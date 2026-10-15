Как раньше определяли беременность без тестов: моча, лягушки и кролики

Раньше, когда не было тестов на беременность, люди определяли её по косвенным признакам. Они проверяли мочу, используя зерно, кроликов и лягушек. Древние египтяне тоже оставили свой рецепт, и он отчасти был рабочим. Способы сильно различались — от абсурдных до вполне логичных. Однако почти все они опирались на одну и ту же идею.

Древние египтяне поливали мочой пшеницу и ячмень

Один из самых старых известных способов описан в египетских медицинских текстах примерно 1350 года до н. э. Несколько дней женщина смачивала своей мочой зёрна пшеницы и ячменя. Если они прорастали, её считали беременной, если нет — значит, беременности нет.

Заодно египтяне пытались узнать и пол ребёнка. В самой известной версии текста ячмень предсказывал мальчика, а пшеница — девочку. Но переводы в деталях расходятся, поэтому историки не берутся точно сказать, какое зерно что означало.

Похоже на суеверие, но в 1963 году рецепт проверили. Моча беременных помогала зерну прорасти примерно в 70% случаев, а моча из контрольной группы такого эффекта не давала. Пол ребёнка угадать не удалось. Учёные предполагают, что на растения действовали гормоны в моче беременной, например эстрогены (женские половые гормоны). Как это работает, египтяне не знали, но, судя по всему, случайно наткнулись на настоящий биологический эффект.

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Лук и чеснок в античной медицине

В текстах, которые связывают с врачебной школой Гиппократа, описан куда более странный способ. Женщине на ночь вводили во влагалище лук или чеснок, а утром проверяли, пахнет ли у неё изо рта.

Древние врачи считали женское тело системой каналов и думали, что от половых органов ко рту ведёт сквозной путь. Если запах дошёл до рта, путь свободен. Важное уточнение: в некоторых исходных текстах так проверяли не беременность, а способность забеременеть. С реальной анатомией эта идея, конечно, не имеет ничего общего.

Были и другие рецепты. Женщине давали сладкий напиток с мёдом и следили, не заболит ли и не вздуется ли живот. Признаком беременности считали и тошноту от некоторых продуктов или запахов. Доля логики в этом есть: при беременности такое правда бывает. Но тестом такие наблюдения назвать нельзя.

Средневековые врачи гадали по цвету мочи

В Средние века мочу изучали очень внимательно. Врач смотрел её на свет, оценивал цвет, прозрачность, осадок и запах. Этот метод назывался уроскопией, и им пытались распознавать множество болезней. Позже в английских текстах появилось насмешливое прозвище для таких знатоков — «мочевые пророки»: они обещали узнать по моче почти что угодно, в том числе беременность.

По одному описанию XVI века у беременной моча должна быть светлой, бледно-жёлтой, почти белёсой, с мутным «облаком» сверху. Другие врачи смешивали мочу с вином и ждали осадка. Химический смысл тут есть: спирт правда реагирует с некоторыми веществами и белками в моче. Только такие изменения бывают не только при беременности, поэтому ошибиться было очень легко.

Встречались и совсем экзотические варианты:

в мочу опускали иглу и ждали, поменяет ли она цвет;

мочу смешивали с молоком;

мочой смачивали ткань, а потом нюхали.

Надёжного способа среди них не было.

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Самым надёжным тестом долго оставалось время

Большую часть истории проще всего было ждать. Сначала пропадали месячные, потом могли появиться тошнота, набухшая и болезненная грудь, усталость и частые походы в туалет. Позже рос живот, а ещё позже женщина начинала чувствовать, как шевелится ребёнок.

Сегодня врачи называют всё это предположительными или вероятными признаками, потому что у каждого из них бывают и другие причины. К XIX веку медики научились находить при осмотре изменения матки, например признак Гегара, то есть размягчение её нижней части. Но и он не позволял точно подтвердить совсем раннюю беременность. Часто приходилось пропустить несколько месячных и ждать, пока всё станет очевидно.

Мышиный тест Ашхайма и Цондека

Перелом случился в 1920-е годы. Учёные выяснили, что во время беременности в организме становится много особого гормона, хорионического гонадотропина человека, или ХГЧ. Именно его сегодня ищет обычный аптечный тест.

