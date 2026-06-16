Что я заказал на AliExpress и не пожалел — 10 лучших находок за свои деньги

Я из тех людей, которые могут час выбирать товары на AliExpress вместо того, чтобы уже лечь спать. И знаете, за последние месяцы я наловил там столько всего полезного, что даже умудрился закрыть вопрос подарков для некоторых родственников. Тут и штука, которая спасла мне спину после рабочего дня, и смартфон, который я бы никогда не нашёл в обычном магазине, и брелок за 59 рублей, который почему-то радует меня больше половины дорогих покупок. Сегодня покажу десять вещей, которые я заказал и реально не пожалел — ни одну не вернул и не забросил в ящик.

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Массажный ролик для спины — первое, что делаю после работы

Если вы работаете за компом хотя бы часов шесть в день, вы знаете это ощущение: к вечеру поясница гудит, шея деревянная, а между лопаток будто кто-то забил кол. Я купил массажный ролик в марте, и с тех пор это буквально первое, что я делаю, когда встаю из-за стола. Лёг на пол, покатался минут десять — и встаёшь другим человеком.

Никакой подготовки не нужно: кинул на пол и работай. Рельефная поверхность продавливает именно те точки, которые болят, а размер такой, что он прячется под диван или за шкаф. За 550 рублей — это один поход к массажисту, который отработает один раз. А ролик работает каждый день.

Цена: 550 рублей

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Проводные наушники KZ Vader Pro — для тех, кому звук важнее понтов

Я не аудиофил и не буду делать вид, что различаю «глубину сцены» и «микродинамику». Но вот что я точно могу сказать: проводные наушники KZ Vader Pro звучат заметно лучше любых беспроводных затычек за те же деньги. Внутриканальный формат, плотная посадка, сменные амбушюры в комплекте — всё серьёзно.

Проводное подключение даёт стабильный сигнал без задержек, что критично для музыкантов или тех, кто смотрит видео. Кабель съёмный, так что если перетрётся — меняете только его, а не всю конструкцию. За 1 500 рублей вы получаете уровень звука, за который в оффлайне просят три-четыре тысячи минимум.

Цена: 1 550 рублей

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Беспроводной измельчитель — я перестал рыдать над луком

Есть два типа людей: те, кто спокойно режет лук, и те, кто каждый раз выглядит так, будто пересмотрел «Хатико». Я из вторых. Поэтому когда нашёл беспроводной измельчитель за 460 рублей, взял не раздумывая. Закидываете лук, чеснок, зелень — что угодно — нажимаете кнопку, и через пару секунд всё готово. Руки чистые, глаза сухие.

Заряжается через USB, так что никаких батареек. Одного заряда хватает надолго — я пользуюсь с апреля, заряжал раза четыре. Чаша компактная, моется легко, на кухне занимает места как кружка. Раньше я давил чеснок прессом и потом десять минут отмывал руки — теперь забросил пресс окончательно.

Цена: 460 рублей

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Google Pixel 10 — заказал гуглофон, пока цена не улетела

Я давно хотел попробовать Pixel, но в России их официально не продают, а у перекупщиков ценник космический. И тут я наткнулся на Google Pixel 10 на AliExpress — и глазам не поверил: 46 тысяч рублей за новый флагман Google. Это уровень цены б/у iPhone 14 на Авито, только тут вы получаете свежий аппарат с гарантией.

Внутри процессор Tensor G5, экран 6,3 дюйма с яркостью 3000 нит (на солнце видно идеально), а камера — пожалуй, лучшая вычислительная фотография на рынке. Google обещает 7 лет обновлений, то есть этот телефон проживёт дольше, чем большинство Android-флагманов. Чистый Android без мусорных приложений — отдельное удовольствие.

Цена: 46 300 рублей

Купить Pixel 10

Honor MagicPad 2 — взял вместо iPad и не оглядываюсь

Я полгода косился на iPad Air, но каждый раз останавливался: за нормальную конфигурацию просят под сотню тысяч, а iPadOS до сих пор не умеет элементарных вещей. В итоге заказал Honor MagicPad 2 в январе и ни разу не пожалел. OLED-экран 12,3 дюйма с частотой 144 Гц — картинка настолько сочная, что фильмы на нём смотреть приятнее, чем на телевизоре в спальне.

