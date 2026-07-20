Аллергия на солнце: как проявляется и что делать

После нескольких минут или часов на солнце кожа может покрыться красными пятнами, волдырями и начать сильно чесаться. Аллергия на солнце — это не одно заболевание, а группа состояний, при которых свет вызывает необычную реакцию кожи, иногда с участием иммунной системы. Это не то же самое, что обычный солнечный ожог. Причиной реакции может стать лекарство или крем, который до выхода на улицу не доставлял никаких проблем. Хотя у солнцезащитных средств обсуждают и другие возможные побочные эффекты.

Что называют аллергией на солнце

Врачи чаще используют термин «фоточувствительность». Так называют ненормальную реакцию кожи на ультрафиолетовое излучение, а иногда и на видимый свет. Под бытовым названием «аллергия на солнце» скрывается сразу несколько разных состояний.

Главный признак фоточувствительности — связь симптомов с пребыванием на солнце. Сыпь обычно появляется на открытых участках тела: лице, шее, руках или груди. Под одеждой кожа при этом может оставаться чистой.

Свет — не единственный необычный триггер. Существует и аллергия на холод, при которой крапивницу провоцирует низкая температура.

Три вида солнечной аллергии и их признаки

Самый распространённый вариант — полиморфная световая сыпь. Красные зудящие пятна или бугорки возникают через несколько часов после солнца и могут сохраняться несколько дней. Чаще это происходит весной и в начале лета, когда кожа ещё не привыкла к активному ультрафиолету. Иногда сыпь сопровождается головной болью и тошнотой.

Реже встречается солнечная крапивница, но протекать она может тяжелее. Клетки кожи выбрасывают гистамин, и уже через несколько минут появляются сильно зудящие волдыри. Гистамин, вероятно, участвует и в развитии аллергии на воду — ещё одной редкой формы крапивницы. После ухода с солнца симптомы обычно проходят быстрее, чем при полиморфной световой сыпи.

Ещё один вариант — фотоаллергическая реакция. Здесь ультрафиолет действует вместе с другим веществом. Провокатором может оказаться лекарство, ароматизатор в креме или компонент солнцезащитного средства. Сыпь нередко появляется не сразу, а спустя один-два дня.

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Как отличить аллергию на солнце от ожога?

Солнечный ожог обычно бывает после слишком долгого пребывания на солнце и проявляется покраснением, болезненностью и ощущением горячей кожи. При фоточувствительности заметнее зуд, пятна, мелкие бугорки, крапивница или волдыри. Реакция иногда начинается даже после короткой прогулки.

Стоит запомнить несколько деталей:

через сколько минут или часов появились симптомы;

как долго сохраняется сыпь после ухода с солнца;

какие участки кожи пострадали;

не начали ли вы недавно принимать новое лекарство;

не использовали ли новый крем, парфюм или солнцезащитное средство.

Самостоятельно ставить диагноз не стоит: похожие симптомы могут сопровождать и другие заболевания. Дерматолог может изучить историю реакций, проверить лекарства и косметику, провести кожные пробы или контролируемое воздействие ультрафиолета.

Особенно важно обратиться к врачу, если реакция повторяется, становится сильнее или сопровождается волдырями. Не следует самостоятельно отменять назначенные препараты: сначала нужно обсудить возможную замену со специалистом.

Защита кожи при фоточувствительности

Диагноз не всегда означает, что всё лето придётся провести дома. Основная задача — снизить воздействие ультрафиолета и по возможности убрать конкретный провоцирующий фактор. Для этого важно знать, как защищать кожу от солнца, и соблюдать несколько правил:

избегать прямого солнечного света в самые яркие полуденные часы;

использовать солнцезащитное средство широкого спектра действия;

носить закрытую (но дышащую) одежду с длинными рукавами;

защищать голову и глаза;

проверять вместе с врачом лекарства и косметику, если реакция началась после их смены.

У многих людей симптомы удаётся контролировать, а полиморфная световая сыпь со временем может возникать реже. Но универсального средства нет: защита и лечение зависят от конкретного вида реакции.

Сыпь после солнца не всегда является ожогом. Если кожа регулярно отвечает на свет зудом, пятнами или крапивницей, лучше запомнить обстоятельства реакции и показать её врачу — так будет проще найти настоящий провоцирующий фактор и подобрать подходящую защиту.