Почему голуби при ходьбе кивают головой

Во время ходьбы голуби на самом деле не кивают головой, а держат ее неподвижно как можно дольше, и потом резко выбрасывают вперед. Со стороны это и правда похоже на смешное кивание, но за ним скрывается элегантное элегантное решение проблемы со зрением во время постоянной ходьбы. Готовы узнать еще один малоизвестный факт о голубях, который не стыдно рассказать в компании друзей?

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На самом деле голуби не кивают при ходьбе

Если снять идущего голубя на замедленную съемку, картина перестает выглядеть как ритмичное покачивание. Птица делает два разных движения, которые мы по ошибке сливаем в одно. Сначала голова голубя замирает в воздухе, пока тело продолжает двигаться вперед под ней. А затем голова резким рывком догоняет тело и снова застывает на новом месте.

Получается, что голова голубя движется не плавно, а скачками: долгая пауза неподвижности, потом быстрый бросок вперед, снова пауза. Эти паузы и рывки чередуются с каждым шагом, поэтому на обычной скорости нам кажется, будто птица непрерывно кивает. Об этом рассказали авторы The Guardian.

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Зачем голубь держит голову неподвижно при ходьбе

Главная причина — стабилизация изображения на сетчатке. Глаз хорошо различает детали только тогда, когда картинка перед ним не смазывается. Если голова движется плавно вместе с телом, окружающий мир «плывет», и мозгу труднее выхватить из этого потока что-то полезное. Например, так сложно заметить еду на земле, приближающуюся опасность, сородичей рядом.

Замирая, голубь как бы делает четкую фотографию мира. Пока голова неподвижна, картинка на сетчатке стоит на месте, и птица успевает рассмотреть все вокруг. А резкий рывок головы вперед занимает совсем мало времени — мозг просто на мгновение игнорирует этот смазанный отрезок, как и мы не замечаем размытости, когда быстро переводим взгляд с одного предмета на другой.

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Почему людям стабилизация взгляда при ходьбе не нужна

У человека есть собственный механизм стабилизации картинки, и работает он иначе. Когда мы идем или поворачиваем голову, глаза автоматически двигаются в противоположную сторону, компенсируя движение. Это происходит благодаря связке внутреннего уха и глазных мышц, и мы этого даже не замечаем.

У голубя глаза расположены по бокам головы и почти не вращаются так свободно, как наши. Поэтому птице проще стабилизировать не глаз внутри головы, а всю голову целиком относительно окружающего мира. Отсюда и стратегия держать голову неподвижной как можно дольше, а потом быстро переставлять ее на новую позицию.

Как ученые изучали кивание голубей

Чтобы понять, что дело именно в зрении, а не в самой ходьбе, исследователи ставили голубей на беговую дорожку. Если птица шагала на месте, но картинка вокруг не двигалась, кивание почти исчезало. Стоило же миру вокруг снова поплыть, движение головы возвращалось.

Это и есть ключевое объяснение: голубь двигает головой не в ритм шагам, а в ответ на изменение картинки перед глазами. Голова работает не как часть походки, а как инструмент зрения, который птица пытается удержать максимально стабильным.

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Почему во время ходьбы кивают не все птицы

Характерное кивание при ходьбе встречается в основном у птиц, которые много передвигаются по земле и ищут корм под ногами. Забавные движения можно заметить у голубей, кур, цапель и некоторых других. Им важно постоянно сканировать поверхность вокруг и при этом не упускать опасность.

Птицам, которые большую часть времени проводят в полете или сидят на ветках, такой механизм нужен меньше, потому что у них другие способы держать взгляд устойчивым. Так что смешная походка голубя — это рабочее решение задачи четкого зрения для существа, которое почти всю жизнь ходит по земле и смотрит вниз.

В следующий раз, наблюдая за голубями на площади, обратите внимание: голова застывает, потом рывок, снова застывает. Это не нервный тик и не танец, а способ видеть мир резким, пока все тело движется. Маленькая, но красивая инженерия зрения, спрятанная в обычной городской птице.