Кто из знаменитостей умер в туалете: 9 реальных историй

В среднем человек проводит на унитазе около 92 дней за всю жизнь — почти три месяца чистого времени сидя, хотя долго сидеть в туалете вообще не лучшая привычка. Поэтому неудивительно, что кто-то именно там встречает свой последний час. Слава и деньги от этого не спасают: в нашем списке есть и король рок-н-ролла, и голливудская звезда, и древние правители. Собрали девять самых известных историй — местами трагичных, местами почти абсурдных.

Почему туалет — статистически опасное место для сердца

Прежде чем перейти к именам, стоит понять, почему так часто люди умирают именно в уборной. Дело не в мистике, а в физиологии. Когда человек тужится, он рефлекторно задерживает дыхание и напрягается — это называется проба Вальсальвы, резкий скачок давления в грудной клетке. У здорового человека ничего страшного не произойдёт, но у того, чьё сердце или сосуды уже на пределе, такая нагрузка может стать последней каплей и спровоцировать сердечный приступ.

Добавьте сюда уединение: человеку, которому стало плохо, нередко некому помочь, а дверь часто заперта. Именно поэтому в списке знаменитостей так много тех, кого нашли слишком поздно.

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Как умер Элвис Пресли

Если спросить случайного человека, кто умер в туалете, первым он назовёт именно Элвиса Пресли. 16 августа 1977 года 42-летний музыкант потерял сознание в ванной своего особняка Грейсленд. Его нашла невеста Джинджер Олден, певца увезли в больницу, но спасти не смогли.

Официальной причиной назвали сердечный приступ. Однако токсикология показала другое: в организме обнаружили десять разных препаратов, включая высокую дозу кодеина, на который у Элвиса вдобавок была аллергия. При этом личный врач певца сомневался в версии передозировки. По его словам, от лекарств умирают медленно — человек постепенно засыпает, а Элвис, скорее всего, успел бы подтянуть пижаму и доползти до двери за помощью.

Единого мнения о причине смерти короля рок-н-ролла нет до сих пор. А самые упрямые фанаты вообще уверены, что он инсценировал смерть и живёт где-то инкогнито — версию подпитывают регулярные «встречи» с двойниками.

Как древнекитайский правитель погиб в туалете

Одно дело — умереть, находясь в туалете, и совсем другое — умереть из-за туалета. Цзин, правитель древнекитайского царства Цзинь, отрёкся от власти в 581 году до н. э. после тяжёлой болезни. Согласно древней летописи «Цзо чжуань», ему приснился демон, и шаманка предсказала скорую смерть со словами: «Ты не попробуешь нового урожая пшеницы».

Когда пшеницу собрали, а Цзин был ещё жив, он велел казнить шаманку за ложь. Но стоило ему поднести первый кусок ко рту, как захотелось в уборную. Правитель отправился к выгребной яме, оступился, упал внутрь и утонул. Предсказание сбылось буквально — попробовать новый урожай он так и не успел.

Как умерла Джуди Гарленд

Джуди Гарленд прославилась в 17 лет, сыграв Дороти в «Волшебнике страны Оз» (1939). Но за блеском Голливуда скрывалась тёмная история: студия Metro-Goldwyn-Mayer, по её собственным словам, заставляла актёров работать сутками. Чтобы держаться на ногах, им давали стимуляторы, а потом отвозили в больницу при студии и «вырубали» снотворным.

22 июня 1969 года 47-летнюю актрису нашёл муж Микки Динс — ему пришлось выломать дверь ванной их лондонской квартиры. Гарленд сидела, склонившись, с головой, опущенной на руки. Причиной стала передозировка барбитуратами — тогда это были обычные снотворные таблетки, хотя история медицины знает и более странные лекарства прошлого. Коронер назвал смерть случайной и «неосторожной», а не попыткой свести счёты с жизнью.

Король, которого убили в туалете

Еще до того, как он стал королем Англии, Эдмунда Железнобокого называли принцем-воителем за его доблесть на поле боя. Он и ушел из жизни как воин. Воин, которому пришлось уйти.

По легенде, в 1016 году Эдмунда пронзил мечом его соперник, когда тот справлял нужду в туалете, — хотя, возможно, средневековый историк, написавший эту историю, просто подшутил над ним.

