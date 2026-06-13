Кто из знаменитостей умер в туалете: 9 реальных историй

Вера Макарова

В среднем человек проводит на унитазе около 92 дней за всю жизнь — почти три месяца чистого времени сидя, хотя долго сидеть в туалете вообще не лучшая привычка. Поэтому неудивительно, что кто-то именно там встречает свой последний час. Слава и деньги от этого не спасают: в нашем списке есть и король рок-н-ролла, и голливудская звезда, и древние правители. Собрали девять самых известных историй — местами трагичных, местами почти абсурдных.

6 известных людей, которые умерли в туалете

6 известных людей, которые умерли в туалете

Почему туалет — статистически опасное место для сердца

Прежде чем перейти к именам, стоит понять, почему так часто люди умирают именно в уборной. Дело не в мистике, а в физиологии. Когда человек тужится, он рефлекторно задерживает дыхание и напрягается — это называется проба Вальсальвы, резкий скачок давления в грудной клетке. У здорового человека ничего страшного не произойдёт, но у того, чьё сердце или сосуды уже на пределе, такая нагрузка может стать последней каплей и спровоцировать сердечный приступ.

Добавьте сюда уединение: человеку, которому стало плохо, нередко некому помочь, а дверь часто заперта. Именно поэтому в списке знаменитостей так много тех, кого нашли слишком поздно.

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Как умер Элвис Пресли

Если спросить случайного человека, кто умер в туалете, первым он назовёт именно Элвиса Пресли. 16 августа 1977 года 42-летний музыкант потерял сознание в ванной своего особняка Грейсленд. Его нашла невеста Джинджер Олден, певца увезли в больницу, но спасти не смогли.

Официальной причиной назвали сердечный приступ. Однако токсикология показала другое: в организме обнаружили десять разных препаратов, включая высокую дозу кодеина, на который у Элвиса вдобавок была аллергия. При этом личный врач певца сомневался в версии передозировки. По его словам, от лекарств умирают медленно — человек постепенно засыпает, а Элвис, скорее всего, успел бы подтянуть пижаму и доползти до двери за помощью.

Единого мнения о причине смерти короля рок-н-ролла нет до сих пор. А самые упрямые фанаты вообще уверены, что он инсценировал смерть и живёт где-то инкогнито — версию подпитывают регулярные «встречи» с двойниками.

Как древнекитайский правитель погиб в туалете

Одно дело — умереть, находясь в туалете, и совсем другое — умереть из-за туалета. Цзин, правитель древнекитайского царства Цзинь, отрёкся от власти в 581 году до н. э. после тяжёлой болезни. Согласно древней летописи «Цзо чжуань», ему приснился демон, и шаманка предсказала скорую смерть со словами: «Ты не попробуешь нового урожая пшеницы».

Он забыл об одном: о карме. Фото.

Он забыл об одном: о карме.

Когда пшеницу собрали, а Цзин был ещё жив, он велел казнить шаманку за ложь. Но стоило ему поднести первый кусок ко рту, как захотелось в уборную. Правитель отправился к выгребной яме, оступился, упал внутрь и утонул. Предсказание сбылось буквально — попробовать новый урожай он так и не успел.

Как умерла Джуди Гарленд

Джуди Гарленд прославилась в 17 лет, сыграв Дороти в «Волшебнике страны Оз» (1939). Но за блеском Голливуда скрывалась тёмная история: студия Metro-Goldwyn-Mayer, по её собственным словам, заставляла актёров работать сутками. Чтобы держаться на ногах, им давали стимуляторы, а потом отвозили в больницу при студии и «вырубали» снотворным.

«Пока плывут облака» (1946). За глянцем старого Голливуда нередко скрывалась тяжёлая зависимость от препаратов. Фото.

«Пока плывут облака» (1946). За глянцем старого Голливуда нередко скрывалась тяжёлая зависимость от препаратов.

22 июня 1969 года 47-летнюю актрису нашёл муж Микки Динс — ему пришлось выломать дверь ванной их лондонской квартиры. Гарленд сидела, склонившись, с головой, опущенной на руки. Причиной стала передозировка барбитуратами — тогда это были обычные снотворные таблетки, хотя история медицины знает и более странные лекарства прошлого. Коронер назвал смерть случайной и «неосторожной», а не попыткой свести счёты с жизнью.

Король, которого убили в туалете

Еще до того, как он стал королем Англии, Эдмунда Железнобокого называли принцем-воителем за его доблесть на поле боя. Он и ушел из жизни как воин. Воин, которому пришлось уйти.

По легенде, в 1016 году Эдмунда пронзил мечом его соперник, когда тот справлял нужду в туалете, — хотя, возможно, средневековый историк, написавший эту историю, просто подшутил над ним.

Он жил как воин и умер от меча. Фото.

Он жил как воин и умер от меча.

