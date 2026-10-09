Что я купил к этой зиме: 10 недорогих, но полезных вещей для дома и машины

Каждый год зима застаёт меня врасплох, хотя казалось бы, что тут неожиданного. В первый же мороз машина во дворе не заводится, у подъезда образуется каток, по которому я до той же машины иду мелкими шажками, а дома батареи сушат воздух так, что по утрам першит в горле. Поэтому в этот раз я решил подготовиться и заранее составил список того, что мне нужно, чтобы избавиться от этих проблем. Оказалось, что почти все из этого могут решить довольно простые и недорогие бытовые товары. О них сегодня и расскажу.

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Накладки с шипами, чтобы не падать у подъезда

Начну с самого дешёвого, потому что пользуюсь этим чаще всего. У нас у подъезда каждую зиму каток, и никто его не посыпает, поэтому я взял противоскользящие накладки на обувь. Это силиконовые галоши без верха, которые натягиваются прямо на ботинок, без пряжек и ремешков: сначала надеваешь на носок, потом подтягиваешь пятку, и всё. Снизу десять стальных шипов, примерно по 3 мм, и по льду в них идёшь нормальным шагом, а не мелкими перебежками от столба к столбу.

Силикон мягкий и тянется хорошо, белых растяжек на нём при этом не остаётся, а левая и правая подписаны буквами L и R, так что не перепутаешь. Правда, с размером тут не всё гладко. Размер L заявлен как 37–45, но на моих ботинках площадка с шипами еле доходит до пятки, и пара задних шипов просто висит в воздухе. Так что если у вас нога большая или ботинки массивные, держать они будут, но не всей подошвой.

Производитель сам пишет, что ходить в них можно только по ровному льду или утоптанному снегу, то есть это не кошки для гор, а штука для двора и тротуара. Положить пару в карман куртки и натянуть перед выходом из подъезда — ровно то, что нужно. Только при заказе смотрите на вариант: в этой же карточке продаются и просто запасные шипы, без самих накладок.

Цена: 500 ₽

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Автопылесос Baseus для соли и песка в салоне

Зимой в салон с каждым шагом заносится снег, соль и песок, и к весне на коврике лежит целый слой. Мыть машину в мороз я не люблю, поэтому взял автомобильный пылесос Baseus. Он маленький, держится в одной руке и работает без проводов, так что не надо искать розетку во дворе или тянуть удлинитель с балкона.

Сосёт он, на мой взгляд, бодро: крошки из щелей между сиденьями и песок из коврика вытягивает без повторных заходов, а для машины это как раз то, что нужно. Контейнер вытряхивается нажатием кнопки, руками в пыль лезть не приходится, а фильтр можно промыть и поставить обратно. В комплекте щелевая насадка, насадка со щёткой и ещё одна, для накачки и откачки воздуха, которой можно сдуть надувной матрас (зачем она в автопылесосе, я понял не сразу).

Единственное, на что стоит закладываться, это батарея. Заявленные 25 минут — это в экономичном режиме, а на полной мощности садится он заметно быстрее. Но если пылесосить салон раз в неделю, а не генеральную уборку квартиры устраивать, заряда хватает с запасом.

Цена: 4 200 ₽

Купить пылесос Baseus

Датчик угарного газа для дачи с печкой

Зимой на даче я топлю печь, и мысль про заслонку, которую я мог закрыть слишком рано, иногда не даёт спокойно уснуть. Поэтому купил детектор угарного газа CCEsafety CA12. Это белая коробочка с экранчиком, которая постоянно меряет концентрацию CO в воздухе, а если газа становится много, мигает красным и включает сирену громче 85 дБ. Сирена, кстати, действительно очень громкая, когда нажимаешь кнопку TEST, хочется заткнуть уши, но разбудить она точно разбудит.

Первые дни меня смущало, что на экране всё время 000, и я уже решил, что он не работает. А оказалось, что так и задумано: всё, что ниже 10 ppm, он показывает нулём, и реальные цифры появляются только выше этого порога. Так что ноль на экране — это хорошо. И важная вещь: это датчик именно угарного газа, а не дыма, поэтому на задымлённую комнату он может и не отреагировать. Если нужен пожарный датчик, это отдельный прибор.

Работает он от двух пальчиковых батареек, которых, по словам производителя, хватает до трёх лет, а вешать его советуют повыше. Но есть нюанс для дачников: рабочая температура от −10 градусов, так что в доме, который неделями стоит без отопления, его лучше снимать и забирать с собой.

