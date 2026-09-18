9 мест на Земле, куда почти невозможно добраться

Туристов на планете стало так много, что даже Исландия и Антарктида жалуются на наплыв гостей. Но места, куда почти никто не добирается, ещё остались: рассказываем про девять островов и посёлков, до которых нужно неделю плыть, лететь с пересадкой через Йемен или куда лучше не соваться вовсе. Большинство из этих точек обычный человек вряд ли посетит, но знать о них приятно.

Ниуэ: целая страна, в которую летают раз в неделю

Ниуэ — не просто удалённый остров, а одно из самых маленьких государств мира. Он лежит в южной части Тихого океана между Фиджи и островами Кука, примерно в 2400 километрах к северо-востоку от Новой Зеландии. Формально это самоуправляемая территория в свободной ассоциации с Новой Зеландией, а первые люди появились здесь больше тысячи лет назад.

Для любителей природы тут есть чем заняться: известняковые пещеры, плавание с дикими дельфинами и один из крупнейших в мире поднятых коралловых рифов, то есть бывший риф, который со временем оказался над водой. Главное преимущество Ниуэ перед остальными пунктами списка — сюда реально долететь: Air New Zealand летает еженедельно в международный аэропорт Ханан.

Остров Буве: два дня в расписании на одну высадку

Необитаемый вулканический остров Буве находится примерно в 2600 километрах к юго-западу от Кейптауна, и почти на таком же расстоянии от любой другой обитаемой земли. Его открыл французский морской офицер Жан-Батист Шарль Буве де Лозье в 1739 году, в 1825-м остров объявила своим Британия, а в 1928-м — Норвегия, которой он принадлежит до сих пор.

Сегодня это природный заповедник, где живут морские котики и пингвины. Ещё Буве известен как место действия фильма «Чужой против Хищника» 2004 года, хотя снимали его, разумеется, не там. Добраться можно на редких экспедиционных круизах, но высадка настолько зависит от погоды, что оператор Polar Cruises в 2017 году закладывал на неё два дня маршрута — тринадцатый и четырнадцатый.

Тристан-да-Кунья: неделя на корабле и запрет на новых жителей

Этот остров в Южной Атлантике считается самым удалённым обитаемым островом планеты. От Южной Африки до него около 2800 километров и примерно неделя пути на судне, другого способа попасть сюда нет: ни аэропорта, ни регулярных рейсов, только корабли и экспедиционные круизы.

Остров открыл в 1506 году португальский мореплаватель Триштан да Кунья, но море было таким неспокойным, что он даже не смог высадиться. Сейчас Тристан-да-Кунья — зависимая территория британской заморской территории Святой Елены. По данным подборки, здесь живут 275 человек, а переезд новых жителей запрещён. Основной доход островитянам приносит сельское хозяйство.

Медвежий остров: два месяца сёрфинга в Арктике

Медвежий остров, или Бьёрнёйа, входит в норвежский архипелаг Шпицберген и лежит ровно на полпути между материковой Норвегией и его главным островом. Площадь заповедника около 285 квадратных километров, и почти все они малопригодны для человека: почти вертикальные скалы, морские пещеры, сильный ветер и очень мало бухт, где можно спокойно пришвартоваться.

Постоянных жителей здесь нет, зато гнездятся огромные колонии морских птиц, а изредка заглядывают и белые медведи. Попасть на остров сложно, но трое братьев доказали, что можно: они напросились на грузовое судно и провели на Бьёрнёйе два месяца, катаясь на сёрфе в ледяной воде.

Северный Сентинельский остров: 60 тысяч лет без контактов

Остров входит в Андаманские и Никобарские острова и лежит примерно в 1200 километрах от Мьянмы. Здесь живут сентинельцы — один из последних народов планеты, не вступающих в контакт с внешним миром. По оценкам, приведённым в подборке, они живут в изоляции около 60 тысяч лет. Гостей племя встречает копьями и стрелами: даже исследователей, наблюдавших с вертолёта, обстреливали стрелами и камнями.

