Можно ли заразиться через пук? Учёные решили проверить

Вера Макарова

Может это и звучит как детская шутка, но вопрос абсолютно серьёзный: способен ли обычный пук разнести бактерии по комнате? Однажды этим всерьёз озадачились медики и решили не гадать, а проверить опытным путём. Эксперимент получился настолько же забавным, насколько и поучительным.

Могут ли пуки распространять бактерии? Учёные провели эксперимент. Фото.

Могут ли пуки распространять бактерии? Учёные провели эксперимент.

Почему учёные решили проверить пуки на бактерии

Всё началось с вопроса, который большинство людей постеснялись бы озвучить вслух. Во время операции вокруг пациента всё стерильно: маски, халаты, перчатки, шапочки. Любой микроб рядом с открытой раной — потенциальная угроза. И вот медсестра спросила, может ли пук загрязнить операционную.

В 2001 году этим вопросом занялись австралийский популяризатор науки Карл Крушельницки и микробиолог Люк Теннент. Честность учёного в том и состоит, чтобы признаться: «Я понял, что не знаю ответа. И решил выяснить».

Что показал эксперимент с чашками Петри и кишечными бактериями

Опыт был крошечный и совсем не похожий на серьёзное клиническое исследование. Добровольца попросили пукнуть прямо на две чашки Петри с расстояния около пяти сантиметров. Один раз — в одежде, второй — со спущенными штанами.

Результат оказался неожиданно показательным. На чашке, куда «выстрелили» без штанов, выросли две колонии бактерий — обычных обитателей кишечника и кожи. А вот на второй чашке, где между ней и добровольцем были штаны, ничего не выросло. Ткань сработала как фильтр и задержала всё, что могло прилететь.

Это не так глупо, как может показаться. Во время операции все должно быть стерильным. Фото.

Это не так глупо, как может показаться. Во время операции все должно быть стерильным.

Итог учёные сформулировали с юмором: бактерии оказались совершенно безобидными, похожими на те самые «дружелюбные» микробы из йогурта. А главный практический совет звучал так: не пукайте голым рядом с едой. С этим трудно поспорить.

Почему одного эксперимента недостаточно для выводов

Это была разовая шутливая проверка, а не строгое исследование. Никаких выводов о реальной опасности пуков в операционной из неё делать нельзя — ни в плюс, ни в минус. Опубликовали её, кстати, в рождественском выпуске медицинского журнала BMJ, где традиционно собирают весёлые, но честные научные курьёзы.

И всё же за шуткой прячется любопытная мысль. У нас есть странная слепая зона: пукают абсолютно все, но вслух об этом почти никто не говорит. Табу прочно засело в культуре, вот только биология от наших приличий никуда не девается.

Из чего на самом деле состоит кишечный газ

Главное, что стоит запомнить: пук — это в основном газ, а не облако бактерий. Больше 99% кишечного газа приходится на азот, углекислый газ, водород, метан и немного кислорода. Все они без запаха.

А запах дают крошечные примеси — менее одного процента. В основном это соединения серы, которые образуются, когда микробы в кишечнике расщепляют пищу. То есть запах и количество бактерий — вещи разные, и сильный аромат вовсе не означает «бактериальную атаку».

Это не значит, что бактерий в пуке нет совсем. Более поздняя работа 2020 года предположила, что газ, проходящий через одежду, всё же может нести кишечные бактерии, а смыв воды в туалете — поднимать в воздух микрокапли с бактериями. Но это лишь осторожное предположение, а не доказанный факт передачи инфекции.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Почему пуки до сих пор почти не изучены

Как ни странно, человеческие газы остаются крайне малоизученной темой, хотя это важная часть нашего обмена веществ. Причина проста: тема неловкая, измерять её тяжело, а заявку на финансирование такого исследования комитет вряд ли встретит с восторгом. Но в последние годы ситуация понемногу меняется.

Учёные из Университета Мэриленда создали носимое устройство с прозвищем «умное бельё», которое улавливает водород в кишечных газах. Идея в том, чтобы следить за работой микробов в обычной жизни, а не в искусственных условиях клиники. Водород как раз вырабатывают кишечные бактерии при брожении, и в пуках его заметно больше, чем в выдыхаемом воздухе.

Более того, запущен проект под названием «Атлас человеческих газов»: учёные хотят собрать данные у множества людей и сравнить их с рационом и составом микробиома. Логика простая: чтобы понять, какие газы считать ненормальными, сначала нужно выяснить, как выглядит норма.

Опасны ли пуки для окружающих: что говорит наука

Если коротко: в реальной жизни пуки не идеально стерильны, но главную опасность несёт не сам газ. Риск загрязнения, если он вообще есть, связан скорее с частицами и бактериями, которые подхватываются у кожи и около ануса. Именно поэтому одежда так важна — ткань реально работает фильтром. Ну и не менее важна банальная гигиена и мытьё рук после туалета.

Так что бояться обычного пука рядом с человеком в штанах точно не стоит. А вот изучать эту тему серьёзнее действительно нужно, ведь за неловкой шуткой скрывается окно в работу нашего кишечника, и оно может рассказать о нашем здоровье.

Новости по теме: Бактерии
5 мест в квартире, которые грязнее чем унитаз. Фото.
5 мест в квартире, которые грязнее чем унитаз
Почему нельзя оставлять посуду в раковине на ночь. Фото.
Почему нельзя оставлять посуду в раковине на ночь
Как сладкое разрушает зубы и что с этим делать. Фото.
Как сладкое разрушает зубы и что с этим делать