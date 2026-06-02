Можно ли заразиться через пук? Учёные решили проверить

Может это и звучит как детская шутка, но вопрос абсолютно серьёзный: способен ли обычный пук разнести бактерии по комнате? Однажды этим всерьёз озадачились медики и решили не гадать, а проверить опытным путём. Эксперимент получился настолько же забавным, насколько и поучительным.

Почему учёные решили проверить пуки на бактерии

Всё началось с вопроса, который большинство людей постеснялись бы озвучить вслух. Во время операции вокруг пациента всё стерильно: маски, халаты, перчатки, шапочки. Любой микроб рядом с открытой раной — потенциальная угроза. И вот медсестра спросила, может ли пук загрязнить операционную.

В 2001 году этим вопросом занялись австралийский популяризатор науки Карл Крушельницки и микробиолог Люк Теннент. Честность учёного в том и состоит, чтобы признаться: «Я понял, что не знаю ответа. И решил выяснить».

Что показал эксперимент с чашками Петри и кишечными бактериями

Опыт был крошечный и совсем не похожий на серьёзное клиническое исследование. Добровольца попросили пукнуть прямо на две чашки Петри с расстояния около пяти сантиметров. Один раз — в одежде, второй — со спущенными штанами.

Результат оказался неожиданно показательным. На чашке, куда «выстрелили» без штанов, выросли две колонии бактерий — обычных обитателей кишечника и кожи. А вот на второй чашке, где между ней и добровольцем были штаны, ничего не выросло. Ткань сработала как фильтр и задержала всё, что могло прилететь.

Итог учёные сформулировали с юмором: бактерии оказались совершенно безобидными, похожими на те самые «дружелюбные» микробы из йогурта. А главный практический совет звучал так: не пукайте голым рядом с едой. С этим трудно поспорить.

Почему одного эксперимента недостаточно для выводов

Это была разовая шутливая проверка, а не строгое исследование. Никаких выводов о реальной опасности пуков в операционной из неё делать нельзя — ни в плюс, ни в минус. Опубликовали её, кстати, в рождественском выпуске медицинского журнала BMJ, где традиционно собирают весёлые, но честные научные курьёзы.

И всё же за шуткой прячется любопытная мысль. У нас есть странная слепая зона: пукают абсолютно все, но вслух об этом почти никто не говорит. Табу прочно засело в культуре, вот только биология от наших приличий никуда не девается.

Из чего на самом деле состоит кишечный газ

Главное, что стоит запомнить: пук — это в основном газ, а не облако бактерий. Больше 99% кишечного газа приходится на азот, углекислый газ, водород, метан и немного кислорода. Все они без запаха.

А запах дают крошечные примеси — менее одного процента. В основном это соединения серы, которые образуются, когда микробы в кишечнике расщепляют пищу. То есть запах и количество бактерий — вещи разные, и сильный аромат вовсе не означает «бактериальную атаку».

Это не значит, что бактерий в пуке нет совсем. Более поздняя работа 2020 года предположила, что газ, проходящий через одежду, всё же может нести кишечные бактерии, а смыв воды в туалете — поднимать в воздух микрокапли с бактериями. Но это лишь осторожное предположение, а не доказанный факт передачи инфекции.

Почему пуки до сих пор почти не изучены

Как ни странно, человеческие газы остаются крайне малоизученной темой, хотя это важная часть нашего обмена веществ. Причина проста: тема неловкая, измерять её тяжело, а заявку на финансирование такого исследования комитет вряд ли встретит с восторгом. Но в последние годы ситуация понемногу меняется.

Учёные из Университета Мэриленда создали носимое устройство с прозвищем «умное бельё», которое улавливает водород в кишечных газах. Идея в том, чтобы следить за работой микробов в обычной жизни, а не в искусственных условиях клиники. Водород как раз вырабатывают кишечные бактерии при брожении, и в пуках его заметно больше, чем в выдыхаемом воздухе.

Более того, запущен проект под названием «Атлас человеческих газов»: учёные хотят собрать данные у множества людей и сравнить их с рационом и составом микробиома. Логика простая: чтобы понять, какие газы считать ненормальными, сначала нужно выяснить, как выглядит норма.

Опасны ли пуки для окружающих: что говорит наука

Если коротко: в реальной жизни пуки не идеально стерильны, но главную опасность несёт не сам газ. Риск загрязнения, если он вообще есть, связан скорее с частицами и бактериями, которые подхватываются у кожи и около ануса. Именно поэтому одежда так важна — ткань реально работает фильтром. Ну и не менее важна банальная гигиена и мытьё рук после туалета.

Так что бояться обычного пука рядом с человеком в штанах точно не стоит. А вот изучать эту тему серьёзнее действительно нужно, ведь за неловкой шуткой скрывается окно в работу нашего кишечника, и оно может рассказать о нашем здоровье.