Поэтому о сентинельцах известно очень мало. Они едят кокосы, рыбу, черепах и мелких птиц, пережили цунaми 2004 года, и главная угроза для них — обычные инфекции, к которым у изолированного народа нет иммунитета. Когда во время пандемии COVID-19 заразились члены изолированных племён на соседних островах, учёные всерьёз опасались, что вирус занесут браконьеры, промышляющие рыбу у берегов. Так что ответ на вопрос «можно ли туда съездить» — нет, и ради племени, и ради собственной жизни.

Иттоккортоормиит: 450 человек на территории размером с Британию

Строго говоря, это не остров, а посёлок на восточном побережье Гренландии, но его называют самым изолированным городом страны. Девять месяцев в году он под снегом и льдом. Территория, которую он охватывает, сопоставима по площади с Великобританией, а живут на ней всего 450 человек.

Сам городок — россыпь разноцветных деревянных домов среди арктических пейзажей. Летом по соседнему Скорсби-Сунну, который считается самой длинной фьордовой системой мира, плывут айсберги. Добраться сюда можно на круизном судне или самолётом: из Исландии и Западной Гренландии летают два рейса в неделю.

Остров Ханса: «виски-война» закончилась разделом скалы

Голая скала площадью около 1,3 квадратного километра между канадским островом Элсмир и северной Гренландией без каких-либо ресурсов десятилетиями оставалась предметом спора Канады и Дании. Назван остров в честь Ханса Хендрика, гренландского охотника и проводника британских и американских экспедиций XIX века.

Спор шёл в самой мирной форме из возможных. Военные обеих стран по очереди высаживались на остров, поднимали свой флаг и оставляли бутылку — датского шнапса или канадского виски — для «противника». Отсюда и прозвище конфликта: «виски-война». Здесь подборка Mental Floss устарела: 14 июня 2022 года министры иностранных дел Канады и Дании вместе с премьером Гренландии подписали в Оттаве соглашение, по которому остров разделили вдоль природного хребта, и около 60% площади отошло Гренландии. Туров на остров, по сути, нет, да и смотреть там нечего.

Сокотра: треть видов живёт только здесь

Сокотру называют самым «инопланетным» местом на Земле, и не без причины. На острове длиной около 130 километров насчитывается 800 редких видов растений и животных, некоторым из них до 20 миллионов лет. Треть видов не встречается больше нигде, поэтому Сокотру сравнивают с Галапагосами Индийского океана.

Остров принадлежит Йемену, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и при этом остаётся вне туристических маршрутов. Здесь живут около 50 тысяч человек, в основном в городах Хадибо и Каланси. Летают сюда авиакомпании Yemenia и Felix Airways с пересадкой в материковом Йемене, до которого около 390 километров. Морем добираться тоже можно, но из-за двух сезонов муссонов и пиратов у побережья самолёт остаётся единственным разумным вариантом.

Лонгйир: дома на сваях и минус одиннадцать как норма

Лонгйир на острове Западный Шпицберген — самый северный город мира со значительным населением. Зимой обычная дневная температура здесь около минус 11 градусов, и все дома стоят на сваях. Причина проста: летом верхний слой вечной мерзлоты подтаивает, и постройки на обычном фундаменте начали бы проседать и «плыть».

Из всей девятки это самый доступный вариант для настоящего путешествия. На Шпицбергене отлично видно северное сияние, здесь живут олени, белые медведи, моржи, песцы, морские птицы и киты. В городе есть несколько относительно недорогих гостиниц, а прямые рейсы из Осло и Тромсё делают дорогу проще, чем к любому другому месту из списка.

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Если же смотреть на подборку целиком, она делится на три группы. Куда-то можно долететь за пару пересадок, как в Ниуэ или Лонгйир. Куда-то придётся неделю плыть, надеясь на погоду, как на Буве или Тристан-да-Кунью. А куда-то, как на Северный Сентинельский остров, лучше не ехать вовсе: самое ценное там — то, что посторонних туда не пускают.