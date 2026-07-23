Как солнце состарило половину лица водителя за 28 лет

У 69-летнего водителя одна половина лица выглядит заметно старше другой: глубокие морщины, грубая утолщённая кожа — тогда как вторая изменилась гораздо меньше. Это не фотошоп, не редкая болезнь. Просто мужчина 28 лет провёл за рулём с закрытым окном, и всё это время левая сторона лица находилась у бокового стекла. Похожий эффект от воздействия солнечного света виден и в другом медицинском случае у женщины, которая десятилетиями защищала от солнца только лицо, но не шею. Такая разница показывает, как солнце действует на кожу даже в машине.

Почему одна половина лица водителя постарела сильнее

Мужчина работал водителем доставки почти три десятилетия. Всё это время левая сторона его лица была ближе к боковому окну — тому самому, что рядом с водительским сиденьем. Именно она постепенно покрылась глубокими морщинами и стала грубее.

Врачи поставили диагноз «односторонний дерматогелиоз» — так называют повреждение кожи из-за неравномерного воздействия ультрафиолета. Случай оказался настолько наглядным, что попал в один из самых авторитетных медицинских журналов мира.

Естественное старение шло с обеих сторон одинаково. Разница не в возрасте и не в генетике: UVA-лучи повреждают коллаген, а левая сторона за десятки лет получила их намного больше. Получилось редкое наглядное сравнение: все условия одинаковы, кроме количества солнца.

Как ультрафиолет проходит сквозь закрытое окно машины

Многие уверены: закрыл окно — и от солнца защищён. На деле это только половина правды. В солнечном свете есть два главных типа ультрафиолета. UVB-лучи сильнее действуют на поверхность кожи: из-за них она краснеет и обгорает. Обычное автомобильное стекло почти полностью их задерживает — поэтому в машине кажется, что солнце не достаёт.

Но боковые окна пропускают часть UVA. Эти лучи проникают глубже, но не вызывают ожога и явного дискомфорта. Человек часами едет за рулём, ничего не чувствует — а кожа лица, шеи и рук всё это время получает дозу излучения.

При регулярном воздействии изменения накапливаются. UVA разрушает эластичные волокна кожи — те самые, что позволяют ей растягиваться и возвращаться в прежнюю форму. Когда они повреждаются, кожа становится грубее, теряет упругость и покрывается глубокими морщинами. Именно это и произошло с левой стороной лица водителя.

Чем опасно солнце для тех, кто проводит день за рулём

Эта история — не только про дальнобойщиков. Она касается всех, кто много времени сидит у окна автомобиля: таксистов, курьеров, водителей доставки и даже тех, кто каждый день стоит в пробках по дороге на работу.

Проблема в том, что повреждения не видны сразу. Никакого ожога, никакой боли — кожа меняется медленно, годами. Изменения на левой стороне лица водителя накапливались около 25 лет, и всё это время он ничего не чувствовал. В какой-то момент разница между двумя половинами лица стала слишком очевидной.

При этом речь не только о внешности. Ультрафиолет способен повреждать клетки и их ДНК. У самого водителя рак кожи не нашли, но врачи посоветовали ему регулярно наблюдаться — слишком долгим и сильным было воздействие солнца. После такого воздействия особенно важно следить за родинками и знать, какие изменения должны насторожить.

Как защитить кожу от солнца в машине

Главное — помнить, что закрытое окно спасает не от всего. Защититься от солнца несложно, если знать, на что обращать внимание:

Пользуйтесь солнцезащитным кремом широкого спектра — он рассчитан сразу и на UVA, и на UVB. Обычной защиты только от загара тут мало

Наносите средство не только на лицо, но и на шею, руки и всё, что оказывается у окна

Подумайте о специальной плёнке на боковые стёкла, которая задерживает ультрафиолет

Не забывайте про простые вещи — головной убор, одежду с рукавами и тень на стоянке

Врачи также посоветовали водителю средства с ретиноидами — это производные витамина А, которые могут немного улучшить состояние повреждённой и загрубевшей кожи. Но куда проще не доводить до такого и защищаться заранее.

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Почему опыт водителя со стажем важен для каждого

Лицо этого водителя стало наглядным напоминанием: небольшие дозы солнца незаметно накапливаются и за десятилетия способны серьёзно изменить кожу. Не нужно работать в поле без шляпы, чтобы получить приличную порцию ультрафиолета — достаточно каждый день сидеть у окна машины.

Это крайний случай, и у каждого водителя лицо не станет таким же несимметричным. Но он отлично показывает, почему с возрастом появляются морщины: дело не только в естественном старении, но и в накопленном воздействии солнца. Так что перед долгой поездкой стоит закинуть в машину не только воду, но и солнцезащитный крем.