Внутри Snapdragon 8s Gen 3, который тянет тяжёлые игры и многозадачность без заиканий. Восемь динамиков выдают объёмный звук, от которого я честно не ожидал такого эффекта в планшете. Дочь моментально оккупировала его для мультиков, так что теперь мы с ней составляем расписание. За свои деньги это, пожалуй, лучшее соотношение экрана, производительности и цены, которое я видел.

Цена: 28 000 рублей

Купить Honor MagicPad 2

Xiaomi Mi Band 10 Pro — уже заказал, жду доставку

Xiaomi только в мае показали новый Mi Band, а он уже продаётся. И это больше не тот узкий браслет, к которому все привыкли — Mi Band 10 Pro выглядит как настоящие смарт-часы. AMOLED-экран с яркостью 2000 нит читается на солнце без проблем, а точность измерения пульса — 98%, что раньше было прерогативой устройств в три раза дороже.

Автономность до трёх недель — это значит, что вы заряжаете его пару раз в месяц. Больше 100 спортивных режимов, отслеживание сна, уведомления — весь базовый набор на месте. По функциям это реальная альтернатива Apple Watch SE, только за 5 600 рублей вместо двадцати с лишним тысяч.

Цена: 5 600 рублей

Купить Mi Band 10 Pro

CMF Watch Pro 2 — купил сыну вместо Apple Watch

Если ваши дети просят Apple Watch, обратите внимание на CMF Watch Pro 2. Это суббренд Nothing, и ребята сделали ставку на дизайн: круглый корпус так что моделька выглядит даже круче вотчей от Apple. AMOLED-экран яркий и контрастный, интерфейс шустрый и работает с Android.

По функциям всё на месте: отслеживание активности и сна, уведомления со смартфона и возможность принимать звонки по Bluetooth прямо с запястья. Для тех, кому не нужна экосистема Apple или Samsung, а нужны аккуратные умные часы без переплаты.

Цена: 3 000 рублей

Купить CMF Watch Pro 2

Мультитул 24-в-1 — живёт у меня в рюкзаке с прошлой осени

Раньше у меня в рюкзаке болтались отдельно плоскогубцы, отдельно нож, отдельно отвёртка — и всё это весило как кирпич. Потом я закинул туда мультитул 24-в-1 и выкинул всё остальное. С октября он лежит в боковом кармане рюкзака, и я доставал его столько раз, что уже сбился со счёта: подтянуть шуруп на очках, открыть бутылку, подпилить заусенец на деревяшке.

24 инструмента в корпусе размером с ладонь: плоскогубцы, нож, пила, набор отвёрток, открывалка и ещё куча всего. Складывается компактно, в руке сидит уверенно.

Цена: 599 рублей

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Ловушка для комаров — готовлюсь к лету заранее

Каждое лето одна и та же история: сидишь вечером на террасе, и через десять минут ты — шведский стол для комаров. Фумигаторы воняют, спреи сохнут на коже, а спирали дымят как паровоз. Поэтому я заказал ловушку для комаров с ультрафиолетом — она приманивает насекомых УФ-светом и затягивает внутрь вентилятором. Без химии, без запаха.

Тут главное — встроенный аккумулятор с зарядкой через USB-C, то есть розетка на улице не нужна. Поставил на стол, включил — и пусть работает. Конструкция компактная, весит немного. За 940 рублей — нормальный эксперимент перед сезоном. Если сработает хотя бы наполовину, уже окупится нервами.

Цена: 940 рублей

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Брелок-троллфейс — лучшие 59 рублей в моей жизни

Завершу подборку вещью, которая не несёт никакой практической пользы, но радует меня непропорционально сильно. Повесил брелок-троллфейс на ключи пару месяцев назад — и с тех пор это маленький генератор хорошего настроения. Достаёшь ключи в компании — кто-нибудь обязательно хмыкнет или рассмеётся.

Акриловый, крепление надёжное, за два месяца не выцвел и не облез. Мем бессмертный, так что актуальность не потеряет. За 59 рублей — это, пожалуй, самый дешёвый способ поднять себе и окружающим настроение. Отличный вариант, если нужен несерьёзный подарок с характером.

Цена: 59 рублей

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