Человек с самым сильным запором в истории

J.W., или «Человек-шар», как его довольно грубо называли, страдал от самых сильных запоров в истории. Проблемы со здоровьем начались ещё до 2 лет: у ребёнка появились нерегулярные опорожнения кишечника и запоры, увеличивался живот. С возрастом состояние становилось хуже: к 16 годам он мог обходиться без дефекации до месяца, а долго не ходить в туалет опасно даже без таких крайностей. Его кишечник все больше и больше сдавливался, а живот раздувался до невероятных размеров.

В 20 лет он стал «человеческим экспонатом» в филадельфийском музее диковинок. Посетители могли увидеть его раздутый живот, за что он и получил своё прозвище. Но J.W. так и не получил облегчения, в котором так отчаянно нуждался.

В 1892 году, в возрасте 29 лет, его нашли мёртвым в туалете, где он, судя по всему, в последний раз пытался справить нужду. В его огромной толстой кишке (примерно 2,4 м) накопилось около 18 кг фекалий, и она до сих пор выставлена в Музее Мюттера в Филадельфии, прада высушенная и наполненная тканью и соломой.

Британский политик, умерший в переносном туалете

Кристофер Шейл был британским бизнесменом и политиком, которому не повезло испустить последний вздох в одном из худших мест на Земле.

В 2011 году у Шейла случился сердечный приступ прямо в переносном туалете на фестивале в Гластонбери. Мало того, его тело не могли найти целых 18 часов…

Как герцога Годфри IV убили через туалет

Политические убийства в Средневековье были обычным делом, но герцог Нижней Лотарингии Годфри IV, прозванный Горбатым, погиб особенно неприятным способом. Детали спорят — кто-то называет местом Антверпен, кто-то побережье Нидерландов, — но суть истории сходится.

Самое раннее свидетельство, записанное всего через пару лет после событий, гласит: Годфри отлучился «по естественной нужде». В те времена туалеты устраивали в выступе наружной стены, чтобы отходы падали прямо в ров или яму под замком. Убийца этим и воспользовался: он засел прямо под отверстием уборной и, когда герцог сел, нанёс удар копьём снизу. Рана оказалась несмертельной сразу — Годфри мучился около недели и скончался 26 февраля 1076 года.

Как умер комик Ленни Брюс

Сегодня вульгарные шутки комика Ленни Брюса вряд ли кого-то шокировали бы, но в 1960-е его четырежды арестовывали за непристойность — иногда буквально за одно произнесённое слово. Из-за этого многие клубы внесли его в чёрный список, стресс нарастал, а вместе с ним усугублялась наркозависимость.

3 августа 1966 года полиция нашла Брюса мёртвым на полу ванной в Голливуде — случайная передозировка морфином. Друг, обнаруживший тело, успел натянуть на него штаны, ведь комик был в туалете. Но полицейским, судя по всему, хотелось более «сочного» кадра: они раздели тело и разложили рядом шприцы. Музыкальный продюсер Фил Спектор пытался выкупить негативы, чтобы снимки не попали в прессу, но несколько кадров всё равно ушли в публику.

Смерть Георга II в туалете

Король Великобритании и Ирландии Георг II правил 33 года. Утром 25 октября 1760 года 76-летний монарх проснулся в Кенсингтонском дворце, выпил горячий шоколад и отправился к «стульчаку» — переносному туалету в виде кресла или ящика с горшком внутри. Вскоре камердинер услышал громкий звук и нашёл короля без сознания на полу.

Официальное вскрытие назвало причиной расслоение аорты — разрыв главной артерии тела. А современные врачи после изучения того же отчёта о вскрытии склоняются к другой версии: ишемическая болезнь сердца, о которой в 1760 году медицина попросту ещё не знала. И здесь, кстати, снова всплывает та самая физиология напряжения в уборной, с которой мы начали.

Каждая смерть по-своему случайна, но вместе они показывают любопытную закономерность: туалет совмещает физическую нагрузку, уединение и уязвимость. Слабое сердце или просто роковое стечение обстоятельств — и место, куда мы заходим по нескольку раз в день не задумываясь, становится коварным. Не хотелось бы провести последние секунды и увидеть всю свою жизнь перед смертью, сидя на унитазе.