Цена: 1 250 ₽

Купить датчик CO

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Очиститель воздуха Chuboor для спальни с кошкой

Зимой окна почти всё время закрыты, а у нас дома кошка, и шерсть с пылью летает по спальне, даже если пылесосить через день. Поэтому на тумбочку у кровати я поставил очиститель воздуха Chuboor. Это небольшой цилиндр, который втягивает воздух по кругу и прогоняет его через три фильтра: грубый, HEPA H13 и угольный, который отвечает за запахи.

Сверху у него светится кольцо, и по цвету сразу понятно, что творится в комнате: зелёный — всё чисто, жёлтый — так себе, красный — пора проветривать. Плюс на экране видно уровень PM2.5, если хочется цифр. Спальню метров на одиннадцать он, по заявлению производителя, прогоняет целиком минут за семь, а с кухонными запахами справляется лучше, чем я ожидал.

Но главное для меня — ночной режим. Шумит он в нём на 24 дБ, то есть почти неслышно, а подсветку можно выключить полностью, так что в темноте он ничем себя не выдаёт. Управлять можно и со смартфона через Tuya. Единственное, о чём стоит помнить, — фильтр придётся менять раз в 3–6 месяцев, и это расход, который стоит заложить заранее.

Цена: 7 050 ₽

Купить очиститель Chuboor

Пусковое устройство Baseus, чтобы больше не просить соседей

Прошлой зимой моя машина не завелась в первый же мороз, и прикуривали меня, без преувеличения, всем двором. Больше я так не хочу, поэтому в багажнике теперь лежит пусковое устройство Baseus на 600 А. Это коробочка размером со смартфон и весом в 600 граммов, к которой цепляются крокодилы. Подключаешь их к клеммам, садишься за руль и заводишь, никаких соседей и проводов через весь двор.

Проверил я его в самой честной ситуации: машина простояла во дворе пару месяцев, пока я мотался по командировкам, аккумулятор, естественно, сел. Я откопал её, подцепил устройство, подождал полминуты и завёл с первой попытки, а сама коробочка разрядилась при этом меньше чем на четверть. Подходит она для 12-вольтовых машин с бензиновым мотором до 4 литров или дизелем до 2,5. Корпус крепкий, ничего не брякает, а крокодилы большие и зажимают сильно.

Заодно это повербанк для телефона и фонарик с тремя режимами, включая аварийный. Главное — следить за зарядом: производитель просит держать его выше 50%, а для совсем мёртвого аккумулятора выше 75%, и укладываться со всей процедурой в 30 секунд. Работает он до −20 градусов, так что в лютый мороз лучше носить его домой, а не оставлять в машине.

Цена: 2 650 ₽

Купить бустер Baseus

Сушилка-мешок, когда бельё на балконе не сохнет

Зимой бельё на балконе сохнет сутками, а в комнате на сушилке висит так долго, что начинает пахнуть сыростью. Поэтому я взял складную электросушилку для одежды. По сути это тканевый чехол на молнии с окошком, который вешается на штангу в шкафу, а сверху стоит блок, который гонит внутрь тёплый воздух. Вешаешь мокрые вещи, застёгиваешь, ставишь таймер на час, два или четыре — и идёшь заниматься своими делами.

Режимов мощности два, 400 и 600 Вт, и на втором дует уже по-настоящему сильно, так что вещи сохнут быстро, а места внутри хватает на приличную партию. Есть ещё ультрафиолетовая лампа для обеззараживания, но я её включаю скорее для спокойствия. Мотор при работе немного слышно, зато после таймера он сам гасит вентилятор через пару секунд. Особенно удобно для вещей, которые в машинной сушке не сушат, вроде свитеров.

Два момента при заказе. Во-первых, вилку выбираете сами, и европейскую надо указать сразу, иначе придётся покупать переходник. Во-вторых, шнур длиной всего полтора метра, так что до розетки может не дотянуться, и удлинитель лучше держать под рукой. А когда сушилка не нужна, она складывается в коробку и убирается на антресоль.

Цена: 3 200 ₽

Купить сушилку

Стельки с подогревом от повербанка

Ноги у меня мёрзнут первыми, причём даже в хороших зимних ботинках: стоит минут двадцать постоять на остановке или у машины, пока кто-нибудь соберётся, и пальцы уже не чувствуешь. Поэтому я взял стельки с подогревом. Выглядят они как обычные, тонкие, в 4 мм, так что в ботинке их почти не замечаешь, а сверху у них приятная бархатистая поверхность. Мне на 43-й размер они подошли без обрезки, но если нога меньше, их можно подрезать ножницами по линиям, которые нанесены прямо на стельку.

