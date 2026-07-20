Аллергия на солнце: как проявляется и что делать

Вера Макарова

После нескольких минут или часов на солнце кожа может покрыться красными пятнами, волдырями и начать сильно чесаться. Аллергия на солнце — это не одно заболевание, а группа состояний, при которых свет вызывает необычную реакцию кожи, иногда с участием иммунной системы. Это не то же самое, что обычный солнечный ожог. Причиной реакции может стать лекарство или крем, который до выхода на улицу не доставлял никаких проблем. Хотя у солнцезащитных средств обсуждают и другие возможные побочные эффекты.

Аллергия на солнце: три вида реакции и их симптомы. Фото.

Аллергия на солнце: три вида реакции и их симптомы.

Что называют аллергией на солнце

Врачи чаще используют термин «фоточувствительность». Так называют ненормальную реакцию кожи на ультрафиолетовое излучение, а иногда и на видимый свет. Под бытовым названием «аллергия на солнце» скрывается сразу несколько разных состояний.

Главный признак фоточувствительности — связь симптомов с пребыванием на солнце. Сыпь обычно появляется на открытых участках тела: лице, шее, руках или груди. Под одеждой кожа при этом может оставаться чистой.

Свет — не единственный необычный триггер. Существует и аллергия на холод, при которой крапивницу провоцирует низкая температура.

Как проявляется аллергия на солнце. Фото.

Как проявляется аллергия на солнце

Три вида солнечной аллергии и их признаки

Самый распространённый вариант — полиморфная световая сыпь. Красные зудящие пятна или бугорки возникают через несколько часов после солнца и могут сохраняться несколько дней. Чаще это происходит весной и в начале лета, когда кожа ещё не привыкла к активному ультрафиолету. Иногда сыпь сопровождается головной болью и тошнотой.

Реже встречается солнечная крапивница, но протекать она может тяжелее. Клетки кожи выбрасывают гистамин, и уже через несколько минут появляются сильно зудящие волдыри. Гистамин, вероятно, участвует и в развитии аллергии на воду — ещё одной редкой формы крапивницы. После ухода с солнца симптомы обычно проходят быстрее, чем при полиморфной световой сыпи.

Ещё один вариант — фотоаллергическая реакция. Здесь ультрафиолет действует вместе с другим веществом. Провокатором может оказаться лекарство, ароматизатор в креме или компонент солнцезащитного средства. Сыпь нередко появляется не сразу, а спустя один-два дня.

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Как отличить аллергию на солнце от ожога?

Солнечный ожог обычно бывает после слишком долгого пребывания на солнце и проявляется покраснением, болезненностью и ощущением горячей кожи. При фоточувствительности заметнее зуд, пятна, мелкие бугорки, крапивница или волдыри. Реакция иногда начинается даже после короткой прогулки.

Стоит запомнить несколько деталей:

  • через сколько минут или часов появились симптомы;
  • как долго сохраняется сыпь после ухода с солнца;
  • какие участки кожи пострадали;
  • не начали ли вы недавно принимать новое лекарство;
  • не использовали ли новый крем, парфюм или солнцезащитное средство.

Самостоятельно ставить диагноз не стоит: похожие симптомы могут сопровождать и другие заболевания. Дерматолог может изучить историю реакций, проверить лекарства и косметику, провести кожные пробы или контролируемое воздействие ультрафиолета.

Особенно важно обратиться к врачу, если реакция повторяется, становится сильнее или сопровождается волдырями. Не следует самостоятельно отменять назначенные препараты: сначала нужно обсудить возможную замену со специалистом.

Определить точную причину реакции помогает осмотр дерматолога

Определить точную причину реакции помогает осмотр дерматолога

Защита кожи при фоточувствительности

Диагноз не всегда означает, что всё лето придётся провести дома. Основная задача — снизить воздействие ультрафиолета и по возможности убрать конкретный провоцирующий фактор. Для этого важно знать, как защищать кожу от солнца, и соблюдать несколько правил:

  • избегать прямого солнечного света в самые яркие полуденные часы;
  • использовать солнцезащитное средство широкого спектра действия;
  • носить закрытую (но дышащую) одежду с длинными рукавами;
  • защищать голову и глаза;
  • проверять вместе с врачом лекарства и косметику, если реакция началась после их смены.

У многих людей симптомы удаётся контролировать, а полиморфная световая сыпь со временем может возникать реже. Но универсального средства нет: защита и лечение зависят от конкретного вида реакции.

Сыпь после солнца не всегда является ожогом. Если кожа регулярно отвечает на свет зудом, пятнами или крапивницей, лучше запомнить обстоятельства реакции и показать её врачу — так будет проще найти настоящий провоцирующий фактор и подобрать подходящую защиту.

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