Как увидеть редкое космическое шоу: Луна скроет Венеру прямо днём на этой неделе

Королев Михаил

17 июня Луна закроет собой Венеру, жизнь на которую могла прийти с Земли, прямо в дневном небе — это явление астрономы называют перекрытием (occultation). Самое интересное, что увидеть встречу двух самых ярких объектов неба после Солнца можно будет не в темноте, а средь бела дня — над Карибами, США, севером Мексики и югом Канады. Такие события случаются нечасто, и нынешнее покрытие считается одним из лучших астрономических зрелищ 2026 года. Разберёмся, что именно произойдёт, почему это редкость и как вообще можно разглядеть планету при свете дня.

Редкое космическое шоу: как Луна скроет Венеру прямо днём на этой неделе

Редкое космическое шоу: как Луна скроет Венеру прямо днём на этой неделе

Что такое покрытие Венеры Луной

Перекрытие — это когда Луна на своём пути по небу проходит прямо перед другим объектом и временно скрывает его от наблюдателя. Это не то же самое, что потемнение звезды. По сути это та же механика, что и при затмении, только вместо Солнца Луна заслоняет планету или звезду.

Луна закроет диск Венеры всего за 29 секунд — планета как будто нырнёт за тёмный край лунного серпа и через полминуты появится с другой стороны. Во время события Венера светит примерно как звезда −4-й величины, то есть это самый яркий объект неба после Солнца и Луны.

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Сама Луна в этот момент будет очень тонким растущим серпом, освещённым всего на 11%. Новолуние прошло 15 июня, поэтому к 17-му числу Луна успела отойти от Солнца совсем немного — и встретилась с Венерой.

Когда и где можно увидеть покрытие Венеры 17 июня

Покрытие произойдёт во второй половине дня в среду, 17 июня, с центральным моментом около 20:40 по всемирному времени (UTC). Точное время зависит от того, где именно вы находитесь.

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Почему Венеру вообще видно днём

Здесь начинается самое любопытное. Венера — единственная планета, достаточно яркая, чтобы её можно было разглядеть при дневном покрытии. Её плотные облака отражают около 70% падающего света, и именно поэтому планета сияет так заметно.

А теперь странный факт: Луна отражает свет гораздо хуже Венеры — менее 14% против 70% у венерианских облаков. Вблизи лунная поверхность напоминает потёртый асфальт, серый и тусклый.

Серая поверхность Луны и яркие облака Венеры отражают свет совершенно по-разному

Серая поверхность Луны и яркие облака Венеры отражают свет совершенно по-разному

Почему же тогда Луна кажется нам жемчужно-белой? Дело в концентрации: тот небольшой свет, что Луна всё-таки возвращает, собран на крошечном участке неба, и для глаза тусклый серый превращается в светлое сияние. Если интересно, как небесные тела вообще ведут себя по соседству, почитайте, что наука знает про природу нашего спутника.

Бонус вечера: Меркурий и звёздное скопление Ясли

Эта неделя щедра на события не только из-за Венеры. Меркурий достигает наибольшей восточной элонгации — то есть отходит на 24,5 градуса от Солнца, и это лучший момент, чтобы наконец увидеть самую внутреннюю планету своими глазами. Вечером 16 июня тонкий серп Луны прошёл всего в 2,5 градуса к северо-северо-востоку от Меркурия.

А уже через считанные часы после покрытия Венеры будет и продолжение. Тот же серп Луны закроет рассеянное звёздное скопление Мессье 44 (его называют Ясли, или Praesepe) в созвездии Рака. Лучше всего это будет видно на юго-востоке США в сумерках. А 19 июня уже сама Венера пройдёт чуть севернее этого скопления.

Как увидеть перекрытие Венеры: практические советы

Увидеть Венеру днём вполне реально, но потребуется терпение. Лучше всего помогает глубокое синее небо с высоким контрастом — в дымке планету разглядеть гораздо труднее.

Если хотите снять событие на видео, учтите несколько моментов:

  • Отключите автофокус — он часто упрямо отказывается наводиться на дневную Луну
  • Выбирайте широкоугольный кадр, где Луна и Венера видны вместе
  • Следите за моментом, когда планета скрывается за тёмным краем лунного серпа
  • Заранее уточните точное время начала и конца для вашей локации

Это первое из трёх перекрытий Венеры Луной в 2026 году: следующие случатся 14 сентября в Юго-Восточной Азии и 7 ноября на южной оконечности Южной Америки. А для жителей основной территории США нынешнее событие — одно из последних удачных вплоть до 2029–2031 годов.

Почему за покрытием Венеры Луной стоит понаблюдать

Дневное перекрытие Венеры — редкий случай, когда астрономия становится доступной буквально каждому: не нужно ждать глубокой ночи и уезжать за город от фонарей. Достаточно ясного синего неба, немного терпения и точного времени для своей точки.

Если поймать момент не получится, стоит запомнить даты следующих покрытий и понаблюдать за Меркурием — увидеть самую близкую к Солнцу планету удаётся далеко не всем. А заодно это хороший повод устроить дневную «тротуарную астрономию» с друзьями и показать им, что яркие планеты можно разглядеть даже при свете дня.

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