработчик — набросать прототип интерфейса прямо в среде, где пишет код.

Но стоит сохранять реалистичные ожидания. Модель все еще может ошибаться в деталях, путать пространственные отношения объектов и выдавать географические неточности. Генерация сложного изображения в Thinking-режиме может занимать до двух минут. А база знаний модели ограничена декабрем 2025 года. Это значит, что все, что произошло после, она не знает без обращения к поиску.

Images 2.0 — не волшебная палочка, но значительный шаг к тому, чтобы ИИ стал полноценным визуальным инструментом, а не просто генератором удивительных, но бесполезных картинок.