В 1927 году немецкие врачи Зельмар Ашхайм и Бернхард Цондек создали один из первых по-настоящему надёжных тестов. Мочу женщины вводили молодым мышам, ещё не достигшим половой зрелости. Если гормонов беременности хватало, в половых органах животного начинались заметные изменения.

Впервые учёные искали не «облачко» в моче, а конкретное действие гормона. Минус был в том, что для анализа нужны были лаборатория, несколько мышей и несколько дней. Чтобы увидеть результат, животных обычно умерщвляли и изучали их органы.

Кролики Мориса Фридмана и выражение «кролик умер»

В начале 1930-х американский врач Морис Фридман предложил брать вместо мышей взрослых крольчих. Мочу вводили животному и примерно через сутки смотрели на яичники: ХГЧ вызывал в них характерные изменения. Получалось гораздо быстрее, чем с мышами.

Отсюда пошла английская фраза «the rabbit died» («кролик умер»), которой намекали на беременность. Но смысл в ней перевёрнут. Кролик погибал не от положительного результата: чтобы осмотреть яичники, животное забивали в любом случае. Сама по себе смерть кролика ничего не значила.

Сейчас это звучит жутко, но с 1930-х по 1950-е годы это была вполне серьёзная медицинская технология.

Лягушки и жабы, которых не нужно было убивать

Британский биолог Ланселот Хогбен заметил особенность африканской шпорцевой лягушки. Если ввести самке гормоны, действующие похоже на ХГЧ, она начинает откладывать икру. Так в 1930–1940-е годы появился «лягушачий тест»: лягушке вводили мочу женщины, и если через несколько часов появлялась икра, результат считали положительным.

Беременной лягушка, разумеется, не становилась: человеческий гормон просто запускал у неё овуляцию, то есть выход яйцеклеток. Главный плюс был в том, что лягушка оставалась живой, её можно было использовать снова, а ответ появлялся за несколько часов. Шпорцевые лягушки десятилетиями жили в лабораториях по всему миру, а в больших лабораториях делали тысячи таких анализов.

Позже придумали вариант с самцами жаб. В 1947 году Карлос Галли-Майнини показал, что моча беременной заставляет самца выделять сперматозоиды. Через несколько часов брали образец и смотрели его под микроскопом, а жаба тоже оставалась жива. Так что ещё в середине XX века ответ на вопрос «беременна ли я?» мог зависеть от того, отложила ли лабораторная лягушка икру.

Гормональные таблетки вместо анализа

С конца 1950-х до 1970-х годов в некоторых странах беременность проверяли таблетками. В Великобритании, например, применяли препарат Primodos с синтетическими половыми гормонами. Если после приёма начиналось кровотечение, похожее на месячные, беременности не было. Если кровотечения не было, считали, что женщина беременна.

Давать возможно беременной женщине большую дозу гормонов ради диагностики сегодня кажется очень странной идеей. Вокруг безопасности таких препаратов позже разгорелся большой спор, и как тесты их перестали использовать. Связь некоторых из них с врождёнными нарушениями у детей обсуждают до сих пор, поэтому честнее назвать это спорной страницей истории, а не доказанным во всех случаях вредом.

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Антитела заменили животных, а потом поместились в полоску

Главный прорыв принесла иммунология. Учёные научились получать антитела — белки, которые цепляются к одной определённой молекуле, как ключ к своему замку. Теперь мочу не нужно было вводить мыши или лягушке: её капали в пробирку с реактивами и смотрели, есть ли там ХГЧ.

Первые такие методы появились в 1960-е, но поначалу врачи принимали за ХГЧ другой гормон. ХГЧ похож на другой гормон, лютеинизирующий, который есть и у небеременных женщин. В начале 1970-х сделали тест, который достаточно точно узнаёт бета-часть ХГЧ, то есть его особый фрагмент. На этой идее и работают современные тесты. В США первые домашние наборы одобрили в 1976 году, а в продаже их стало много в 1977–1978 годах. Обращаться с ними было непросто: пробирки, пипетки и ожидание реакции.

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Сегодня вся эта лаборатория умещается в маленькой пластиковой палочке. После того как зародыш прикрепляется к стенке матки, будущая плацента начинает вырабатывать ХГЧ. Его становится всё больше, он попадает в кровь, а оттуда в мочу. В полоске есть антитела к ХГЧ: моча проходит по ней, гормон связывается с антителами, и проявляется цветная линия.