Человек с самым сильным запором в истории

J.W., или «Человек-шар», как его довольно грубо называли, страдал от самых сильных запоров в истории. Проблемы со здоровьем начались ещё до 2 лет: у ребёнка появились нерегулярные опорожнения кишечника и запоры, увеличивался живот. С возрастом состояние становилось хуже: к 16 годам он мог обходиться без дефекации до месяца, а долго не ходить в туалет опасно даже без таких крайностей. Его кишечник все больше и больше сдавливался, а живот раздувался до невероятных размеров.

В 20 лет он стал «человеческим экспонатом» в филадельфийском музее диковинок. Посетители могли увидеть его раздутый живот, за что он и получил своё прозвище. Но J.W. так и не получил облегчения, в котором так отчаянно нуждался.

В 1892 году, в возрасте 29 лет, его нашли мёртвым в туалете, где он, судя по всему, в последний раз пытался справить нужду. В его огромной толстой кишке (примерно 2,4 м) накопилось около 18 кг фекалий, и она до сих пор выставлена в Музее Мюттера в Филадельфии, прада высушенная и наполненная тканью и соломой.

Британский политик, умерший в переносном туалете

Смерть в уличном переносном туалете на фестивале. Фото.

Смерть в уличном переносном туалете на фестивале.

Кристофер Шейл был британским бизнесменом и политиком, которому не повезло испустить последний вздох в одном из худших мест на Земле.

В 2011 году у Шейла случился сердечный приступ прямо в переносном туалете на фестивале в Гластонбери. Мало того, его тело не могли найти целых 18 часов…

Как герцога Годфри IV убили через туалет

Политические убийства в Средневековье были обычным делом, но герцог Нижней Лотарингии Годфри IV, прозванный Горбатым, погиб особенно неприятным способом. Детали спорят — кто-то называет местом Антверпен, кто-то побережье Нидерландов, — но суть истории сходится.

Он «откликнулся на зов природы», когда его враги решили положить конец его истории. Фото.

Он «откликнулся на зов природы», когда его враги решили положить конец его истории.

Самое раннее свидетельство, записанное всего через пару лет после событий, гласит: Годфри отлучился «по естественной нужде». В те времена туалеты устраивали в выступе наружной стены, чтобы отходы падали прямо в ров или яму под замком. Убийца этим и воспользовался: он засел прямо под отверстием уборной и, когда герцог сел, нанёс удар копьём снизу. Рана оказалась несмертельной сразу — Годфри мучился около недели и скончался 26 февраля 1076 года.

Как умер комик Ленни Брюс

Сегодня вульгарные шутки комика Ленни Брюса вряд ли кого-то шокировали бы, но в 1960-е его четырежды арестовывали за непристойность — иногда буквально за одно произнесённое слово. Из-за этого многие клубы внесли его в чёрный список, стресс нарастал, а вместе с ним усугублялась наркозависимость.

Согласно официальному заключению коронера, он умер от острого отравления морфином. Фото.

Согласно официальному заключению коронера, он умер от острого отравления морфином.

3 августа 1966 года полиция нашла Брюса мёртвым на полу ванной в Голливуде — случайная передозировка морфином. Друг, обнаруживший тело, успел натянуть на него штаны, ведь комик был в туалете. Но полицейским, судя по всему, хотелось более «сочного» кадра: они раздели тело и разложили рядом шприцы. Музыкальный продюсер Фил Спектор пытался выкупить негативы, чтобы снимки не попали в прессу, но несколько кадров всё равно ушли в публику.

Смерть Георга II в туалете

Король Великобритании и Ирландии Георг II правил 33 года. Утром 25 октября 1760 года 76-летний монарх проснулся в Кенсингтонском дворце, выпил горячий шоколад и отправился к «стульчаку» — переносному туалету в виде кресла или ящика с горшком внутри. Вскоре камердинер услышал громкий звук и нашёл короля без сознания на полу.

Он был не самым популярным британским монархом, поэтому люди наверняка от души посмеялись, когда узнали, как он принял пулю. Фото.

Он был не самым популярным британским монархом, поэтому люди наверняка от души посмеялись, когда узнали, как он принял пулю.

Официальное вскрытие назвало причиной расслоение аорты — разрыв главной артерии тела. А современные врачи после изучения того же отчёта о вскрытии склоняются к другой версии: ишемическая болезнь сердца, о которой в 1760 году медицина попросту ещё не знала. И здесь, кстати, снова всплывает та самая физиология напряжения в уборной, с которой мы начали.

Каждая смерть по-своему случайна, но вместе они показывают любопытную закономерность: туалет совмещает физическую нагрузку, уединение и уязвимость. Слабое сердце или просто роковое стечение обстоятельств — и место, куда мы заходим по нескольку раз в день не задумываясь, становится коварным. Не хотелось бы провести последние секунды и увидеть всю свою жизнь перед смертью, сидя на унитазе.

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