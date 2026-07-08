5 звездопадов в июле 2026: когда смотреть и какая ночь будет лучшей

В июле 2026 года небо порадует сразу пятью метеорными потоками — от почти незаметных Пегасид до довольно бойких Южных δ-Акварид. Но есть нюанс: половине потоков в этом году будет мешать Луна, а вот у первых чисел месяца условия неплохие. Ниже — простой разбор по датам, чтобы вы точно знали, в какую ночь стоит выбраться под открытое звёздное небо.

Что такое метеорный поток простыми словами

Звездопад — это не звёзды, которые падают, и не астероиды с метеоритами, а крошечные пылинки и камешки, оставленные кометой на своём пути вокруг Солнца. Когда Земля проходит через этот пылевой след, частицы влетают в атмосферу на огромной скорости и сгорают, оставляя яркую черту в небе. Вот и вся магия.

У каждого потока есть радиант — точка, из которой метеоры будто вылетают и разлетаются. Обычно поток называют по созвездию, где этот радиант находится: Пегасиды — из Пегаса, Аквариды — из Водолея. Смотреть прямо на радиант необязательно, метеоры могут вспыхнуть в любой части неба.

Решающая деталь для наблюдения — фаза Луны. Яркая Луна засвечивает небо и «съедает» тусклые метеоры. Поэтому лучшие ночи — это те, что выпадают на новолуние или на убывающий тонкий месяц. С этим знанием пройдёмся по датам.

9–10 июля: Июльские Пегасиды — первый звездопад месяца с хорошими условиями

Месяц открывают Июльские Пегасиды с пиком в ночь на 9–10 июля. Поток слабый и не очень хорошо изученный — при идеальных условиях это всего около трёх метеоров в час. Его радиант находится рядом со звездой Маркаб в созвездии Пегаса, а родительским телом, скорее всего, является комета C/1979 Y1 (Брэдфилд). Если не хочется искать радиант наугад, пригодится приложение для астрономии.

Зато с погодными, точнее лунными, условиями повезло: пик приходится на убывающий полумесяц, который не помешает наблюдениям. В средних северных широтах радиант держится над горизонтом всю ночь, но по-настоящему смотреть стоит после полуночи по местному времени — тогда шансов заметить вспышку больше. Поток не эффектный, но это приятный способ размяться перед главными событиями месяца.

28 июля: Июльские γ-Дракониды и Южные Писциды

В один день, 28 июля, максимума достигают сразу два потока — и обоим не повезло с Луной. Июльские γ-Дракониды — небольшой поток с неизвестным родительским телом, дающий обычно около пяти метеоров в час. Любопытно, что в 2016 году у него был всплеск до 30–40 метеоров в час, и 28 июля 2026 года Земля пройдёт примерно ту же точку. Теоретически метеоров может оказаться больше обычного, но пик почти совпадает с полнолунием, так что яркий свет Луны сильно затруднит наблюдения.

Второй поток этого дня — Южные Писциды, тусклый и малоизвестный, с радиантом возле яркой звезды Фомальгаут. Тоже даёт обычно около пяти метеоров в час, лучше виден из Южного полушария. Наблюдать его лучше в предрассветные часы, но и здесь всё портит близкое полнолуние — в 2026 году поймать эти метеоры будет почти нереально.

30–31 июля: Южные δ-Аквариды и α-Каприкорниды — главная ночь месяца

Самое интересное июль приберёг на конец. В ночь на 30–31 июля пика достигают сразу два потока, и вместе они дают лучший шанс поймать много «падающих звёзд».

Южные δ-Аквариды — один из самых активных потоков южного неба, при хороших условиях это до 25 метеоров в час. Радиант находится в созвездии Водолея, а вероятное родительское тело — комета 96P/Макхольца. Рядом с ними будут на пике α-Каприкорниды: поток не такой обильный (около пяти метеоров в час), зато знаменит медленными яркими метеорами, а порой и настоящими болидами. Его родительская комета — 169P/NEAT.

Минус в том, что оба потока достигают пика вскоре после полнолуния, поэтому лунный свет будет мешать. Но списывать эту ночь со счетов не стоит: если выбраться в тёмное место и спрятать Луну за деревом, зданием или холмом, шанс увидеть яркие метеоры остаётся вполне реальным.

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Как смотреть июльский звездопад 2026 и ничего не пропустить

Чтобы наблюдение удалось, много не нужно — ни телескопа, ни бинокля. Достаточно тёмного неба, тёплой одежды и немного терпения. Вот главные советы для наблюдения метеорных потоков:

Уезжайте подальше от городских огней — чем темнее небо, тем больше метеоров вы увидите.

Выбирайте открытое место без высоких деревьев и зданий, которые закрывают обзор.

Дайте глазам привыкнуть к темноте минут 15–20 и не смотрите в телефон.

Не глядите в одну точку: лягте на спину и охватывайте взглядом широкий участок неба.

Планируйте выезд на ночи, когда Луна не мешает, — в июле это в первую очередь 9–10 июля.

Если летний сезон вас затянет, дальше по календарю будет ещё много поводов смотреть в ночное небо. Осенью, например, стоит посмотреть метеорный поток Ориониды, а зимой — не пропустить звездопад Геминиды, один из самых красивых в году.