Главное, что надо понимать до заказа: сами по себе они не греют. Батарей внутри нет, провод выходит наружу и втыкается в повербанк, который лежит в кармане. И повербанк нужен не какой попало, а с выходом хотя бы на 2 А, потому что каждая стелька берёт около ампера, и слабый просто не вытянет пару. Так что если дома лежит только старая маленькая батарейка, к стелькам лучше сразу докупить нормальную.

Греют они ощутимо, но не до горячего: в тёплом ботинке не обжигают, а просто не дают ногам замёрзнуть, сколько бы ты ни стоял. Для рыбалки, долгой прогулки с собакой или работы на улице это, на мой взгляд, лучшая тысяча рублей из всего списка.

Цена: 1 100 ₽

Купить стельки

Компрессор на аккумуляторе Makita, который сам останавливается

На холоде давление в шинах падает, и после первого серьёзного минуса датчик в машине обязательно начинает ругаться. Ехать ради этого на заправку и стоять в очереди к шлангу мне надоело, поэтому взял аккумуляторный компрессор-пистолет. Прикручиваешь наконечник к ниппелю, выставляешь на экране нужное давление и жмёшь кнопку, а дальше он качает сам и выключается, когда дойдёт до цифры.

Работает он от аккумулятора 18 В под стандарт Makita, и мне подошли батареи от моего инструмента. Но будьте внимательны: в базовом варианте ни аккумулятора, ни зарядки в коробке нет, это отдельные комплекты. В карточке заявлен кабель от прикуривателя, а в моей коробке его не оказалось, так что если он вам нужен, уточняйте у продавца.

Само качание порадовало. Полностью пустое колесо он накачал до 2,2 бара минут за пять, а для обычной подкачки хватает пары минут. С моим манометром цифры сошлись, шумит он терпимо, а на корпусе есть подсветка, что зимой, когда темнеет в пять вечера, очень кстати. Плюс в комплекте переходники для мячей, велосипеда и надувных лодок, так что летом он тоже пригодится.

Цена: 3 300 ₽

Купить компрессор

Электростанция ALLPOWERS R600 на случай отключений света

Это самая дорогая покупка в списке, и взял я её из-за одной простой вещи: зимой свет у нас отключают чаще, а работать без роутера и ноутбука я не могу. Портативная электростанция ALLPOWERS R600 — это по сути большой аккумулятор на 299 Вт·ч с настоящими розетками, которые выдают до 600 Вт. Внутри стоят LiFePO4-батареи, а они служат заметно дольше обычных литиевых.

Выходов здесь много: две обычные розетки, два USB-C по 100 Вт, два USB-A, автомобильный разъём, а сверху ещё беспроводная зарядка для телефона. Но главное, что она умеет работать как бесперебойник: переключается меньше чем за 10 мс, так что если свет моргнёт, компьютер даже не заметит. Для понимания ёмкости: телевизор с холодильником на 70 Вт у меня проработали от неё примерно пять часов, а роутер с ноутбуком она тянет гораздо дольше.

При этом выше 600 Вт её лучше не нагружать: если включить что-то мощнее, она секунды три держится, а потом отключается с ошибкой. Пришла она мне разряженной в ноль, так что первым делом ставьте её на зарядку, благо от розетки она заряжается примерно за час. А ещё её можно заряжать от машины и от солнечной панели, что на даче вполне себе аргумент.

Цена: 19 950 ₽

Купить ALLPOWERS R600

Увлажнитель Xiaomi Mijia 2, чтобы по утрам не першило

Как только включают отопление, воздух в квартире становится таким сухим, что по утрам першит в горле. Поэтому последним в корзину отправился увлажнитель Xiaomi Mijia 2 на 4 литра. Он ультразвуковой, то есть выдувает холодный туман, а не горячий пар, так что ни обжечься, ни перегреть комнату не получится.

Мне в нём нравится, что всё сделано просто. Воду можно доливать сверху, ничего не снимая, сбоку есть окошко, по которому видно, сколько её осталось, а интенсивность регулируется обычным колёсиком на корпусе, никаких приложений. Одной заливки при этом хватает надолго: производитель заявляет до 30 часов работы и площадь до 40 квадратных метров, а шумит он на 38 дБ, то есть в спальне ему вполне можно работать ночью.

Внутренняя поверхность бака сделана с ионами серебра, чтобы в воде не заводились бактерии, но мыть его всё равно придётся, тут без чудес. И один совет, который особенно актуален зимой: после доставки дайте ему постоять полчаса при комнатной температуре и только потом включайте, об этом прямо пишут в инструкции. Продаёт его официальный магазин Xiaomi со склада в Москве. А похожие находки к зиме и не только я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. Ну и напишите в комментариях, что из этого списка вы уже купили, а что, на ваш взгляд, я забыл?

Цена: 3 350 ₽

Купить увлажнитель Xiaomi

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