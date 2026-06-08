Что нельзя делать со смартфоном в жару, если не хотите менять аккумулятор

Вы тоже замечали, что в жаркие дни заряд смартфона тает прямо на глазах? Можно подумать, что это связано с нагревом аккумулятора, потому что холод тоже сильно расходует заряд. Отчасти это правда, но на расход заряда батареи также влияет то, как мы пользуемся смартфон ом в жаркие дни.

Как жара влияет на смартфон

Во время работы смартфон греется, и это происходит всегда. Тепло выделяют процессор, графический чип, модем, экран, а также аккумулятор при зарядке и камера при съемке видео. В обычных условиях это тепло спокойно уходит через корпус в окружающий воздух, и телефон особо не нагревается.

Но в жару разница между температурой телефона и воздуха становится меньше, и охлаждаться устройству становится труднее. Представьте, что вы пытаетесь остудить горячий чай в комнате, где и так душно. Он будет остывать гораздо медленнее, чем на прохладе. С телефоном то же самое.

Быстрее всего смартфон нагревается на солнце, в машине, у окна или при активном использовании на улице. По данным Samsung, игры, стриминг и видеозвонки в жаркую погоду дают дополнительный нагрев устройства. Чем сильнее греется телефон, тем хуже он отводит тепло, и тем активнее система начинает себя ограничивать.

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Почему на Солнце смартфон быстро садится

Одна из главных причин быстрой разрядки летом это высокая яркость экрана. На улице смартфон часто сам выкручивает яркость до максимума, чтобы картинка оставалась читаемой под солнцем. А чем ярче экран, тем больше энергии он потребляет.

Получается замкнутый круг, при котором яркий экран и заряд расходует быстрее, и сам дополнительно нагревает корпус. Именно поэтому Samsung советует снижать яркость при перегреве, а Google рекомендует уменьшать яркость экрана, если телефон начал греться. Это один из самых простых способов сразу начать экономить заряд смартфона.

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Как GPS и мобильный интернет сажают батарею

В жару телефоном часто пользуются на улице, в дороге, на даче или в машине, то есть там, где мобильный интернет плохо ловит. В таких местах телефон тратит больше энергии на поиск сети, переключение между вышками и поддержание соединения. Чем слабее сигнал, тем сильнее устройство нагружается.

Дополнительно заряд едят GPS, Bluetooth, мобильный интернет и режим точки доступа. Google рекомендует по возможности использовать Wi-Fi вместо мобильных данных, чтобы устройство меньше грелось.

Отдельно стоит сказать про навигатор в машине. Это самый прожорливый сценарий из всех возможных, потому что одновременно работают GPS, мобильный интернет, яркий экран, иногда Bluetooth и зарядка. А если телефон при этом стоит под лобовым стеклом на солнце, нагрев становится ещё сильнее.

Почему смартфон тупит в жару

Когда устройство перегревается, он начинает медленнее работать. Это нормально и сделано специально. Система может снизить производительность процессора и графики, ограничить зарядку, отключить вспышку, камеру, мобильные данные, Wi-Fi или 5G. В крайних случаях смартфон уходит в энергосбережение или вовсе выключается.

Однако, снижение производительности не всегда сразу уменьшает расход заряда. Если вы продолжаете активно пользоваться телефоном, задачи просто выполняются дольше, а экран, связь и другие компоненты все равно жадно расходуют энергию. То есть телефон тормозит, а батарея продолжает садиться.

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Может ли жара испортить аккумулятор смартфона

Литий-ионные батареи в смартфонах плохо переносят высокую температуру, особенно если устройство долго остается горячим да еще и при высоком уровне заряда. Авторы сайта Battery University прямо говорят, что сильнее всего аккумулятора вредит тепло при полном заряде.

Дело в том, что на электроде батареи есть тонкая защитная пленка. При высокой температуре эта пленка быстро разрушается, и из-за этого аккумулятор теряет емкость. Поэтому Apple на своем сайте пишет, что использование или зарядка устройства при температуре выше 35 градусов может необратимо сократить срок службы аккумулятора.

Почему смартфон в жару резко разряжается

Иногда кажется, что в жару заряд смартфона кончается не плавно, а скачками. У этого есть несколько объяснений:

изношенный аккумулятор хуже переносит нагрузку , у него выше внутреннее сопротивление, он сильнее греется и быстрее теряет заряд;

, у него выше внутреннее сопротивление, он сильнее греется и быстрее теряет заряд; при перегреве система управления батареей заново пересчитывает оставшийся заряд , поэтому проценты могут резко меняться;

, поэтому проценты могут резко меняться; при высокой температуре растет саморазряд, поэтому батарея понемногу садится даже без работы.

Почему опасно заряжать телефон в жару

Смартфон греется во время зарядки, это происходит всегда, и это норма. Если телефон уже горячий, подключение к зарядке только усиливает перегрев, и особенно это касается быстрой и беспроводной зарядки, которые выделяют больше тепла.

В смартфонах Apple система управления питанием специально ограничивает зарядный ток, чтобы снизить влияние тепла и защитить батарею. А в смартфонах на Android, при перегреве телефон может замедлить зарядку или вовсе ее прекратить. Так что если смартфон медленно заряжается летом, это не поломка, а защита.

Что делать, если смартфон перегрелся

Быстрее всего батарея садится, когда несколько прожорливых факторов работают вместе. Сильнее всего на заряд влияют:

активная GPS-навигация на солнце;

запись видео, особенно в высоком разрешении;

мобильные игры;

видеозвонки;

мобильный интернет при слабом сигнале;

режим точки доступа;

максимальная яркость экрана;

зарядка во время активного использования;

плотный чехол, который мешает отводу тепла.

Если смартфон сильно нагрелся, действуйте по шагам:

уберите телефон с прямого солнца в тень; снимите чехол, чтобы корпус быстрее отдавал тепло; закройте тяжелые приложения и отключите камеру, навигацию и точку доступа; снизьте яркость экрана и включите режим энергосбережения; дайте устройству спокойно остыть и только потом подключайте зарядку.

Не охлаждайте горячий телефон струей очень холодного воздуха из кондиционера. Дело в том, что резкий перепад температуры может вызвать влагу внутри корпуса. В машине лучше не держать смартфон под лобовым стеклом, а выбрать более прохладное место. И не оставляйте телефон в закрытом салоне на солнце даже ненадолго, потому что там температура поднимается очень быстро.

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В жару смартфон садится быстрее из-за высокой температуры воздуха, яркого экрана, мобильной связи и так далее. В отличие от мороза, сама жара не всегда сразу уменьшает доступную емкость, но она ускоряет износ батареи и создает условия, при которых заряд уходит заметно быстрее. Поэтому летом стоит беречь телефон от прямого солнца, не заряжать его горячим и помнить, что раскаленная машина это худшее место для смартфона.